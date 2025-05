Sergio Agüero tiene su serie: “Es un orgullo que la gente conozca mi historia”

En el primer capítulo de “Kun, por Agüero”, la serie que Disney+ estrena en su plataforma este miércoles 7 de mayo, hay 18 fotos de Sergio. De niño, de adolescente, de adulto. Con hermanos, con entrenadores, con compañeros. Con amigos, con Lionel Messi, con jugadores del Manchester City. En todas sonríe. A cualquier edad.

Se llama “carisma”, y se nace o no con eso. Vaya si Sergio Agüero tiene carisma. Su sonrisa marca registrada y su brillo picaresco en la mirada lo destacaron siempre. Para simplificar hechos extraordinarios que le tocaron protagonizar en su vida profesional, como anotar el gol agónico con el que el City le ganó sobre la hora la Premier League a Manchester United en 2012, o para preguntarle en 2005 cómo se llama a un pibito que venía de España y que usaba unos botines modernos que jamás había visto, y no saber quién era cuando le respondió: “Lionel Messi”.

Sergio Aguero habla de su serie con LA NACION

Pero también para transitar con el pecho inflado algo mucho más infrecuente para él, como una alfombra roja en la previa de la Avant premiere de la serie que resume su vida. Remera negra con cuello en V y saco haciendo juego. De elegante sport, para guiñar el ojo derecho a los fotógrafos, saludar a la distancia a los fans que coparon el hall del cine Hoyts del shopping Dot, para reírse, compinche, con Benja, el hijo que tuvo hace 16 años con Giannina Maradona, y para también mimar a su pequeña hija Olivia, fruto de su relación con Sofía Calzetti, radiante a su lado.

El Kun es de esas personas que está en todos los detalles y trata a todos por igual. Le da lo mismo que lo entreviste un periodista consagrado o chicos que están haciendo sus primeras armas en esta profesión.

Agüero sonriendo, una constante durante la serie

En medio de esa alfombra roja que se revolucionó cuando apareció, Agüero compartió con LA NACION sus sensaciones ante semejante acontecimiento. “La verdad es que es un orgullo que la gente sepa mi historia, es algo muy lindo y que sepan que hay un sacrificio muy grande atrás para llegar a Primera. Estoy contento por cómo quedó”, resumió el ídolo.

La arritmia que lo molestó en sus inicios y reapareció en 2021 para alejarlo definitivamente del fútbol profesional de inmediato, cuando recién empezaba a acomodarse en Barcelona, atraviesa buena parte de su serie. De hecho, hasta forma parte de la gráfica de la cartelería. Sin embargo, su presente en relación a eso es mucho más alentador. Consultado por este diario, el Kun aseveró con alivio: “Del corazón estoy muy bien, gracias a Dios”.

El afiche de la serie Kun por Agüero

En primera persona

El ahora exdelantero vuelve a hacer historia, esta vez lejos de las canchas. Kun por Agüero, la serie documental sobre su vida, fue presentada fuera de competencia en la octava edición de CANNESERIES, el festival internacional de series que se celebra cada año en el Palais des Festivals de Cannes.

La serie, una producción original de Disney+ en colaboración con ESPN y realizada por PEGSA, se estrena este 7 de mayo en Disney+ en Latinoamérica y en mercados internacionales selectos, y en Hulu en Estados Unidos.

Dirigida por Justin Webster —conocido por Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía—, la producción consta de cuatro episodios que recorren la extraordinaria carrera del delantero argentino en la voz del propio Agüero.

Kun por Agüero ofrece una mirada íntima y honesta sobre los momentos más gloriosos y los más difíciles de su trayectoria, combinando material de archivo inédito y entrevistas exclusivas. Figuras como Lionel Messi, Pep Guardiola, Nicolás Otamendi e Ibai Llanos, entre otros, aportan sus testimonios y anécdotas personales, mientras que amigos y familiares completan el retrato de una vida que fue mucho más que goles.

Una postal del Kun durante sus primeras concentraciones con la selección argentina

Sorprende también, el duro vínculo con su padre, Leonel Del Castillo, quien reconoce ante las cámaras: “Nunca le dije que jugaba bien”. El propio Kun también abre su corazón para compartir: “Si no ganaba, la vuelta a casa se hacía dura porque no me dirigía la palabra”.

Con esta presentación, Agüero no solo confirma su magnetismo global, sino que inaugura una nueva etapa de visibilidad como narrador de su propia historia.