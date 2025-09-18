LA NACION

La lista de la selección Sub 20 de Argentina para el Mundial de Chile: quiénes son los elegidos por Placente

El equipo albiceleste se medirá en la etapa de grupos con Cuba, Australia e Italia

Ian Subiabre, uno de los delanteros de la selección Sub 20 que disputará el próximo Mundial de Chile (Photo by Juan BARRETO / AFP)
Ian Subiabre, uno de los delanteros de la selección Sub 20 que disputará el próximo Mundial de Chile (Photo by Juan BARRETO / AFP)

El director técnico Diego Placente confirmó la lista de la selección argentina Sub 20 que disputará el Mundial de la categoría, que se llevará a cabo en Chile entre el 27 de septiembre y el 20 de octubre. Según quedó diagramado en el sorteo, el conjunto nacional integra el Grupo D junto a Cuba, rival del debut, Australia e Italia, subcampeón de la última edición realizada en la Argentina.

Entre los citados, no aparecen dos de las principales figuras elegibles: los exRiver Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, que disputan la Champions League para Real Madrid y Bayer Leverkusen, respectivamente, y que no recibieron permiso de parte de sus clubes, por tratarse de un torneo no obligatorio para cesiones.

Estos son los convocados por Diego Placente para el Mundial Sub 20:

  • Santino Barbi (Talleres)
  • Álvaro Busso (Vélez)
  • Alain Gómez (Valencia, España)
  • Dylan Gorosito (Boca)
  • Santiago Fernández (Talleres)
  • Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)
  • Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)
  • Juan Manuel Villalba (Gimnasia La Plata)
  • Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)
  • Julio Soler (Bournemouth, Inglaterra)
  • Milton Delgado (Boca)
  • Tomás Pérez (Porto, Portugal)
  • Tobías Andrada (Vélez)
  • Álvaro Montoro (Botafogo)
  • Valentino Acuña (Newell’s)
  • Ian Subiabre (River Plate)
  • Maher Carrizo (Vélez)
  • Alejo Sarco (Beyer Leverkusen, Alemania)
  • Santino Andino (Godoy Cruz)
  • Mateo Silvetti (Inter Miami, Estados Unidos)
  • Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal)

El fixture de la selección argentina en el grupo D

  • Argentina vs. Cuba - Domingo 28 de septiembre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.
  • Argentina vs. Australia - Miércoles 1° de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.
  • Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Los grupos del Mundial Sub 20

  • Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.
  • Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.
  • Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.
  • Grupo D: Italia, Argentina, Australia y Cuba.
  • Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.
  • Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.
