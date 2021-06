El desopilante comentario del Kun Agüero sobre los asados con Lionel Messi en Barcelona

El Kun Agüero viene de días intensos. Todo empezó con la despedida del Manchester City tras una relación con el club de diez temporadas, siguió con el sueño frustrado de conseguir la Champions League con los Citizens, continuó con su bienvenida en el FC Barcelona y culminó con la llegada a la Argentina para unirse a la Selección.

Hace semanas que el Kun capta la atención de los hinchas y de los medios, que lo recibieron en Ezeiza para preguntarle por el cambio de sede de la Copa América, su fichaje con el Barça y quien será allí su nuevo compañero de equipo: su gran amigo Lionel Messi.

Entre las preguntas que los periodistas le hicieron al delantero de 32 años, destacó una que le hablaba de la cantidad de asados que podrá compartir a partir de ahora con La Pulga en la ciudad catalana.

“Tampoco tanto asado”

Agüero empleó su particular estilo para contestar y lanzó: “Tampoco tanto asado, si no después no me puedo mover, pá”. Las palabras del futbolista hicieron reír a los presentes y se viralizaron inmediatamente, como sucedió infinitas veces con sus icónicas ocurrencias.

Messi y el Kun se hicieron grandes amigos desde que se conocieron en la Selección argentina en 2005. Además de compartir la pasión por la celeste y blanca, como buenos argentinos son fanáticos del asado.

Messi y su perfil asador

El Kun Agüero también es fanático de los asados

Sin embargo, los argentinos no tendrán que buscar excusas para reunirse, dado que se verán todos los días en los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y probablemente lleguen a compartir la delantera del 11 del Barça, algo que ilusiona más que nada a los hinchas culés.

