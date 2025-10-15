Eliana Guercio y un tajante mensaje tras la salida de Chiquito Romero de Boca Juniors: “La vida es otra cosa”

Sergio “Chiquito” Romero abandona Boca para seguir su carrera profesional en Argentinos Juniors. Luego de varios meses sin actividad en el arco del Xeneize, el arquero, con pasado en la selección argentina, decidió aceptar la oferta del club de La Paternal.

En uno de sus últimos posteos en Instagram, Romero se mostró con la campera de entrenamiento de Boca y recibió muchos comentarios, entre ellos el de Eliana Guercio, su esposa, quien lo acompañó durante su carrera futbolística.

El mensaje emotivo de Eliana Guercio a Sergio Romero

“Sos el pibe más genial del mundo, de este mundo y de todos los que puedan existir. Te admiro, siempre. Gracias por enseñarme que la vida es otra cosa. Te amo con todo mi corazón”, destacó Guercio para apoyar al arquero en este momento de cambio.

Romero arribó a Boca a mediados de 2022 y fue partícipe de la última final que disputó Boca en Copa Libertadores, donde cayó ante Fluminense, pero su destacada actuación lo llevó a ganarse el respeto de los hinchas.

El momento que sentenció su estadía en Boca fue en un Superclásico contra River en el año 2024, cuando el arquero, fuera de sí, agredió a un hincha al terminar el partido. A partir de ahí, el guardameta quedó marginado de la consideración de los entrenadores de turno.

El comunicado oficial de Boca sobre la salida de Sergio Romero

Tras el ofrecimiento de Argentinos Juniors, el futbolista aceptó las condiciones y firmó su rescisión de vínculo que lo unía hasta final de año con el Xeneize. “El Club Atlético Boca Juniors comunica que el jugador Sergio Romero ha firmado la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos”, detalló la cuenta oficial de Boca sobre la salida de Romero.

El propio jugador, a la salida de Boca Predio, habló con los medios presentes y contó cuáles fueron sus sensaciones de su estadía en el club y cómo aquel incidente, tras la derrota ante River, determinó su salida.

Chiquito Romero se despidió de los hinchas de Boca

“Se termina una etapa hermosa. Disfruté muchísimo de este club, me voy con los mejores recuerdos porque me hicieron sentir como en mi casa. Me voy feliz y muy contento y agradecido por sobre todas las cosas. Más allá de que sea el presidente del club, es un amigo y con Román (Riquelme) arreglamos todo en tres minutos cuando vine y ahora no puso ninguna traba. Me deseó lo mejor", aclaró el ex Racing, Manchester United, entre otros.

Por último, el arquero de 38 años le agradeció al hincha y a sus compañeros: “El mensaje al hincha de Boca es de agradecimiento. Al día de hoy, cuando me cruzan por la calle me siguen tratando excelente. Me hicieron sentir como si estuviese en mi casa, en cada partido han apoyado. Por una desgracia de que un día se me fue la cabeza por un plateísta prácticamente fue como la sentencia en este club. Pero soy un agradecido al hincha de Boca y al presidente, al Consejo y toda la gente dentro de este predio, a mis compañeros que siempre se han comportado excelente conmigo".