Sebastián Beccacece: un remolino que entró en Racing para despejar dudas

Beccacece charla con Lisandro López; observa Walter Montoya Fuente: FotoBAIRES

Nicolás Zuberman SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2020 • 23:59

La sonrisa se les dibujaba en la cara a Matías Rojas y a Gabriel Arias, los primeros futbolistas de Racing que hablaron con la prensa en este nuevo año. Los dos ya habían trabajado con Sebastián Beccacece en distintas etapas en Defensa y Justicia. Para Rojas, Beccacece es el entrenador que lo llevó a su mejor nivel: lo convirtió en el motor futbolístico de un equipo que peleó el campeonato y en el que marcó diez goles. "Me da tranquilidad saber el trabajo que nos va a inculcar con los videos, con las charlas personales. Quiero que el hincha sepa que él trabaja mucho y que a nosotros como jugadores nos va a poner a disposición todo lo que necesitamos", aseguró el zurdo.

Arias, en tanto, siempre calificó al técnico de 39 años como el mejor DT que tuvo en su carrera: "Tengo una relación hace años. Tiene una capacidad muy grande, sabe muchísimo y te obliga a trabajar con intensidad. Nos va a ayudar mucho". Son dos de las cinco jugadores que ya conocían a buena parte de este cuerpo técnico: se suman los chilenos Marcelo Díaz y Eugenio Mena, que formaron parte del ciclo de Jorge Sampaoli en la selección y en la Universidad de Chile, y Leonel Miranda, también en Defensa y Justicia.

Acaso ellos cinco sean los menos sorprendidos por la intensidad que le imprimió Beccacece a estos primeros días durante la pretemporada en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, en Ezeiza. Si bien el técnico y el plantel recién se vieron las caras el 2 de enero, el ex conductor de Independiente comenzó a trabajar en la mitad celeste y blanca de Avellaneda más de diez días antes de firmar su contrato con la Academia. Pasó los últimos días de diciembre en el Cilindro conociendo su oficina, coordinando el mercado de pases junto con la secretaría técnica y conversando por teléfono con los referentes del club para presentarse. En su tardía conferencia de prensa de presentación, el DT se refirió a la estructura que se encontró en el club: "Estamos en un clima institucional acorde a lo que necesita un entrenador. Porque el entrenador es una parte muy pequeña en un club tan grande como este, donde deben estar muy alineados todos: su presidente, su comisión directiva, su manager, los futbolistas, la gente. Estamos en una etapa en la que como sociedad estamos tomando conciencia de la importancia que tiene el valor colectivo, lo que tiene que ver con lo integrado y no con lo disociado". Más allá de esa definición, Beccacece ya le imprimió su estilo apasionado al día a día. Así se explica que, en un mercado de pases que hasta ahora viene calmo, Racing es el que más se movió en lo que va del verano.

Beccacece tiene conocidos dentro de un plantel numeroso: Rojas, Arias y Miranda, otro ex jugador de Independiente; a los tres los dirigió en Defensa y Justicia Fuente: FotoBAIRES

Benjamín Garré, el juvenil de 19 años que llegó del Manchester City, es el único de los refuerzos que ya se entrenó con la ropa del club, gracias a un permiso porque aún no firmó su contrato. Leonel Miranda, otro ex Independiente, y Héctor Fértoli tampoco rubricaron su desembarco en la Academia y por eso aún no practican junto a sus compañeros, pese a que ya se hicieron la revisión médica y pasan sus días en el predio de la AFA. Garré y Fértoli son dos jugadores que responden al pedido de Beccacece de incorporar variantes que puedan jugar como extremos, un sello en casi todos sus equipos hasta el momento. Miranda, en cambio, es un futbolista fetiche del DT: lo marcó en las primeras charlas con Diego Milito y lo imagina como el que dicte el pulso en la mitad de la cancha. La presencia del ex mediocampista de Tijuana e Independiente, además, servirá para que Díaz, a quien vieron muy bien en estos días de pretemporada, y Matías Zaracho, que está junto a la selección Sub 23 que jugará el preolímpico, tengan una competencia que los ayude a recuperar su mejor nivel después de un semestre irregular.

En la cabeza del entrenador, en esa mitad de la cancha no aparecen Mauricio Martínez y Nery Domínguez, a quienes imagina como zagueros. Por eso, en principio, no solicitará un reemplazante para Alejandro Donatti, que pasó a San Lorenzo como parte de la negociación por Fértoli. Si bien se movió rápido, el mercado de pases aún no termina para Racing: buscarán un lateral derecho y al menos otro extremo.

"Acá me voy a poder dedicar a lo que realmente se tiene que dedicar un entrenador: al funcionamiento colectivo", fue también una de sus definición en su presentación oficial como técnico. Y algo de la manera de entrenar de Beccacece también se pudo ver en estos primeros días al mando del grupo. Acaso su decisión más fuerte haya sido la de conformar un grupo de sparrings, con 18 juveniles, que forman parte de los ejercicios tácticos y técnicos junto al plantel profesional. La promoción de jóvenes de las inferiores es una de las cualidades que más sedujeron en la secretaría técnica y en el presidente Víctor Blanco para contratar al ex ayudante de Sampaoli. Otra particularidad fue que le dio más lugar del que tenía con Eduardo Coudet a la psicóloga Andrea Ricagno, con tareas de neurociencia. La intensidad, el estar encima de cada detalle y la exigencia también entran en los matices que Beccacece ya le empieza a imprimir a su Racing modelo 2020.

Caras nuevas

De los 18 juveniles que Beccacece sumó como sparrings a la pretemporada, había cinco que ya trabajaban con el plantel profesional: Olses (arquero), Luque (defensor), Andrada y Cardozo (volantes) y Maggi (delantero). Las trece caras nuevas son: Segovia, Prado, Errecalde, Machuca, Cáceres, Sánchez (defensores), Banega, Rojas, A. Gómez, Ortiz, Lora (volantes), Villaroel y Godoy (delanteros).

Los deseos de Hauche

El regreso de Gabriel Hauche a Racing está cerca. El goleador de Argentinos, puntero del campeonato, lograría salir de La Paternal si la Academia paga un resarcimiento cercano al millón de dólares. El delantero de 33 años, que fue campeón en 2014, llegaría como una opción para jugar como extremo. "El jugador tiene el deseo de ir a Racing", dijo el representante de Hauche, Luis Belvedere.