La lista de la selección Sub 20 de Argentina para el Mundial de Chile: quiénes son los elegidos por Placente
El equipo albiceleste se medirá en la etapa de grupos con Cuba, Australia e Italia
El director técnico Diego Placente confirmó la lista de la selección argentina Sub 20 que disputará el Mundial de la categoría, que se llevará a cabo en Chile entre el 27 de septiembre y el 20 de octubre. Según quedó diagramado en el sorteo, el conjunto nacional integra el Grupo D junto a Cuba, rival del debut, Australia e Italia, subcampeón de la última edición realizada en la Argentina.
Entre los citados, no aparecen dos de las principales figuras elegibles: los exRiver Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, que disputan la Champions League para Real Madrid y Bayer Leverkusen, respectivamente, y que no recibieron permiso de parte de sus clubes, por tratarse de un torneo no obligatorio para cesiones.
Estos son los convocados por Diego Placente para el Mundial Sub 20:
- Santino Barbi (Talleres)
- Álvaro Busso (Vélez)
- Alain Gómez (Valencia, España)
- Dylan Gorosito (Boca)
- Santiago Fernández (Talleres)
- Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)
- Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)
- Juan Manuel Villalba (Gimnasia La Plata)
- Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)
- Julio Soler (Bournemouth, Inglaterra)
- Milton Delgado (Boca)
- Tomás Pérez (Porto, Portugal)
- Tobías Andrada (Vélez)
- Álvaro Montoro (Botafogo)
- Valentino Acuña (Newell’s)
- Ian Subiabre (River Plate)
- Maher Carrizo (Vélez)
- Alejo Sarco (Beyer Leverkusen, Alemania)
- Santino Andino (Godoy Cruz)
- Mateo Silvetti (Inter Miami, Estados Unidos)
- Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal)
El fixture de la selección argentina en el grupo D
- Argentina vs. Cuba - Domingo 28 de septiembre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.
- Argentina vs. Australia - Miércoles 1° de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.
- Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Los grupos del Mundial Sub 20
- Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.
- Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.
- Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.
- Grupo D: Italia, Argentina, Australia y Cuba.
- Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.
- Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.
