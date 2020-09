Crédito: captura

Emili Rousaud, exvicepresidente de Barcelona, estuvo en conversación con el programa Presión Alta y habló del conflicto contractual de Lionel Messi, criticó a la dirigencia actual y explicó el motivo de su salida del club catalán en abril de este año.

"Estamos viviendo esta situación con una marcada tristeza, como los más de 300 millones de hinchas del Barcelona. Messi es un jugador único, como Maradona y Cruyff. Nos ha regalado unos años hermosos, y perder al mejor jugador del mundo y una excelente persona nos duele. Messi escribió las páginas más brillantes del Barcelona", dijo Rousaud con respecto a los sentimientos de los catalanes ante la posible salida del ídolo.

El exvicepresidente del club contó que el jugador argentino se quiere ir del club porque siente una profunda decepción por la falta de un buen proyecto deportivo. A su vez, Rousaud dijo que la gestión deportiva de Bartomeu fue "desastrosa" y que se cometieron muchos errores imperdonables en los fichajes. "Messi no va a pedir la dimisión de Bartomeu, y el presidente lo sabe", destacó el exdirigente sobre una supuesta petición del jugador.

"Yo me fui del club por la contratación de la empresa I3 Ventures. El contrato de un millón de euros la hicieron en cinco contratos que no llegaban a los 200 mil euros para que yo no los vea", dijo Rousaud en alusión a su alejamiento del club catalán debido al escándalo del Barça-Gate.

Posteriormente el exdirigente del club expresó que el Barcelona tiene sus argumentos jurídicos para defender su postura y que Messi también puede pedir la ejecución de la cláusula de salida que regía hasta el 10 de junio, debido al retraso en la finalización de la temporada como consecuencia del coronavirus.

Rousaud contó que la cláusula del contrato que quiere ejecutar Messi, la terminó pidiendo el propio jugador por si algún momento quería volver a vivir en la Argentina y terminar su carrera en Newell´s. Quien fuera compañero de fórmula de Bartomeu dijo que nadie imaginaba la posibilidad de que Messi continuara su carrera en otro equipo de Europa.

"Si Messi vuelve con otro equipo, el Camp Nou lo aplaudirá de pie. El vínculo del Barcelona con Messi es indeleble", remarcó el exvicepresidente con respecto a una supuesta vuelta del jugador al estadio catalán vistiendo otra camiseta que no sea la del blaugrana.