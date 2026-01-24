Serie A: Como goleó a Torino y se ilusiona con lograr una clasificación para las copas europeas

Como está dispuesto a conseguir por un lugar en la próxima Champions League y lo ratificó este sábado con otra goleada, la segunda seguida y la quinta en 22 fechas de la Serie A, de Italia. Cinco días después de ganarle por 3-0 a Lazio como visitante, el equipo en el que Nicolás Paz y Máximo Perrone fueron titulares superó por 6-0 a Torino como local.

El conjunto al que dirige el español Cesc Fabregas brindó un festival de goles y tuvo margen como para resguardar a varias de sus principales figuras en el ataque en la segunda etapa, considerando que el martes jugará por los octavos de final de la Copa de Italia, ante Fiorentina. Fue entonces cuando los dos argentinos salieron reemplazados y guardaron energías, ya con una amplia diferencia en el marcador.

Máximo Perrone cuida la pelota para que no salga al lateral durante el partido entre Como y Torino; su equipo asombra en la liga italiana. NurPhoto - NurPhoto

El cuadro de Lombardía refundado en 2005 es la sensación de la liga italiana: marcha quinto, con 40 puntos, en zona de clasificación para la Europa League, y está a 3 puntos del tercero, Napoli, y a 2 de Roma, que ocupa el cuarto lugar. Sólo el líder, Inter, marcó más goles, 50, que Como, que suma 37 anotaciones, y únicamente Roma recibió menos tantos: 12, contra los 16 que les marcaron a los azules.

En un duelo que definió en la primera parte del segundo tiempo, el griego Anastasios Douvikas marcó dos veces y el resto de los goles fue del suizo Martin Baturina –“si se conecta con Nico Paz puede marcar goles y asistencias; me toca a mí combinarlos”, dijo el DT–, el francés Lucas Da Cunha (de penal), el alemán Nicolas Kuhn y otro francés, Maxence Caqueret.

Los dos últimos comenzaron en el banco de suplentes y aprovecharon sus minutos para redondear la paliza. Incluso, Caqueret marcó el gol más notable con una definición de aire desde fuera del área, tras parar de pecho un despeje y sacar un derechazo que se clavó junto a un palo.

¡UN VERDADERO COHETE! Maxence Caqueret la empaló desde afuera del área y estampó este GO-LA-ZO para el ¡6-0! de Como frente a Torino.



En menos de una semana, Como hizo nueve goles y no recibió ninguno. Le sacó jugo al par de compromisos en un puñado de días para recuperarse de la derrota -la única sufrida este año– por 3-1 a manos de Milan y mira hacia el futuro con un plantel de mayoría joven y con muchas ilusiones.

En lo que va del campeonato, en 10 de los 22 encuentros mantuvo invicta la valla. Asimismo, a las recientes goleadas sumó el 5-1 a Torino y los 3-0 a Lecce y Pisa, en los tres casos, como visitante. Este sábado, las fortalezas principales de Como estuvieron en el juego y en la puntería, ya que de las siete veces en que remató al arco, seis terminaron en tantos. Casi perfecto.

Lo mejor de Como 6 vs. Torino 0

Después de medirse el martes con Fiorentina por un pasaje a los cuartos de final de la Copa de Italia, en la que Napoli espera al ganador, Como volverá a jugar por la Serie A el domingo 1 de febrero, como local contra Atalanta, que marcha séptimo.