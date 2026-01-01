Chelsea echó a Enzo Maresca, seis meses después de ganar el Mundial: las razones y los candidatos a reemplazarlo

El año 2026 comenzó con un sacudón en Stamford Bridge. En las primeras horas del nuevo calendario, Chelsea confirmó oficialmente la salida de Enzo Maresca como entrenador del primer equipo, una decisión que se venía madurando en silencio desde el cierre de 2025 y que terminó de estallar en un contexto de tensiones internas, resultados irregulares y una relación quebrada entre el técnico y la dirigencia, según narra la prensa británica.

“Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca decidieron separarse”, informó la institución londinense en un escueto comunicado difundido este jueves. El texto oficial le agradeció al entrenador italiano por los títulos obtenidos —la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA—, pero dejó en claro que el club considera que un cambio en el banco de suplentes es la mejor vía para “volver a encarrilar la temporada”, con objetivos aún abiertos en cuatro competiciones, incluida la clasificación a la próxima Champions League.

Durante las últimas semanas de diciembre, distintos medios británicos habían anticipado un clima cada vez más espeso en el seno del club. En ese sentido, The Guardian fue categórico: “La relación de Maresca con la directiva se quebró y la ruptura llevó a las partes a una separación de caminos”. The Sun había adelantado que el desgaste era especialmente profundo con el copropietario Behdad Eghbali y con los directores deportivos Laurence Stewart y Paul Winstanley.

Una postal de hace apenas seis meses: Enzo Maresca levantando el trofeo como campeón del Mundial de Clubes con Chelsea PAUL ELLIS - AFP

El propio Maresca había dejado entrever el conflicto tras una victoria ante Everton, cuando declaró que había vivido “las peores 48 horas” desde su llegada al club y que sentía que “mucha gente no lo apoyaba”. Aquellas palabras, lejos de apaciguar el escenario, terminaron de exponer una situación que desde la cúpula del Chelsea definieron como “volátil”.

Según reveló The Athletic, uno de los puntos de mayor fricción fue la comunicación del entrenador con Manchester City, club en el que Maresca había trabajado junto a Josep Guardiola. El técnico informó en varias oportunidades a la dirigencia del Chelsea que estaba siendo consultado como posible reemplazante de Guardiola a partir del segundo semestre de 2026, algo que estaba obligado a declarar por contrato, pero que igualmente generó un profundo malestar puertas adentro.

A eso se sumaron cuestionamientos a su conducción fuera del campo: diferencias con el departamento médico por el manejo de futbolistas lesionados, ausencias en conferencias de prensa —una de ellas tras el reciente empate 2-2 ante Bournemouth, partido en el que el equipo fue abucheado— y decisiones tácticas que no convencieron a la dirigencia, como el reemplazo de Cole Palmer en ese encuentro, el que marcó el final de su ciclo.

Guardiola junto a Maresca durante 2022, cuando el italiano era asistente de Pep en Manchester City Richard Sellers - PA Images - PA Images

Puntualmente, el dirio británico Daily Mail detalla tres aspectos claves quie terminaron de decantar esta desvinculación:

Su decisión de no asistir a la rueda de prensa posterior al partido del martes ante Bournemouth (adujo enfermedad). La directiva del club cree que no estaba enfermo y consideró la decisión poco profesional , irrespetuosa e injusta para el exarquero argentino Willy Caballero, quien tuvo que sustituirlo.

, irrespetuosa e injusta para el exarquero argentino Willy Caballero, quien tuvo que sustituirlo. Su falta de atención a los consejos médicos sobre los jugadores que regresan de una lesión y hacerlos jugar durante demasiado tiempo.

sobre los jugadores que regresan de una lesión y hacerlos jugar durante demasiado tiempo. Informes que vinculan a Maresca con un regreso al Manchester City, donde anteriormente había trabajado con Pep Guardiola.

En lo estrictamente deportivo, Chelsea ocupa actualmente el quinto puesto de la Premier League, con 30 puntos, a 15 del líder Arsenal, posición que hoy lo clasificaría a la Europa League. En sus últimos siete partidos de liga, apenas consiguió una victoria. Maresca dirigió su último encuentro el 30 de diciembre, en el empate ante Bournemouth, con una destacada actuación del capitán Enzo Fernández.

Enzo Maresca y un cálido abrazo a Enzo Fernández ADRIAN DENNIS� - AFP�

El calendario, sin embargo, no da respiro. Sin entrenador confirmado, los Blues deberán afrontar las últimas dos fechas de la fase inicial de la Champions League, donde marchan 13° con 10 puntos, producto de tres triunfos, un empate y dos derrotas. El 21 de enero recibirán al Pafos FC de Chipre y una semana más tarde visitarán al Napoli, con el objetivo de meterse entre los ocho mejores que avanzan directamente a octavos de final.

En paralelo, Chelsea visitará este domingo a Manchester City por la Premier League, debutará en la FA Cup ante Charlton Athletic y disputará la semifinal de la Copa de la Liga frente al Arsenal. En total serán 9 partidos solo en enero.

Nine games in the first month of 2026! 🔵💪 pic.twitter.com/puHPNUIHhP — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 1, 2026

Mientras tanto, la danza de nombres ya comenzó. El italiano Fabrizio Romano, especialista en traspasos, aseguró que el club “no tardará semanas” en anunciar a su nuevo entrenador. El principal candidato es Liam Rosenior, actual DT del Racing Estrasburgo, otro club del conglomerado BlueCo, donde juegan los argentinos Valentín Barco y Joaquín Panichelli. También aparecen en el radar Roberto De Zerbi, hoy en Olympique Marsella, y Andoni Iraola, entrenador del Bournemouth.

En total, el italiano dirigió a Chelsea en 92 partidos oficiales entre todas las competiciones, con 55 triunfos, 16 empates y 21 derrotas.

El comunicado completo de Chelsea

“El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca se han separado.

Durante su etapa en el club, Enzo guio al equipo al éxito en la UEFA Conference League y en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Estos logros serán una parte importante de la historia reciente del club y le agradecemos su contribución.

Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el club creen que un cambio le puede dar al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada.

Le deseamos a Enzo lo mejor para el futuro“.