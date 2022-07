Show de Ousmane Dembelé y Moise Kean en un electrizante Barcelona 2 vs. Juventus 2, que tuvo a Ángel Di María como titular

Barcelona e Juventus terminaron 2-2 en el estadio Cotton Bowl de Dallas, Estados Unidos, en un amistoso internacional con miras al inicio de las temporadas española e italiana, respectivamente, y la europea. Fue un partidazo, electrizante de principio a fin.

Ousmane Dembélé anotó dos goles para el conjunto español. Moise Kean convirtió por duplicado para el italiano. Ángel Di María fue titular en el club turinés, en el que parece tener una buena consideración inicial por parte del entrenador, Massimiliano Allegri. El rosarino de 34 años fue amonestado y salió reemplazado, pero fue el más desequilibrante en Juventus. Se lo ve contento, lanzado. La puesta en forma ideal rumbo al Mundial de Qatar.

Compacto de Barcelona 2 vs. Juventus 2

También el polaco Robert Lewandowski estuvo desde el inicio, pero en Barcelona. El ex centrodelantero de Bayern no tuvo situaciones de gol. Durante los últimos 30 minutos, ambos directores técnicos, Xavi Hernández y Allegri, mandaron al campo a varios juveniles, y el marcador no volvió a cambiar.

En la siguiente jornada de amistosos de pretemporada, el equipo blaugrana se medirá con New York RB, mientras que Juventus chocará con Real Madrid este sábado. Xavi reconoció que es “imposible” para el club contar con el regreso de Lionel Messi tras su salida del año pasado a Paris Saint-Germain, de Francia. “Leo tiene contrato y es imposible para nosotros. No tiene sentido ahora hablar de Messi. Es el mejor jugador del mundo y de la historia. El presidente ya dijo que ojalá no se acabe la historia de Messi con el Barsa”, comentó el DT en una conferencia de prensa en Estados Unidos, donde el equipo se prepara para la 2022/2023.

Robert Lewandowski, casi en una feliz plegaria, durante el entretenido 2-2 en Estados Unidos. Omar Vega - Getty Images North America

”Veremos en el futuro, pero ahora no es momento de hablar de Leo. Hay que hablar de los futbolistas que tenemos, de que es un año ilusionante”, cerró sobre el tema. Messi partió de Barcelona a mediados del año pasado por un problema con el límite presupuestario establecido por LaLiga, de España, y el presidente Joan Laporta lo criticó: “Esperaba que siguiera gratis”.

Barcelona se reforzó fuertemente en este mercado, con la llegada de Lewandoski como principal figura para dejar atrás la era del rosarino y una temporada 2021/2022 llena de frustraciones.