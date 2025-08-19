LA NACION

Sarmiento y Atlético Tucumán empataron 2-2 en el Torneo Clausura

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sarmiento-Atlético Tucumán
Sarmiento-Atlético Tucumán

Sarmiento y Atlético Tucumán empataron 2-2 en el estadio Eva Perón este lunes 18 de agosto, en un partido de la jornada 5 del Torneo Clausura. Para Sarmiento los goles fueron marcados por Joaquín Ardaiz (a los 6, 45 minutos). Para Atlético Tucumán los goles fueron marcados por Mateo Coronel (a los 87 minutos) y Carlos Auzqui (a los 93 minutos).

En la próxima fecha, Atlético Tucumán se medirá con Talleres Córdoba, mientras que Sarmiento tendrá como rival a Deportivo Riestra.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Barco estrenó posición en Francia y el "fichaje del verano" debutó con un gol
    1

    Valentín Barco se afirma en Francia y Joaquín Panichelli debutó con un gol

  2. De la enigmática frase de Simeone tras las críticas recibidas a ¿un nuevo argentino en Atlético de Madrid?
    2

    Las críticas a Simeone por sus cambios en la derrota del Atlético ante el Espanyol y la enigmática frase del DT

  3. La noche de la trampa: el Mellizo explotó por una acusación y Vaccari fue experto en sarcasmos
    3

    Guillermo Barros Schelotto explotó por una acusación y Julio Vaccari se volvió experto en sarcasmos en la noche de la trampa

  4. El golazo de Julián Álvarez que no le alcanzó a Atlético de Madrid: perdió en un final insólito
    4

    El golazo de Julián Álvarez para Atlético de Madrid frente a Espanyol, pero al Cholo no le alcanzó: perdió 2-1

Cargando banners ...