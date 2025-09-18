La lista de la selección Sub 20 de Argentina para el Mundial de Chile: quiénes son los elegidos por Placente

El director técnico Diego Placente confirmó la lista de la selección argentina Sub 20 que disputará el Mundial de la categoría, que se llevará a cabo en Chile entre el 27 de septiembre y el 20 de octubre. Según quedó diagramado en el sorteo, el conjunto nacional integra el Grupo D junto a Cuba, rival del debut, Australia e Italia, subcampeón de la última edición realizada en la Argentina.

Entre los citados, no aparecen dos de las principales figuras elegibles: los exRiver Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, que disputan la Champions League para Real Madrid y Bayer Leverkusen, respectivamente, y que no recibieron permiso de parte de sus clubes, por tratarse de un torneo no obligatorio para cesiones.

Estos son los convocados por Diego Placente para el Mundial Sub 20:

Santino Barbi (Talleres)

Álvaro Busso (Vélez)

Alain Gómez (Valencia, España)

Dylan Gorosito (Boca)

Santiago Fernández (Talleres)

Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)

Juan Manuel Villalba (Gimnasia La Plata)

Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

Julio Soler (Bournemouth, Inglaterra)

Milton Delgado (Boca)

Tomás Pérez (Porto, Portugal)

Tobías Andrada (Vélez)

Álvaro Montoro (Botafogo)

Valentino Acuña (Newell’s)

Ian Subiabre (River Plate)

Maher Carrizo (Vélez)

Alejo Sarco (Beyer Leverkusen, Alemania)

Santino Andino (Godoy Cruz)

Mateo Silvetti (Inter Miami, Estados Unidos)

Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal)

El fixture de la selección argentina en el grupo D

Argentina vs. Cuba - Domingo 28 de septiembre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

- Domingo 28 de septiembre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile. Argentina vs. Australia - Miércoles 1° de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

- Miércoles 1° de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile. Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Los grupos del Mundial Sub 20