Sergio Rico, el arquero de PSG que pelea por su vida, sale del estado de coma después de 22 días

Tras permanecer 22 días internado en estado de coma, el arquero Sergio Rico recuperó la conciencia y estuvo en contacto con su familia mediante gestos, ya que sigue intubado y está imposibilitado de hablar. La noticia sobre el excompañero de Lionel Messi en Paris Saint Germain la proporcionó su esposa, Alba Silva: “Bueno, ahí seguimos, dando pasitos para adelante. La verdad es que ya vemos la luz un poco más. Por supuesto, gracias al hospital y al personal sanitario que se están portando increíble. Sí, poco a poco, yo sabía desde el principio que iba a salir adelante porque es un campeón”.

Sergio Rico, junto a su esposa Alba Silva, tras ganar la Copa de Francia en 2020 Baptiste Fernandez - Icon Sport

Rico, de 29 años, está internado en el Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, luego de recibir la coz de un caballo en la cabeza al caerse de la montura. Su afición por los caballos viene de hace años y en el momento del accidente estaba montando en la aldea El Rocío (Huelva), adonde había viajado tras un partido de PSG. Desde un primer momento se temió por su vida.

“Ha abierto los ojos, está consciente, reconoció a sus familiares y se comunicó con ellos mediante gestos”, informaron los medios españoles desde el centro asistencial. El guardavallas fue ingresado en estado grave el 28 de mayo.

Su pareja Silva vivió las últimas semanas con mucha angustia e incertidumbre. El 11 de junio, con motivo del primer aniversario del casamiento, escribió palabras muy sentidas en su cuenta de Instagram: “Hemos superado mucho juntos, y sé que podremos con esto, que pronto estarás leyendo estas palabras y cogiéndome de la mano para darme la tranquilidad que sólo tú me sabes dar. No es el primer aniversario que me había imaginado, pero prometo que cuando despiertes vamos a celebrar cada uno de los días que pasemos juntos. Me haces mucha falta. Te espero y te amo, mi Serg. Siempre fuertes”.

Lionel Messi con una remera en apoyo a Sergio Rico el 3 de junio de 2023. Ian MacNicol - Getty Images Europe

Los compañeros de Rico en Paris Saint Germain realizaron varias demostraciones públicas de apoyo, al igual que los hinchas en las tribunas del Parque de los Príncipes. Esta temporada no sumó partidos, fue suplente de Gianluigi Donnarumma en todas las competencias oficiales. Surgido en Sevilla, a PSG llegó en 2019, a préstamo. Una temporada después su pase fue comprado en seis millones de euros.

En el curso pasado estuvo cedido en Mallorca. Antes de la llegada de Donnarumma, en el club francés fue suplente del costarricense Keylor Navas, que a principios de este año pasó a Nottingham Forest. Rico también tiene varias convocatorias al seleccionado de España, donde solo disputó 16 minutos en 2016, durante un amistoso frente a Corea del Sur.

Kylian Mbappé levanta la camiseta de Rico Twitter: @PSG_inside

