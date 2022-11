Selección argentina: Ángel Correa, de ser el gran “perdedor” de la lista de Lionel Scaloni a tener su revancha en el Mundial de Qatar

escuchar

Cuando Lionel Scaloni presentó su lista para afrontar el próximo Mundial de Qatar el pasado viernes, a 11 días del debut de la selección argentina en el torneo, la ausencia de Ángel Correa resultó ser la más resonante en lo que de otro modo fue una lista sin mayores sorpresas ni polémicas. Aún sin tratarse de un jugador indispensable en el equipo titular, como pasó con cortes en Copas del Mundo anteriores, el rosarino era un jugador muy popular entre el público, con algunos reclamos por su inclusión. Esos reclamos finalmente fueron respondidos: por una lesión muscular que sufrió Nicolás González, Correa tendrá su lugar en Qatar.

Al conocerse la noticia de su omisión inicial, la esposa del delantero de Atlético de Madrid, Sabrina di Marzo, le había dedicado un sentido mensaje de apoyo en su cuenta de Instagram: “Jamás dudes la carrera que elegiste, nunca jamás te cuestiones lo que sos y no sos capaz, y mucho menos dejes que las decisiones de otras personas influyan en tu estado de ánimo y en que te hagan pensar si sos o no sos capaz de cumplir algún objetivo”, lo había incentivado. “Sos una persona súper responsable, razonable y con muchísima cabeza. Siempre vamos a estar acá para vos, en las buenas en las malas y en las que toque. Siempre te vamos a acompañar acá o en donde sea”.

Correa también se había expresado al momento de llegar a la Argentina, después de jugar su último partido con su club por la Copa del Rey: “Es una tristeza enorme no poder participar del Mundial. Igual quiero desearle lo mejor a los chicos y a todo el cuerpo técnico, que van a dar la vida para representar al país de la mejor manera”, aseguró a TyC Sports. “Fue un golpe muy duro. Ahora, voy a descansar unos días con la familia y mis amigos. Voy a estar alentando hasta el final, en cada partido”, concluyó.

Tras aterrizar, Correa fue de todos modos informado por Scaloni que se siga entrenándose como parte de la lista de “reserva”, al igual que Thiago Almada, Facundo Medina y Juan Musso, en el caso que deba aparecer de nuevo en el caso que fuera necesario hacer un cambio más en la convocatoria. Y la frase que lanzó Scaloni el miércoles, evaluando la posibilidad de ejecutar una modificación, disparó el interés de los “marginados” al punto que Agustín Jiménez, agente de Correa y Almada, subió una foto junto a ellos y el padre del jugador de Atlanta United en su cuenta de Instagram, durante un entrenamiento en Cañuelas.

El posteo de Agustín Jiménez, representante de Ángel Correa, en Instagram

Finalmente, el llamado se materializó, y Correa tendrá su debut mundialista en Qatar, después de un largo camino por la selección que empezó allá por 2015, siendo dirigido por Gerardo Martino, y encadenó también frustraciones como ser excluido de las nóminas para el Mundial Rusia 2018 y la Copa América 2019, antes de convertirse en un regular en las listas de Scaloni a partir de la exitosa campaña de la Copa América 2021, aunque no fueron abundantes los minutos que vio en ese período.

De todos modos, su compromiso por la Albiceleste fue siempre inquebrantable, al punto que en octubre reveló que puso en riesgo su vida para jugar la Finalissima en junio, debido a unas secuelas que sufrió como consecuencia de una operación de corazón que se realizó en 2014: “Fue algo complicado lo que pasó en esa oportunidad. Llevaba varios días viendo el alambre que estaba a punto de salirme del pecho, y no le dije nada al doctor porque quería estar sí o sí en la ‘Finalissima’ ante Italia en Wembley. Cuando se lo dije y me explicó que podría haberse infectado y eso hubiera sido muy grave, por lo que me recomendaron que fuese a Madrid para resolverlo rápido”.

Ángel Correa posa con la copa de la Finalissima. Michael Regan - UEFA - UEFA

“Los médicos me habían dicho que todo iba a ir bien y que no había ningún riesgo de no poder volver a jugar. Me mintieron. No me dijeron nada antes de la intervención, pero sí que existía el riesgo de no poder volver a jugar. Por supuesto, todo salió bien y pude seguir”, continuó el rosarino, que de todos modos no sumó minutos en la victoria por 3-0.

LA NACION