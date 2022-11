En PSG ahora dudan del futuro de Lionel Messi en 2023: ¿seguirá en París luego del Mundial Qatar 2022?

escuchar

“Es un golpe muy duro porque no esperábamos arrancar de esta manera. Confiábamos en arrancar con los tres puntos. Por eso, ahora es momento de estar unidos, pasar página y no pensar más en esto que pasó”. Lionel Messi arribó a Qatar con la ilusión de un niño y, luego de la derrota frente a Arabia Saudita por 2 a 1, en el debut, tiene el corazón astillado.

El estado físico del capitán, de 35 años, provocó un sinfín de rumores luego que se ausentara dos prácticas previas al debut contra los saudíes. El astro del París Saint-Germain arrastra una molestia en el sóleo, según confirmó el departamento de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino, días atrás. Sin embargo, esta dolencia de ninguna forma lo dejará afuera del partido ante México. En el mientras tanto, surgen hipótesis del otro lado del mundo. También, referidas a presencias o ausencias. Futuras, rumbo a 2023.

Lionel Messi quedó en estado de shock luego de la caída en el debut; ahora, piensa en México y en lo que vendrá

Ahora, en PSG dudan de la presencia del experimentado crack en la próxima temporada. No lo tienen muy claro: ¿seguirá jugando en París más allá de mediados de 2023? ¿Hay posibilidades de que se vaya antes? ¿Lo de la MLS siempre fue un rumor, acaso el regreso a Barcelona, para acabar la faena de una historia inolvidable, puede ser una opción? Christophe Galtier, el conductor de PSG, el que le devolvió el espíritu competitivo y le dio las últimas herramientas para que volviera a brillar, no lo tiene tan claro. Lo revela en una entrevista con Marca, el diario deportivo de España.

En un extracto, se publica este diálogo:

-Está contento con el rendimiento de Messi. ¿Es posible que veamos un rendimiento antes del Mundial y otro después?

-No podemos saberlo. ¿Por qué debería pensar eso? ¿Eso significaría que se han estado preparando solamente para el Mundial? Yo no puedo pensar eso. Ellos se han preparado para estar bien en el inicio de temporada con el PSG. Yo creo que Messi no va a tener una diferente motivación después del Mundial.

-¿De qué va a depender que Messi siga en el PSG la próxima temporada?

-Hay muchos parámetros. Lo primero son sus ganas. ¿Quiere continuar en el PSG? ¿Está feliz aquí? Lo primero que hay que saber es si él quiere continuar.

El entrenador francés, con el trío perfecto: Messi, Neymar y Mbappe

-¿Messi le ha dicho algo sobre su plan?

-Todo este tipo de decisiones se toman entre el jugador y Luis Campos (el director deportivo).

-Es oficial y público que Kylian Mbappé tiene contrato hasta 2024 con un año opcional. ¿Cuáles son, en su opinión como entrenador, las claves para que continúe contento en el PSG y no vuelva la posibilidad de ir al Madrid?

-Es la misma situación que Leo. Cuando un jugador es feliz en un lugar no tiene ningún motivo para irse. Para ser feliz hay que disfrutar. A partir del momento que el jugador disfruta en el campo y que siente que está en un equipo que puede ganar y que puede conquistar grandes desafíos, no tiene ninguna razón para irse.

En casi todo 2022, Leo Messi recuperó su magia en Paris Saint-Germain

En otro tramo de la charla, advierte de la grandeza del rosarino más allá del presente. “Tenemos a Leo que tiene 35 años y para mí es el jugador más grande de la historia del fútbol. Tenemos a Neymar, que tiene 30 años y una trayectoria también en Brasil, Barcelona y París, y a Kylian que es el mayor producto del fútbol francés. Salido de París, pasado por Mónaco y que ha vuelto y se ha quedado en París. Cada uno tiene su trayectoria y necesitan de los demás”, advirtió. Y destacó un tema que suele ser motivo de debate: la unión entre los tres cracks, reunidos hoy también en el Mundial.

“Para mí, el ego es algo peyorativo. Yo prefiero hablar de personalidad. Y no hay un gran campeón sin una gran personalidad. Y sobre la envidia y los celos, no hay problemas. No es verdad. Lo veo todos los días en el entrenamiento. Los jugadores de los que hablas están siempre juntos y todos quieren el éxito. Y todos saben que necesitan de todos para lograr este éxito. Cuando yo tengo una discusión con Leo, con Neymar o con Kylian nunca hablo de otros. Sería un error para mí porque son complementarios, pero diferentes”, resulta su análisis. Además, admitió que vio videos y documentales de la historia de Leo, más allá del campo de juego, para sentir empatía con su historia de vida. Y que esa decisión lo ayudó mucho.

