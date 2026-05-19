Así quedó la tabla histórica de campeones de la Premier League, tras el título de Arsenal

Los Gunners celebraron con una fecha de anticipación gracias al empate entre Bournemouth y Manchester City; su última consagración había sido en 2003-2004
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Arsenal es el campeón de la Premier League 2025-2026. Los Gunners se consagraron con una fecha de anticipación gracias al empate 1 a 1 entre Bournemouth y Manchester City y, de esta manera, cortaron una racha negativa de 22 años sin levantar el trofeo en la liga inglesa. A falta de la última jornada para que concluya el campeonato, acumulan 82 puntos y le sacan cuatro al equipo dirigido por Pep Guardiola.
Liberado de la presión de ser campeón local, algo que le fue esquivo en los últimos años a pesar de su gran rendimiento, y para lo cual invirtió más de mil millones de euros en refuerzos desde 2019, el club londinense podría redondear la mejor temporada de su historia si gana la final de la Champions League que disputará ante Paris Saint Germain el 30 de este mes, en Budapest, Hungría. Su mejor actuación en el torneo más importante de Europa a nivel de clubes fue el segundo puesto obtenido en 2006, cuando perdió la final ante Barcelona.
La última Premier que ganó el club de Londres fue en la temporada 2003-2004, de la mano del entrenador francés Arsene Wenger. Lo hizo de manera invicta, con 26 triunfos y 12 empates. Esa campaña inolvidable le valió al plantel de ese entonces el mote de “Los Invencibles”. El obtenido este martes es el título liguero N° 14, lo que lo deja a seis de los máximos ganadores, Manchester United y Liverpool, ambos con 20.
Ya con la copa bajo el brazo, los Gunners le bajarán el telón a la 34° edición de la máxima competición profesional de fútbol en Inglaterra el próximo domingo 24 de mayo, cuando visiten a Crystal Palace a partir de las 12 (horario argentino). Luego, el sábado 30, irán en busca del sueño máximo: la Champions League. En la definición los espera el campeón en ejercicio, que quiere defender su corona de “Rey de Europa”.
Tabla de campeones de la Premier League
- Manchester United - 13 títulos
- Manchester City - Ocho
- Chelsea - Seis
- Arsenal - Cuatro
- Liverpool - Dos
- Blackburn Rovers y Leicester City - Uno
En Inglaterra, el torneo de Primera División comenzó en 1888 bajo el nombre de Football League y tuvo cuatro campeonatos. Luego pasó a llamarse Football League First Division, y recién en 1992-1993 adoptó el nombre de Premier League.
Los campeones de la Liga de Inglaterra, antes de la Premier
Football League (1888-1892)
- 1888-1889: Preston North End
- 1889-1890: Preston North End (2)
- 1890-1891: Everton
- 1891-1892: Sunderland
Football League First Division (1892-1992)
- 1892-1893: Sunderland (2)
- 1893-1894: Aston Villa
- 1894-1895: Sunderland (3)
- 1895-1896: Aston Villa (2)
- 1896-1897: Aston Villa (3)
- 1897-1898: Sheffield United
- 1898-1899: Aston Villa (4)
- 1899-1900: Aston Villa (5)
- 1900-1901: Liverpool
- 1901-1902: Sunderland (4)
- 1902-1903: The Wednesday (Sheffield Wednesday a partir de 1929)
- 1903-1904: The Wednesday (2)
- 1904-1905: Newcastle
- 1905-1906: Liverpool (2)
- 1906-1907: Newcastle (2)
- 1907-1908: Manchester United
- 1908-1909: Newcastle (3)
- 1909-1910: Aston Villa (6)
- 1910-1911: Manchester United (2)
- 1911-1912: Blackburn Rovers
- 1912-1913: Sunderland (5)
- 1913-1914: Blackburn Rovers (2)
- 1914-1915: Everton (2)
- 1915-191919: Liga suspendida por la Primera Guerra Mundial
- 1919-1920: West Bromwich Albion
- 1920-1921: Burnley
- 1921-1922: Liverpool (3)
- 1922-1923: Liverpool (4)
- 1923-1924: Huddersfield Town
- 1924-1925: Huddersfield Town (2)
- 1925-1926: Huddersfield Town (3)
- 1926-1927: Newcastle (4)
- 1927-1928: Everton (3)
- 1928-1929: The Wednesday (3)
- 1929-1930: Sheffield Wednesday (4)
- 1930-1931: Arsenal
- 1931-1932: Everton (4)
- 1932-1933: Arsenal (2)
- 1933-1934: Arsenal (3)
- 1934-1935: Arsenal (4)
- 1935-1936: Sunderland (6)
- 1936-1937: Manchester City
- 1937-1938: Arsenal (5)
- 1938-1939: Everton (5)
- 1939-191946: Liga suspendida por la Segunda Guerra Mundial
- 1946-1947: Liverpool (5)
- 1947-1948: Arsenal (6)
- 1948-1949: Portsmouth
- 1949-1950: Portsmouth (2)
- 1950-1951: Tottenham
- 1951-1952: Manchester United (3)
- 1952-1953: Arsenal (7)
- 1953-1954: Wolverhampton
- 1954-1955: Chelsea
- 1955-1956: Manchester United (4)
- 1956-1957: Manchester United (5)
- 1957-1958: Wolverhampton (2)
- 1958-1959: Wolverhamtpon (3)
- 1959-1960: Burnley (2)
- 1960-1961: Tottenham (2)
- 1961-1962: Ipswich Town
- 1962-1963: Everton (6)
- 1963-1964: Liverpool (6)
- 1964-1965: Manchester United (6)
- 1965-1966: Liverpool (7)
- 1966-1967: Manchester United (7)
- 1967-1968: Manchester City (2)
- 1968-1969: Leeds United
- 1969-1970: Everton (7)
- 1970-1971: Arsenal (8)
- 1971-1972: Derby County
- 1972-1973: Liverpool (8)
- 1973-1974: Leeds United (2)
- 1974-1975: Derby County (2)
- 1975-1976: Liverpool (9)
- 1976-1977: Liverpool (10)
- 1977-1978: Nottingham Forest
- 1978-1979: Liverpool (11)
- 1979-1980: Liverpool (12)
- 1980-1981: Aston Villa (7)
- 1981-1982: Liverpool (13)
- 1982-1983: Liverpool (14)
- 1983-1984: Liverpool (15)
- 1984-1985: Everton (8)
- 1985-1986: Liverpool (16)
- 1986-1987: Everton (9)
- 1987-1988: Liverpool (17)
- 1988-1989: Arsenal (9)
- 1989-1990: Liverpool (18)
- 1990-1991: Arsenal (10)
- 1991-1992: Leeds United (3)
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