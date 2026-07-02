Scaloni, en la previa del partido de Argentina: “Nos agarra en un buen momento pero esto es fútbol; Cabo Verde es un equipo que no ha perdido”

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El entrenador de la selección argentina analizó el próximo desafío de la selección, ponderó las virtudes del rival y evitó las polémicas externas sobre el favoritismo
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Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina, brindó una conferencia de prensa en la antesala del duelo ante Cabo Verde y expresó: “Estamos bien, lógicamente ilusionados, como todo el mundo, pero hay un rival al cual hay que enfrentar, hay que respetar, un rival que ha hecho muy bien las cosas.
“El margen ahora se achica. Es un encuentro que el que pierde se vuelve. Y bueno, lo tenemos en cuenta, pero nos agarra en un buen momento”, agregó.
Al ser consultado sobre el desempeño de Cabo Verde, equipo que mantiene su invicto en el torneo, Scaloni desglosó las capacidades tácticas del oponente: “Es un equipo que no ha perdido. Incluso en algunos partidos mereció ganar. Contra España y Uruguay a lo mejor sufrió un poco más, pero se defendió bien".
En relación a los jugadores, detalló: “Tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando de ver algún posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente”.
Respecto a la atmósfera que rodea al equipo argentino y la identificación de los hinchas, el director técnico enfatizó que el apoyo popular funciona como un impulso positivo más que como un condicionamiento: “Para nosotros es un refuerzo, nunca es una presión, al contrario, esperamos mañana”.
Por otro lado, ante la consulta sobre la posibilidad de que el encuentro se extienda a un tiempo suplementario y el rol determinante de Lionel Messi, Scaloni prefirió la prudencia táctica. “Si nos planteamos si se va el partido más largo, bueno, ya veremos. No tiene mucho sentido responderte ahora si no sé cómo va a estar el partido. Con nosotros ha jugado de cualquier manera, así que imagino que estará, pero dependemos cómo vaya el partido y cómo esté él”, señaló sobre el capitán.
Asimismo, descartó preocupación por la repartición de goles en el plantel, insistiendo en que el equipo genera situaciones constantes y que lo prioritario es el funcionamiento colectivo por sobre las estadísticas individuales.
Para concluir, criticó la programación del partido en un horario de alta temperatura: “Sí, es verdad que es un poco contradictorio porque jugás a las 12 del mediodía techado y hoy mañana a las 6 de la tarde en Miami que hay calor, humedad, se puede dar jugada a la noche”.
“Si mañana hace calor, el espectáculo lógicamente que no va a ser el mismo, pero los horarios son los que son y ya está”, concluyó el director técnico de la selección de cara al próximo partido de la selección.
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