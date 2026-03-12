La emotiva boda de Paloma, la hija del Goyco: las mejores fotos y el vestido de novia diseñado por su madre Ana Laura Merlo

Fue una locura de principio a fin”, escribió en sus redes sociales Paloma Goycochea (31) tras compartir las primeras instantáneas de su romántico casamiento con su gran amor, Felipe, celebrado el pasado sábado 7 de marzo en un barrio privado de Tigre. Allí, la hija de Sergio Goycochea (62) y Ana Laura Merlo dio el “sí, quiero” acompañada por sus hermanos Juan Cruz (34) y Bautista Goycochea (25) y sus hijos Valentino (5) y Clarita (2), en una ceremonia para 180 invitados.

“Me casé y formé la familia de mis sueños con el amor de mi vida. Soy muy feliz”, reveló "Pali", tal como la llaman sus más íntimos

La novia con Claudia Villafañe. La wedding planner y ex mujer de Diego Maradona mantiene una gran amistad con la mamá de Pali

“Hay momentos que no me los olvido más. Haber visto a mis dos hijos y a mi futuro marido parados en el altar esperándome es un recuerdo que va a quedar para siempre en mi memoria”, dijo en exclusiva a ¡HOLA! la heredera del ex arquero de la selección luego de intercambiar los anillos con su pareja desde hace doce años.

Del brazo de su padre, Paloma Goycochea luce un vestido firmado por su madre, la diseñadora Ana Laura Merlo. Se trata de un modelo con corset estructurado y falda con detalles en transparencias e incrustaciones bordadas y velo largo de encaje

Paloma con Felipe y sus dos hijos, Valentino y Clarita

Para el gran día, “Pali” – así la llaman sus más íntimos– lució dos creaciones diseñadas por su mamá. Durante la ceremonia, la novia caminó hacia el altar con un vestido con corset estructurado y falda con detalles transparentes e incrustaciones bordadas y velo de encaje. “Un sueño todo”, dijo la novia.

La organización llevó la firma de Claudia Villafañe, gran amiga de la familia. “Te vi nacer y hoy te acompaño en este día tan especial. ¡Te quiero, Pali del amor!”, escribió la wedding planner muy emocionada

Frente a la laguna, bajo un arco de flores blancas, los novios dieron el sí. El conductor y amigo de la familia José María Listorti les dedicó unas palabras

Su hermano Juan Cruz Goycochea con su mujer, Belén Bilancieri

Durante la boda, la pareja vivió momentos inolvidables. Además de intercambiar los votos y escuchar las sentidas palabras del conductor José María Listorti, Paloma fue sorprendida con un invitado muy especial: la participación del músico Juan Germán “Piti” Fernández, líder de Las Pastillas del Abuelo, quien le dedicó una canción a su admiradora número uno. “Fue una ceremonia tan mágica como real”, recordó ella el día después. Pali apostó luego a un segundo cambio para dar comienzo a la fiesta: un top strapless y short bordados.

En pleno carnaval carioca, los novios posan con Sergio Goycochea (vestido con la camiseta que llevó el ex arquero en la semifinal con Italia del Mundial 90) y su mujer, Ana Laura Merlo

Clarita y su madre conquistan la pista de baile

Las mesas para los 180 invitados

Bailaron hasta la madrugada. Los recién casados brindaron luego con sus invitados por su gran historia de amor. “Me casé y formé la familia de mis sueños con el amor de mi vida: soy muy feliz”, concluyó Paloma.

Agradecimientos: Gus Hildebrandt y Flor Pagani (fotografía)