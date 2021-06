Según el padre del Kun Agüero, su hijo se fue de Manchester City por culpa de Pep Guardiola

Leonel Del Castillo, padre de Sergio Agüero, realizó fuertes declaraciones en las que afirmó que Pep Guardiola fue el responsable de la salida del Kun de Manchester City y dio a entender que la conducción de Hugo Moyano fue la que echó por tierra la alternativa de que su hijo regrese a Independiente.

“ Son cosas que pasan en el fútbol cuando hay alguien que te dice que no estás para seguir en el club y no te queda otra de cambiar ”, dijo el papá del delantero, en charla con el programa De Una Otro Buen Momento, que emite radio La Red. Y agregó que en entrenador español: “Nunca quiso a Agüero”. Aunque dio a entender que no hubo conflictos personales, sino que el Kun no forma parte del gusto futbolístico del DT.

También afirmó que la idea de su hijo era continuar en Manchester, y que hubo otros clubes que quisieron contar con sus servicios. “Intentó renovar con el City, pero ellos no quisieron. Después de eso, Tottenham, Arsenal y Chelsea se mostraron interesados en él”.

Más allá de esa desvinculación y el arribo a Barcelona, Del Castillo reveló que el Kun no volverá a Independiente mientras los Moyano estén al frente de la institución. “El tenía intención de retirarse en Independiente. Con otra dirigencia hubiese venido”, dijo. Y amplió: “En Independiente al Kun no lo trataron bien, ni a mí ni a los hermanos de él. A mí no me dejaron entrar mas al predio y a mi hijo Mauricio (quien firmó su contrato en 2020 y solo jugó un partido) no le quieren dar el pase y los dirigentes no lo dejan jugar en Primera, ni en Reserva”. Por este motivo es que Agüero decidió no regresar al Rojo. Aunque la puerta no está cerrada y está atada a la política del club: “El Kun está enterado de todo esto. Si cambia la dirigencia no sé”.

Del sábado a hoy, Sergio Agüero no paró ni un minuto. El sábado se despidió del Manchester City, después de una década super exitosa, con lágrimas en los ojos: perder la final de la Champions League ante Chelsea no fue seguramente el adiós que soñaba. Al día siguiente ultimó todos los detalles de su mudanza a Barcelona y se despidió de los empleados del club inglés con regalos muy generosos. El lunes se presentó en su nuevo club, se realizó los exámenes médicos, firmó su contrato, fue presentado con la camiseta blaugrana en el Camp Nou y se subió al avión que lo depositó en la Argentina el martes por la mañana.

Ayer, además de cumplir 33 años, fue noticia por un supuesto falso positivo, que encendió las alarmas en el predio de Ezeiza, pero que más tarde fue desmentido. Y finalmente esta noche será parte del equipo que reciba a Chile en Santiago del Estero, desde las 21.

LA NACION