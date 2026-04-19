Minutos de tensión se vivieron en la previa del Superclásico, en el momento en que los equipos salían al campo de juego, cuando en la tribuna superior del estadio Mâs Monumental que da hacia la avenida Figueroa Alcorta se originó un foco ígneo. Las llamas obligaron a los hinchas de River a alejarse rápidamente del lugar, donde el fuego se propagaba entre varias butacas.

Miedo en una tribuna de River durante el Superclásico: se prendieron fuego algunas butacas

En el momento en que los miles de hinchas locales arrojaban papelitos rojos y blancos para recibir al conjunto que dirige el “Chacho” Coudet, una imagen en lo alto llamó la atención a los presentes. Entre algunas butacas ubicadas al lado de una de las escaleras de ingreso al estadio había fuego.

Se prendió fuego parte de una tribuna en el Monumental en la previa del Superclásico. Gonzalo Colini - LA NACION

Ante la consulta de LA NACION, fuentes policiales indicaron que no fue necesaria la intervención de los bomberos y que actuó con celeridad personal de seguridad de River mediante el uso de matafuegos. Enseguida, una “nube” blanca cubrió la zona y eliminó el peligro. Según un hincha del club local, una de las butacas incineradas fue inmediatamente cambiada por trabajadores de la institución de Núñez.

La zona de las butacas incendiadas. @maxpugliese92

Gana Boca al terminar el primer tiempo

Cuando el partido estaba cerrando su primera etapa, el mediocampista de Boca, Leandro Paredes, abrió el marcador en el Superclásico con una ejecución de penal frente al arquero Sebastián Beltrán, que hace su debut en un partido de este calibre.

Cuando el partido estaba cerrando su primera etapa, el mediocampista de Boca, Leandro Paredes, abrió el marcador en el Superclásico con una ejecución de penal frente al arquero Sebastián Beltrán, que hace su debut en un partido de este calibre. Natacha Pisarenko - AP

Sobre el final del primer tiempo, el árbitro del encuentro, Darío Herrera, tras un llamado del VAR, cobró la pena máxima por una mano dentro del área del defensor “millonario” Lautaro Rivero. Paredes, con una definición fuerte al palo izquierdo del arco de River, cambió el tiro por un gol y lo festejó al estilo Topo Gigio, relacionado con el presidente actual del club de La Ribera, Juan Román Riquelme.

durante el encuentro entre River Plate y Boca Juniors por el Torneo Apertura Mercado Libre 2026. En el Estadio Mas Monumental El 19 de Abril de 2026. Manuel Cortina

Incendio en la Bombonera

Un día después del Superclásico que se jugó en noviembre pasado en la Bombonera hubo un incendio en una de las tribunas del estadio, en la segunda bandeja sur. Desde la Subsecretaría de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires informaron entonces que el fuego se desarrolló sobre los papeles que quedaron luego del partido entre Boca y River.

Los bomberos actuaron en el lugar del incendio y también trabajaron a distancia con mangueras desde una de las torres del estadio Alberto J. Armando.