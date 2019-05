Fuente: LA NACION

La selección argentina Sub-20 comenzó la semana pasada los entrenamientos de cara al Mundial que se disputará del 23 de mayo al 15 de junio en Polonia. Santiago Sosa , volante central de River, debió poner en pausa su carrera de contador que ya lleva tres años: en esas fechas tenía que rendir microeconomía y derecho societario pero no lo podrá hacer por el compromiso con la albiceleste. Y como si fuera poco, quizás la pausa se extienda más de lo pensado: Everton de Inglaterra está interesado en contratarlo por una cifra millonaria.

Sosa firmó su primer contrato en River en mayo del año pasado y el vínculo se extiende hasta el 30 de junio de 2021. Además, su cláusula de salida está tasada en 15 millones de euros y, según informa la prensa inglesa, Everton estaría dispuesto a desembolsar 14 millones de dólares por el juvenil, que se enmarca dentro de la política del club de buscar jóvenes promesas sudamericanas con potencial a futuro.

Más allá de eso, a Núñez no llegó ningún sondeo formal -a comienzos de año también había circulado el rumor de Tottenham- y además existe una traba concreta: el jugador no tiene pasaporte comunitario, por lo que, de oficializarse el interés, será un punto central en las negociaciones.

Mientras tanto, Sosa se encuentra trabajando con el plantel de Fernando Batista de cara al Mundial Sub-20 y, en su primer contacto con la prensa durante la semana pasada, le envió un mensaje a los profesores de su facultad: "En este mes y medio no voy a poder ir a cursar porque voy a estar en Polonia. Justo es época de exámenes y no los voy a poder dar, los profesores me van a tener que perdonar. Capaz si volvemos con la Copa me aprueban, estaría bueno que me metan alguna materia. Esperemos que se acuerden de mí y me aprueben", contó, entre risas.

En enero, durante el Sudamericano en el que la Argentina logró el boleto al Mundial, el volante central le brindó una entrevista a LA NACION y contó cómo hace para coordinar el estudio con el fútbol: "Estudio para contador en la UADE, ahora arrancará mi tercer año. No va a ser fácil, pero es algo que nos impusimos junto con mi papá Juan Alberto y mi mamá María Claudia. Vamos a ver este año, hasta ahora consideramos que teníamos un tiempo libre para hacer algo por fuera del fútbol y lo intentamos. Hago menos materias, no tengo el ritmo de estudio de un universitario full time, pero de a poco la vamos llevando".

Sosa debutó en River el 29 de agosto pasado en el triunfo 3-0 sobre Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores: ingresó a los 28 minutos del complemento en lugar de Juanfer Quintero. En total, lleva tan solo cinco partidos en primera (cuatro por Superliga y uno por Copa), fue dos veces titular y todavía no tiene goles. Mientras tanto, en el Sudamericano, jugó ocho de los nueve encuentros de la Selección y siempre estuvo en el once inicial.