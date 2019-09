Sergio Goycochea y Carlos Bilardo, un encuentro en la casa del exentrenador del seleccionado argentino campeón del mundo Crédito: @okgoyko90

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de septiembre de 2019 • 18:48

Hace unas semanas, luego de que Carlos Bilardo abandonara la clínica en la que estuvo internado, su hermano Jorge aseguraba que el exentrenador del seleccionado argentino campeón del mundo preguntaba por el estadio de Estudiantes y quería ir. "Vamos a esperar. Primero vamos a llevarlo al country de City Bell, y después, si se da, lo llevamos ahí", advertía el Bilardo menos conocido. Ahora, el que da fe de la recuperación del Doctor es Sergio Goycochea, que lo visitó y compartió una foto de ambos en Instagram.

"Fui a visitar a Bilardo. Como todos saben, está atravesando un problema de salud. En algún momento, mucho más complicado, pero... Se nota que la fuerza que tiene y mostró como entrenador, con esa pasión de vivir las cosas, fue un gran aliado para llevar adelante esto", contó el exarquero en Fox Sports. Bilardo sufre del síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa también conocida como "hidrocefalia normotensiva", que provoca trastornos de memoria y estabilidad.

"Lo vi bien. Me puso recontra feliz que me recibiera caminando. Él me abrió la puerta, me abrazó. Estuvimos como una hora charlando. Después de todo lo que pasó, a todos los que lo queremos nos pone muy feliz que siga progresando", agregó Goycochea, que formó parte del equipo subcampeón en Italia 1990. "Por todo lo que se decía y después de lo que había pasado en su recuperación, yo tenía otra imagen, y mi sensación fue de mucha felicidad", profundizó.

"¡Que lindo es verte así Carlos! ¡Enormemente feliz y vamos por más! Gracias por educarme los sentimientos, la pasión y el valor por nuestra querida selección", escribió Goycochea en su cuenta de la red social. En la foto que acompaña el posteo ambos sonríen. Quedó la promesa de un nuevo encuentro a corto plazo.