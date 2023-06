Santiago Toloza: la historia de la revelación de la Liga Profesional, que se inspira mirando goles de Lionel Messi antes de los partidos

escuchar

Juega con la camiseta número 10, mide 1,70 metros –como cierto crack de la historia del fútbol al que admira–, tiene 20 años, nació en Morteros (Córdoba) y es la revelación de la Liga Profesional de Fútbol. ¿Puede serlo, si juega en Arsenal, el equipo que está penúltimo en el torneo y último en la tabla de los promedios? Claro que sí: es un fantasista. Santiago Toloza es diestro, con la magia de un zurdo. Y con una curiosidad: es un especialista en golazos desde fuera del área. En las últimas horas, pícaro, gambeteador, contó su secreto, luego del inesperado 1-0 sobre Boca (el cuadro de Sarandí les había ganado a River e Independiente) en el que sostuvo sus ideas con elegancia.

“Siempre admiré a Leo Messi, lo sigo desde chiquito. De hecho, antes del partido contra Boca miré algunos videos de él para motivarme un poquito. Lo hago siempre antes de los partidos. Sé que me falta muchísimo... pero él es mi inspiración”, suelta, con naturalidad. Entre las recomendaciones tácticas que asume de Federico Vilar, el entrenador de 46 años que desde hace dos partidos dirige en Sarandí, se intercalan el celular, Youtube y... play. “Los mejores goles de Lionel Messi”, representa su tendencia personal. Y se nota: joyas contra Unión, Huracán, Estudiantes, Godoy Cruz. Amaga, engancha, inclina el pequeño envase hacia la izquierda y saca el latigazo, de modo habitual, a centímetros de un ángulo.

Uno de los golazos, a Unión

Y sale corriendo, festejo alocado de un pibe al que le “queda todo lejos en Buenos Aires”, que antes de aterrizar desde su tierra natal sólo estaba de paso en la gran ciudad (“nunca me quedé más de dos días”) y que seguramente volverá en diciembre a Talleres, dueño de su pase. En la T actuó en apenas 16 encuentros, antes de volar para foguearse en una entidad que tenía otras urgencias.

Es un símbolo del incontenible semillero argentino: trata de divertirse, de jugar en libertad, mientras lucha contra las presiones del contexto. La verdad, ni se nota. “Venimos trabajando muy bien en la semana y lo sacamos adelante contra un rival que tiene muy buenos jugadores. Supimos aguantar y por eso nos quedamos con la victoria”, suscribió, según TNT Sports, aún con el ruido que provocaba el mazazo al equipo al que dirige Jorge Almirón. Todo una paradoja: su familia viste la pasión xeneize desde siempre.

Una exquisitez frente a Huracán

¡QUÉ GOLAZO DE ARSENAL! El pibe Santiago Toloza anota el 1-0 ante Huracán en el arranque, en la #LigaProfesional. Y explotó la gente del Globo...



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQ pic.twitter.com/YVHAlBPJjP — SportsCenter (@SC_ESPN) April 28, 2023

“Me piden que juegue suelto, pero debo ayudar un poco a la defensa. Estar abajo en las tablas es un poco complicado, porque cuando uno entra a la cancha la presión se siente un poco más. Laburamos día tras día para que Arsenal no se vaya. Sufrimos todos los partidos”, señala el joven que cocina para sí: carne al horno con papas y milanesas con ensalada, dos clásicos caseros, son su especialidad. Vive solo, extraña todo. No sólo el fútbol lo agrada; suele prenderse al básquetbol, como sus hermanos mayores.

Ahora juega un poco más lejos del área y debe tener un mayor compromiso táctico. Se adapta, claro. Porque siempre quiso ser futbolista, más allá de que lo encanta tocar la guitarra, al ritmo del cuarteto, y sobre todo, cantar. Sin embargo, la camiseta número 10 siempre tuvo más peso que su voz sobre un escenario. Una melodía mejor.

Lo sufrió Godoy Cruz

GOLAZO DE ARSENAL 🔴🔵



Santiago Toloza enganchó, tiró de afuera y la puso en un ángulo. Los del Viaducto le ganan a Godoy Cruz por 2-1.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/t3PiMQz7fX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 13, 2023

Pasó por los clubes Colombo y Urquiza en su tierra. A los 12 años dejó su casa para vivir en la capital de Córdoba. A los 20 dejó Córdoba para vivir en Buenos Aires. La alegría de su juego se contrapone con las historias mínimas que un joven del interior vive detrás de un sueño. Inseguridades, miedos, largas noches sin luna. La mayoría (cracks desconocidos) queda a mitad de camino; el latido del corazón a veces se torna insoportable. El Chino lloraba en silencio cuando nadie lo veía.

“Los primeros días en que estuve en Buenos Aires se me hicieron muy difíciles. Muchas veces volví al departamento y se me pasó por la cabeza volver y dejar todo, pero después se me pasa. Le contaba a mi mamá, pero se ponía muy mal, así que ya no le digo nada. Prefiero hablar de esas cosas con mi viejo y mi novia. Yo estuve muchas veces a nada de volverme y dejar todo, pero depende de cada uno seguir. Yo ahora estoy en primera, así que estoy muy contento. Es cuestión de meterle”, contó a Olé días atrás.

Goles en la reserva de la “T”

Es un chico sensible. De hecho, en Córdoba aún recuerdan cuando debió dejar el campo de juego por una expulsión ajena en la T, un lógico cambio táctico. Se sentó en el banco de suplentes y se largó a llorar, en una derrota frente a Newell’s por 1 a 0. Sin embargo, son más las alegrías que las tristezas. El juvenil fue convocado en varias ocasiones para integrar las selecciones argentinas Sub 15 y Sub 17.

Una vez pasó cerca Messi. A unos cuatro, cinco metros. “No pude saludarlo. Lo vi pasar, tan cerca de mí... No podía creerlo. Es un fenómeno. Me gustaría conocerlo, darle un abrazo. Tengo una pasión por Messi muy grande. No sé, jugar un partido. Y si jugara a su lado, si fuese su compañero, se las daría todas a él...”, contaba, un par de años atrás.

Lo padeció Estudiantes

El Arse lo empató con un GOLAZO ⚽⚡



Santiago Toloza sacó un misilazo desde afuera del área y empató el partido ante Estudiantes.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/RGjlX0w1Bs — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 4, 2023

Lo agrada Neymar, Santiago suspira por la camiseta de Barcelona y, en el mientras tanto, con Arsenal viendo las dos tablas y sacando cuentas, él va, engancha y le pega. Un golazo está por caer.