Selección argentina y penales: Lionel Messi es el encargado, pero Lautaro Martínez y Leandro Paredes han sido más efectivos

En la Copa del Mundo de los récords, Lionel Messi es protagonista. El Mundial de las tres sedes y de las 48 selecciones derrumbó registros históricos. El capitán de la Argentina es figura estelar en ese recorrido: es máximo artillero del actual torneo, con 8 goles, e histórico, con 21, y ostenta la plusmarca de tantos en nueve partidos consecutivos (desde el juego con Australia por los octavos de final de Qatar 2022). Con ocho firmas en la red en Norteamérica 2026, emparejó a Guillermo Stábile, el mayor goleador argentino en Uruguay 1930. También igualó a Pelé con diez asistencias históricas... De todas formas, así como las cifras en ocasiones son elogiosas, en otras pueden ser negativas: con el penal que malogró ante Egipto, sumó el cuarto fallado en mundiales y es el jugador que más veces erró en la historia de la Copa.

La racha adversa empezó ante Islandia en Rusia 2018; frente a Polonia, en Qatar 2022, el 10 protagonizó el segundo episodio. Y en la actual Copa del Mundo falló en dos ocasiones: contra Austria en el segundo partido de la etapa de grupos y Egipto en los octavos de final. En tiempo regular, los números de Messi entre penales convertidos y penales fallados en los mundiales están igualados en cuatro. La balanza se inclina en favor al contabilizar las definiciones por remates, series en las que muestra una efectividad perfecta, tras anotar frente a Países Bajos en una semifinal de Brasil 2024 y el mismo adversario y Francia en los cuartos y n la final en Qatar, respectivamente.

“Fue duro, porque le pegué muy mal. Dudé mucho, se me pasaron muchas cosas por la cabeza en ese momento. Tenía pensando hacer una cosa y terminé haciendo otra, por eso la bronca: no terminé haciendo lo que había pensado”, comentó Messi después de fallar ante los austríacos; el remate cruzado, de zurda, se fue desviado. “Sentí que en un momento importante le había fallado al grupo”, señaló días después, en la zona mixta del Atlanta Stadium, por la atajada del arquero egipcio Mostafa Shoubir.

La mezcla de incredulidad y decepción de Messi luego de que el 10 fallara frente a Austria en el segundo compromiso de Canadá-Estados Unidos-México 2026; por ahora no convirtió penales en este mundial. PAUL ELLIS - AFP

En el ciclo de Lionel Scaloni, que acumula 101 partidos, Messi ejecutó 16 penales en tiempo regular y cuatro en definiciones. Además de marcar en mundiales, anotó dos en eliminatorias (Ecuador y Chile) y la misma cantidad en la Copa América (Paraguay y Bolivia). En las definiciones en la competencia americana convirtió ante Colombia en 2021 y falló contra Ecuador en 2024, tras picar la pelota, que se estrelló en el travesaño. En juegos amistosos la eficacia es de tres penales convertidos (Uruguay, Estonia y Honduras) y uno atajado -anotó en el rebote, frente a Brasil–.

La atajada de Mostafa Shoubir a Leo en el octavo de final en que Egipto puso en enorme riesgo a Argentina; "sentí que en un momento importante le había fallado al grupo”, reveló el zurdo. DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Scaloni tiene una particular mirada sobre las resoluciones por penales, vía por la que la selección levantó la copa en Qatar. “Los penales son después de 120 minutos. ¿Cómo voy a pensar en eso ahora? Nosotros pensamos en el partido y después se verá. Las decisiones son tomadas en el momento que toca”, explicó antes del enfrentamiento con Países Bajos en 2022, instancia que se definió por remates desde un punto de penal. Fuera de Messi, Lautaro Martínez y Leandro Paredes son quienes más penales tomaron en el ciclo del entrenador pujatense. En los mundiales la Argentina ejecutó 31 y usufructuó 25, con una tasa de conversión del 80,6%, cifra que la coloca segunda entre los mejores, detrás de Alemania, que acertó 17 de 18 disparos, o sea, 94,4%.

El Toro Martínez lo hizo en cinco ocasiones y tiene 100% de eficacia: en mundiales anotó ante Jordania, su primero en tiempo regular por la Copa del Mundo, en el último partido de la etapa de grupos de 2026, y tomó la responsabilidad del quinto disparo en la definición contra Países Bajos en Medio Oriente. En la final era el encargado de cerrar la tanda, pero la eficiencia de sus compañeros y las atajadas de Emiliano Martínez hicieron que Argentina no necesitara del quinto ejecutante. Las tres restantes corresponden a la semifinal contra Colombia por la Copa América en 2021 y a los amistosos frente a Guatemala de 2024 y Honduras de 2026.

Lautaro Martínez anota contra Jordania su primer gol en tiempo regular en mundiales, mediante un penal; el bahiense anotó las cinco veces en que pateó en diversas competencias en la selección argentina. STACY REVERE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el encuentro con los guatemaltecos el delantero de Inter le pidió el remate a Messi: “Lo miré y me lo dio. Le agradecí; es el gesto de un grande. No hace falta decirlo: es un señor en la cancha y fuera de ella. A nosotros nos ayuda muchísimo y esto para mí es bastante importante”, manifestó el bahiense, que sumaba confianza, camino a la Copa América 2024, de la que fue el máximo artillero, con cinco goles.

Paredes, en tanto, pateó en seis ocasiones. Tres veces en tiempo regular, sin Messi en la cancha: ante Perú en la Copa América 2024 –el remate se estrelló en un palo del arco defendido por Pedro Gallese– y en amistosos con México y Ecuador en 2019 jugados en San Antonio y Elche, respectivamente. En la Copa América que se disputó en Estados Unidos dos años atrás el mediocampista le pidió un remate a Ángel Di María y más tarde señaló: “Siempre dije que no iba a cambiar [la dirección del tiro] hasta que errara, pero cambié y erré. Tendría que haber mantenido”. En cambio, en las definiciones el volante no falló: convirtió en dos series por la Copa del Mundo de Qatar (Países Bajos y Francia) y por la Copa América 2021 (Colombia).

Leandro Paredes cambia por primera vez la dirección del remate y falla, también por ocasión inicial, frente a Perú por la Copa América en 2024; sobre seis ejecuciones en la selección, el mediocampista de Boca acertó cinco. HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Doce son los futbolistas que en la era de Scaloni ejecutaron penales, y nueve siguen en la selección. Gonzalo Montiel quedó inmortalizado por acertar el penal con el que la Argentina superó a Francia en el desempate y se consagró en Qatar 2022, certamen en que el defensor lateral fue efectivo frente a Países Bajos. Dos años después, en la Copa América 2024, fue certero ante Ecuador en los cuartos de final. En su carrera pateó en 20 oportunidades y en toda clase de competencias: Copa Libertadores, Copa de la Liga Profesional, Europa League, Supercopa de Europa, Copa del Rey, Supercopa Internacional, torneo Apertura... Y falló solamente dos veces.

“Scaloni me preguntó si estaba para patear, porque me vio llorar, con bronca, por la mano”, aludió a la acción que propició el penal con que Kylian Mbappé decretó el 3-3 en el partido más importante de Lusail. “Yo le dije que sí. Y volvió a preguntarme y le contesté que estaba seguro. Entonces dio la lista”, recordó el defensor de River, que develó un cambio en el momento de rematar: “Iba a pegarle fuerte al medio, pero vi que el arquero [el francés Hugo Lloris] se movió hacia su izquierda y le cambié el palo. Pareció que había hecho el no look, pero no...”.

El tridente que conforman Julián Alvarez, Alexis Mac Allister y Nicolás Otamendi participó en la definición contra Ecuador en la Copa América 2024; el defensor, que tras el Mundial actuará en River, anotó también en el amistoso frente a Zambia, después de que Messi le cediera el disparo. La efectividad contrasta con las situaciones de Rodrigo De Paul y Enzo Fernández: el ahora volante de Inter Miami elevó el remate ante Colombia en 2021 y el jugador de Chelsea falló frente a Países Bajos en el último Mundial. “El día anterior estuvimos practicando y pateé siempre a la izquierda, donde erré ahora, pero había metido todos. No iba a cambiar, pero Dibu [Martínez] se enojó, porque me dio un consejo y no le hice caso”, admitió el futbolista que marcó el gol decisivo contra Egipto en los octavos de final, este martes.

Los tres jugadores que anotaron y ya no son parte del grupo que este sábado se medirá con Suiza en Kansas City, por los cuartos de final del Mundial, son Gonzalo Martínez, Paulo Dybala y Di María. Los tres convirtieron. ‘Pity’ se encargó del primer penal del ciclo de Scaloni, en el estreno y cuando el seleccionador estaba a prueba en el cargo, frente a Guatemala en 2018. El cordobés lo hizo en la final de Qatar 2022. Y el rosarino, ante Curazao de 2023, con Messi en el campo de juego –con quien se fundió en un interminable abrazo– del estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, en uno de los dos amistosos que la selección afrontó en el país para celebrar la conquista del Mundial de 2022.

La Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México entra en el segmento final y los penales empiezan a pesar. No solo Messi falla; Kylian Mbappé malogró su disparo contra Marruecos en la apertura de los cuartos de final. De las ocho selecciones que se clasificaron para esa instancia, España es la única que no tuvo penales en favor. Suiza, rival de la selección argentina, hizo blanco en sus dos ocasiones (Breel Embolo ante Qatar y Granit Xhaka frente a Bosnia y Herzegovina) y, además, eliminó a Colombia en una definición por remates: Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Ittlen y Rubén Vargas convirtieron, y el defensor Manuel Akanji elevó el tiro.