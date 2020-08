Juan Carlos "Toti" Pasman Crédito: captura

30 de agosto de 2020 • 17:05

El periodista deportivo Juan Carlos "Toti" Pasman fue uno de los invitados al programa Almorzando con Mirta Legrand este domingo, donde se refirió a la polémica salida de Lionel Messi del FC Barcelona. Pasman juzgó inapropiada la manera en que el astro argentino se fue del conjunto catalán y dijo que "se cansó de perder".

"No me gustó nada lo que hizo Messi. Irse así del Barcelona, a las trompadas, por la puerta de atrás, tirándose por la ventana..." comentó Pasman cuando Juana Viale, conductora del ciclo, le preguntó sobre el tema que tiene un vilo al mundo entero estos días. "El tiene contrato hasta junio del año que viene. Yo digo ¿por qué no te quedás? En enero ya puede firmar con otro equipo".

En eso, Manuel Wirtz, otro de los comensales de la mesa, le dijo a Pasman: "Usted no es un enamorado de Messi", a lo que el periodista explicó "Yo estaba enamorado de Messi, pero después de las finales de 2014, 2015 y 2016 lo critiqué porque esperaba más un poquito más de él. Yo tenía muy buena relación con la familia y a partir de ahí su familia me tachó".

Acerca de las razones de su ruptura con Barcelona, Pasman dijo: "Mi teoría es que se va porque se cansó de perder por goleada en la Champions. El 8-2 con el Bayern fue la gota que rebalsó el vaso. Venía de un 3-0 contra la Roma (en 2018) y 4-0 con Liverpool (2019). Se cansó de perder, de derrotas humillantes".

"A mí lo que no me gusta que se lo victimice a Messi. Nooo, las cosas que le hicieron. ¿Qué le hicieron? Hay muchos periodistas que quieren quedar bien para que el papá les mande un mensajito, les pase información. Gana 50 millones de euros por año, le llevaron a Griezmann, a De Jong, está Suárez, ¿qué es lo malo que le hicieron?", se preguntó Pasman a continuación.

"Creo que hay que esperar a ver qué dice", terció Wirtz. "Siempre suceden un montón de cosas que uno está muy lejos de..." agregó, dando a entender que las verdaderas razones de la decisión de Messi no las conoce el público.

"Ojalá que siga este año, porque si no se va a arrepentir toda la vida de irse del Barcelona" jugó Pasman. Luego, desestimó que sea pro-Messi o anti-Messi. "Cuando lo tenés que criticar, lo tenés que criticar. Es un fenómeno, un extraterrestre, ahora cuando juega mal, juega mal".

"Dicen que hay una nota pautada con un periodista catalán que la haría esta semana en la que Messi daría sus motivos. Pero yo creo que la razón es que él quiere ganar la Champions", sentenció.