Se anotó en los libros de Boca: el de Alan Varela a Deportivo Cali fue el gol oficial número 8000 de la historia xeneize

El gol de Alan Varela a Deportivo Cali tuvo un connotación muy especial. Porque además de ser el primer tanto de su trayectoria en la primera división y el que le permitió a Boca clasificarse para los octavos de final de la Copa Libertadores, se metió a los libros del club azul y oro. Ocurre que el joven mediocampista marcó el gol oficial número 8000 de la historia xeneize.

¿Por qué corresponde aclarar que este número es oficial? Lo explica Sergio Lodise, coordinador de Historia del club: “Ocurre que antes de su afiliación, Boca Juniors disputó amistosos, desafíos y campeonatos en ligas independientes. El nombre «independientes» viene de su clara independencia de la Asociación. En consecuencia, no son desafíos ni amistosos. Muchas de estas ligas, nacidas hacia 1904, llegaron a estar afiliadas a la Argentine Football Association (y sucesoras) y a formar equipos para participar en sus campeonatos, como la Asociación Atlética Anglo-Argentine, que jugó en segunda en 1913″.

El tanto de Alan Varela

Además, el historiador agrega: “Los partidos en ligas independientes (en su mayoría, muy bien organizadas) deben ser considerados oficiales fuera del ámbito de la AFA. Muchas ligas futbolísticas de ciudades argentinas tuvieron competencia antes de afiliarse a la AFA, y no se las creó sólo para lograr la afiliación. Ejemplo: Liga del Sur. También es necesario aclarar qué significa el vocablo «oficial». Según la Real Academia Española, en su cuarta acepción: «Reconocido por quien puede hacerlo de manera autorizada». Otra dice: “Que emana de la autoridad del estado”. Quitando «del estado», es, tal vez, la más adecuada, porque estas ligas, como la AFA, tenían autoridades (directivos) que se ocupaban de llevarlas adelante. El team xeneize jugó 53 partidos en ligas independientes y anotó 173 goles. Por ahora, los dejaremos afuera”.

Los criterios utilizados en la estadística boquense mostrados en esta nota son:

1) Son contados todos los partidos oficiales jugados desde el 3/5/1908 (debut oficial en Segunda Liga) hasta el último, protagonizado este miércoles contra Cali por la Copa Libertadores. Estos incluyen los de ligas y copas (nacionales e internacionales reconocidos por AFA y antecesoras, de Conmebol y FIFA).

2) Los goles tenidos en cuenta son los conseguidos por jugadores de Boca y los anotados por jugadores rivales en contra.

3) Los “goles AFA” no cuentan en la presente estadística. Son goles AFA aquéllos de encuentros en los que se modificó el resultado ocurrido en la cancha o en los que el rival no se presentó, y en los cuales la Asociación decidió imponer un 1 a 0 u otro marcador.

En su historia, Boca ganó puntos por no presentación del adversario en 19 ocasiones. Sólo en una (contra Huracán, de Ingeniero White, en 1971) el Tribunal le adjudicó el triunfo por 1 a 0 (no se registra el “gol AFA”).

También hubo dos en que perdió sin haber jugado, por la Copa Libertadores en 1971, contra Sporting Cristal y Rosario Central, aunque no hubo números en el tanteador.

Entre 1919 y 1940 Boca afrontó cinco encuentros tras los cuales luego ganó o perdió los puntos sin alteración del resultado “de cancha”.

Desde 1980 hubo ocho partidos cuyo marcador estrictamente deportivo fue modificado, de los cuales aquí son reseñados los siguientes:

1980: como visitante de San Lorenzo, de Mar del Plata, 2-1. Se le dio por perdido a Boca por 1 a 0 a raíz de un caso de dopaje. AFA “anuló” el gol de Boca, pero en este recuento está incluido entre los 8000.

1988: contra Racing, como visitante, 0-0. Suspendido por incidentes. Se determinó ganador a Boca por 1 a 0. En este caso no se pondera ese “gol AFA” como uno de los 8000.

1993: visitante frente a Vélez, 1-1. AFA dictaminó una derrota boquense por 1 a 0 como consecuencia de un hecho de dopaje y dio por inexistente el tanto, que sí está contemplado en este conteo.

2002: derrota por 2-1 a manos de Racing, fuera de casa. Tras una suspensión por incidentes, el resultado en los papeles fue 2-0 para la Academia. El gol eliminado por AFA es uno de los 8000 de este raconto.

4) Partidos “anulados”.

Muchos estadísticos (no “estadígrafos”, como se dice comúnmente) olvidan los encuentros anulados, en la creencia de que fueron eliminados definitivamente y de que no es posible contarlos. La palabra “anular” tiene un significado diferente para la Asociación: “no contabilizar dicho partido a fines de establecer un criterio justo en la tabla de posiciones”; en rigor, es meramente una convención. Aquí no se cuenta ese tipo de enfrentamientos en la tabla general de posiciones del campeonato en cuestión, pero sí está contemplado en estas estadísticas, pues esos encuentros tuvieron lugar con los reglamentos establecidos por la entidad madre y jamás perdieron el estado de oficiales.