Se retiraron Alba y Busquets, dos socios de Messi en la gloria pasada con Barcelona y en la reciente con Inter Miami

Lionel Messi se queda sin dos grandes socios, dos laderos con los que compartió grandes momentos futbolísticos y la conquista de importantes títulos. Un terceto que empezó a escribir páginas de gloria en Barcelona y que en Inter Miami cerró el último capítulo. Messi sigue, renovó contrato con Las Garzas hasta 2028, pero Sergio Busquets (37 años) y Jordi Alba (36) cerraron sus carreras, dejarán el fútbol, como ya lo habían anunciado meses atrás.

Y la despedida fue subidos al podio y al grito de ¡campeones! tras el 3-1 de Inter Miami a Vancouver Whitecaps en la final de la MLS disputada en el Chase Stadium, de Fort Lauderdale. Tanto Messi como Busquets y Alba se incorporaron al mismo tiempo a la franquicia estadounidense: a mediados de 2023. Leo llegó procedente de Paris Saint Germain y los dos españoles lo hicieron desde Barcelona.

Messi, Busquets y Alba, un terceto que hizo historia en Barcelona, la extendió en Inter Miami, que despidió a los dos españoles

Ya veteranos los tres, se incorporaron a un proyecto nuevo, necesitado de la experiencia y la jerarquía de quienes ya habían ganado todos los títulos en el nivel de clubes en Europa y en la selección. El reencuentro dio sus frutos de inmediato, con la Leagues Cup, y tuvo el broche deseado de la MLS.

Todavía dentro de la cancha, después de haber alzado el voluminoso trofeo, Messi les dedicó unas palabras a, partir de mañana, sus ex-compañeros: “Por lo que conseguimos, por ellos, la verdad que terminar sus carreras de esta manera es muy lindo para todos. Se lo merecían después de lo que fueron como jugadores, los dos más grandes o entre los más grandes de la historia. Cada uno en su posición, con toda la trayectoria que tuvieron, los títulos que ganaron, y poder retirarse con esta MLS. Son amigos, los quiero mucho, soy un agradecido de haber hecho gran parte de mi carrera junto a ellos”.

La simbiosis entre los tres quedó reflejada en las palabras de Alba, todavía en la cancha, cuando se estaban aplacando los festejos. Se dio este diálogo con un reportero.

-Alba: Busquets y yo ya sabíamos que íbamos a ganar antes del partido. Por eso ya estábamos planeando la celebración.

-Periodista: ¿Cómo? ¿Qué te dio tanta confianza?

-Alba: Porque Messi no nos iba a dejar retirarnos sin ganar el trofeo.

Javier Mascherano, que alguna reconoció que cuando se incorporó a Barcelona aceptó ocupar el puesto de zaguero central porque era imposible desbancar a Busquets en el eje del medio campo, tuvo palabras para dos jugadores que ya no estarán en el plantel a partir de 2026: “Es una alegría poder despedir de la mejor manera a dos leyendas del fútbol. Se merecían salir por la puerta grande. Son dos jugadores que hicieron historia y que ayudaron a cambiar completamente a este club, junto con Leo. La historia de Inter Miami es muy cortita y ellos vinieron para cambiar el rumbo. Me pongo contento porque sé lo que significaba para ellos irse de este manera. Al primero que abracé fue a Jordi, porque a Busi lo tenía muy lejos. En la charla previa a la final dije que era el último partido para ellos, pero que todos tenían que jugar como si fuera el último partido. Y lo jugamos con el corazón, cuando las piernas ya no daban más”.

Busquets y Alba, con las plaquetas que les entregó Jorge Mas, principal accionista de Inter Miami MADDIE MEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Busquets obtuvo 32 títulos con Barcelona, dos con Inter Miami, y un Mundial y una Eurocopa con España. La cosecha de Alba es de 17 títulos con Barcelona, dos con Inter Miami, una Eurocopa y una Nations League con España.

Busquets llegó a ser considerado el mejor medio-centro del mundo por su capacidad táctica y lectura del juego; la clase de jugador que mejoraba a sus compañeros, el que le facilitaba las cosas con un pase o una cobertura. Uno de sus entrenadores en la selección de España, Vicente del Bosque, dijo una vez que si volvería a ser jugador le gustaría parecerse a Busquets.

Alba fue un lateral con espíritu de wing, función que cumplió durante su paso por Valencia. Un gran socio de Messi en sus proyecciones. Leo lo encontraba siempre con sus asistencias y también fue beneficiario de los centros del lateral. Un entendimiento telepático.

La compatibilidad futbolística se hizo extensiva a sus familias, que suelen frecuentarse. Este sábado se retrataron delante de un arco con sus esposas e hijos, en una foto que también incluyó a Luis Suárez, otro de los supervivientes de inolvidables momentos en Barcelona y que en el último tiempo perdió lugar entre los titulares de Inter Miami por la muy buena actualidad de Tadeo Allende y Mateo Silvetti.

Llegó la hora, Busquets y Alba cuelgan los botines y la historia del fútbol les reserva un lugar privilegiado.