Selección argentina en Qatar 2022: Lionel Scaloni no negocia las formas, pero sabe que se juega todo su ciclo en el choque con México

escuchar

DOHA (Enviado especial).- Quedan algunas marcas del primer golpe. Se lo advierte con un semblante diferente. Hay algunos rasgos de tensión. No suele regalar demasiadas emociones, pero seguro que nada tiene que ver con el sentimiento que lo dominaba hace cuatro días cuando estaba por debutar en la Copa del Mundo. En el Centro Nacional de Convenciones de Qatar, el espacio que la organización dispuso para las conferencias de prensa en el día previo a los partidos, se pudo conocer con más justeza cómo está el entrenador de la selección argentina. Y en alguna respuesta se pudo advertir que, si bien pregona que al final “el fútbol es sólo fútbol”, la empresa que tiene por delante no sólo se trata de “una pelota en el medio de una cancha y 11 de cada lado”. La segunda estación ante México es mucho más que eso.

Saben internamente que esta prueba en el estadio de Lusail tiene una carga demasiado grande. Hay muchas cosas en juego, una derrota podría sacudir toda la estructura. Si bien el mensaje general es de absoluto optimismo, una determinación lógica para un choque tan trascendente, saben que un nuevo traspié implicaría el final del romance de Lionel Messi con el conjunto nacional, que la gestión de Scaloni se pondría en duda y que el clima político para Claudio Tapia no sería el más cómodo para respirar.

Necesitaba Scaloni dar un mensaje de firmeza, de tener todo claro. Está convencido y cuando soltó la frase sonó en sintonía: “Anímicamente, más allá del golpe del primer día, que afecta, la reacción es inmediata: cuando recibís una piña, dos, tres, lo primero que hay que hacer es levantarse”, dijo tomó una botella de agua que tenía delante, la destapó con paciencia y sorbió un trago largo para limpiar su garganta.

Scaloni, durante la conferencia de prensa Aníbal Greco - LA NACION

“Nos pusieron los pies sobre la tierra”, se escuchó decir en más de una oportunidad en la concentración de la selección de la Argentina, en la Universidad de Qatar. El sentimiento es generalizado, porque todos pudieron darse cuenta de que quizás era demasiado “color de rosas” el escenario por el que caminaban los jugadores. Por eso creen que ahora sí será diferente la disposición en el campo de juego ante México. Incluso, en las palabras de Scaloni, un rato antes de comenzar con la práctica en la que definirá qué equipo conformará para el partido más importante de su carrera como entrenador dejó ver que algo de ese sentimiento estaba instalado en su equipo: “Hasta ahora venía todo muy lindo, pero yo siempre venía diciendo que había que estar preparados para recibir el primer golpe. Ahora es cuando necesitamos el apoyo de todos. Soy el primero que estaba preparado para eso. Porque puede pasar, es fútbol. Estoy tranquilo que cada partido que vayamos a jugar, vamos a dejar la vida. Lamentablemente pasó en el Mundial, pero pasó en el primer partido. Un partido se puede perder. El tema es cómo te levantás”.

Scaloni también fue muy claro en cómo pretende llevar adelante este momento. El entrenador dice no estar atento a qué sucede por afuera de su universo de selección, sin embargo, tiene toda la información disponible, la consume, la mastica, saca conclusiones, escucha y aprende de cada situación. Entonces, sabe que sus formas no las va a negociar, no quiere hacerlo, por lo tanto, también necesita extender sobre la mesa sus ideas y que queden lo suficientemente claras: “La manera de jugar del equipo va a ser similar. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar por lo que pasó el martes, eso lo tenemos muy claro. Tenemos que pasar de página rápidamente”.

💬 "VAMOS A DEJAR LA VIDA"



En conferencia de prensa, a un día del choque clave con México, Scaloni aseguró: "Se puede ganar y se puede perder. Hay que afrontar cada partido como si fuera el último".#TyCSportsMundial pic.twitter.com/jfETdaktph — TyC Sports (@TyCSports) November 25, 2022

Más allá de insistir en que no está atento a lo que digan del equipo y demás cuestiones, lee con atención que tiene que desactivar a tiempo cualquier alarma que se pueda encender en las próximas horas y le quiebre la armonía que logró consolidar después de aplicar la terapia familiar sobre sus jugadores. Entonces, cuando aparece en la escena el nombre y apellido Lionel Messi e inmediatamente surgen los interrogantes acerca de cómo está físicamente, Scaloni sale al rescate: “No sé de dónde salió que ayer no se entrenó [por Lionel Messi]. Creo que hay imágenes de que se entrenó bien. Está bien y más que nunca necesitamos de todos, de sus compañeros... Y seguramente vaya todo bien. A nivel físico y moral está bien, no hay ningún problema”.

Intenta quedarse con el mensaje alentador, insiste una y otra vez que el equipo “sabe muy bien cómo levantarse”, que no hay dudas de “las formas” en las que pretende que se exprese su equipo, aunque deja leer entre líneas que su elección será más aplica que por el talento de los interpretes, que sabe que la cita con México guarda más que una gambeta: “Jugarán los que creemos que pueden jugar mejor este partido. Nuestra decisión no tendrá que ver con lo que pasó con Arabia, sino con lo que puede pasar con México”.

Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina, mira hacia el piso durante el partido que su equipo perdió ante Arabia Saudita

Muestra al Scaloni más relajado el final de su encuentro con la prensa. Se permite sonrisas cuando le acercan una camiseta de su Pujato natal, se anima a sacarse alguna selfie, a pesar de que personal de FIFA que lo acompaña le sugiere que deje la sala. El técnico de la selección argentina necesita encontrar respuestas en todos lados, adentro y afuera de la cancha. Nunca antes había sentido tantas miradas sobre su cabeza, nunca había estado en una situación tan caliente. Lo sabe, lo siente, lo respira y lógicamente lo sufre, pero cómo también es un especialista en surfear Tsunamis hasta encontró una frase [”Yo como jugador era así: era un patadura, pero iba siempre para adelante] para sacarles una sonrisa a todos y convencerlos de que al final “el fútbol es fútbol”.

Tras la conferencia, en una suerte de zona mixta, se encontró con tres periodistas de los canales que tienen los derechos televisivos. Y ahí el rictus algo tenso o serio cambió hasta ofrecer alguna sonrisa y cuestionar en tono de broma alguna pregunta que intentaba indagar en la conformación del equipo.

Scaloni dejó en claro que él nunca fue un talentoso cuando jugaba, pero que su punto fuerte era ir siempre para adelante y poder levantarse cuando algún golpe lo llevaba al piso.