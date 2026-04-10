Sigue el fuego cruzado entre Simeone y Flick: del agradecimiento del alemán a su club a las “presiones” en Madrid

En España se sigue hablando de la polémica por el supuesto penal no sancionado a favor de Barcelona en el partido por la ida de los cuartos de final de la Champions League contra Atlético de Madrid. Los de la capital, dirigidos por Diego Simeone, se impusieron por 2-0, pero el club catalán interpuso una queja formal a la UEFA por el arbitraje del rumano István Kovács. En este sentido, el entrenador germano de los cules, Hansi Flick, celebró el acompañamiento de los servicios legales del club, que elevaron una protesta a la UEFA: “No sé cual será el resultado pero me parece perfecto que el club nos apoye, Todo el mundo lo piensa: se puede cometer un error pero no dos, así que me parece perfecto”.

El alemán Hansi Flick, entrenador de Barcelona Europa Press Sports - Europa Press

Simeone, por su parte, también habló. El entrenador argentino no se sorprendió por la “presión” ejercida desde Barcelona en torno a los árbitros. Fiel a su estilo, el “Cholo” contraatacó: “Soy muy respetuoso, vivimos en Madrid y estamos muy acostumbrados a esas situaciones, creo que es fácil de entender, así que no nos moviliza nada”, respondió, en obvia alusión a las presiones que recibe en la capital española por parte de su clásico rival, el Real Madrid.

Ante la repregunta sobre si su respuesta implicaba una crítica hacia el equipo merengue, Simeone tiró la pelota afuera: ”No, no me he quejado, he respondido a la pregunta diciendo que estamos acostumbrados aquí en Madrid, que es donde vivimos. Y claro que es lícito, siempre“, zanjó el entrenador argentino, que prepara a su equipo para un partido especial: Atlético de Madrid juega contra Sevilla, inmerso en una lucha por no descender.

🚨 El Cholo Simeone se pronuncia sobre la queja del Barça a la UEFA y las palabras de Hansi Flick:



💬 “Soy muy respetuoso. Vivimos en Madrid así que estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Para el que lo entienda, es muy fácil de entender” pic.twitter.com/TDiaqUrWor — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 10, 2026

Y del Sevilla, donde también jugó y dejó un gran recuerdo, habló Simeone: “Es un tema mucho más profundo, no estoy en el lugar para interpretar lo que pasa allí. Fue un lugar importante en mi carrera, en mi vida, en mi camino hacia lo que soy. Por cómo me trataron y cómo viví en la ciudad… Desearles lo mejor y que mañana podamos hacer el partido que queremos, necesitamos los puntos y que termine la temporada de la mejor manera".

Si Atlético de Madrid juega con Sevilla, Barcelona tendrá un fin de semana de derbi: su rival es el Espanyol. “Hay que cuidar a los jugadores y manejar los minutos, como siempre. Tenemos mucha calidad en este equipo y los que jueguen mañana [por este sábado] lo harán fantástico”, contó Flick quien, al igual que Simeone, mezclará habituales titulares con suplentes para que su formación de gala llegue descansada a la revancha de los cuartos de final de la Champions, el gran objetivo de ambos equipos.

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Un tanto de Pantic frente al FC Barcelona nos dio el triunfo en la final del torneo (1-0) y puso los cimientos para la consecución del histórico Doblete en la temporada 1995/96. pic.twitter.com/sEYWMISVt4 — Atlético de Madrid (@Atleti) April 10, 2026

“Tenemos que hacer nuestro trabajo en la Liga, pero lo más importante es ganar la Champions, es la meta de los jugadores y el club y es por lo que estamos aquí”, insistió Flick, consciente de que levantar la copa en Budapest es la apuesta principal del club. Y si bien no dio pistas sobre la formación titular para el derbi catalán, si habló de “gestionar” a las figuras como Lamine Yamal: “Ya veremos cómo lo gestionamos, para él siempre es bueno ser titular y ya veremos, todavía no lo he decidido, habrá que esperar a mañana [por este sábado]”.

La protesta del alemán por el penal no sancionado en Champions

El 0-2 en la ida de los cuartos de final ante el Atlético de Madrid dejó muy enojado al entrenador alemán de Barcelona. “La expulsión de Cubarsí no sé, podría ser roja o podría no serlo. No estoy seguro si lo toca suficiente. La pelota estaba por detrás”, dijo Flick tras el encuentro. Y añadió: “La situación en la que ellos tocan la pelota con la mano en el área y no entiendo por qué no entra el VAR. Es normal cometer errores, pero este tipo de situaciones, ¿para qué tenemos el VAR? Debería ser penal y segunda amarilla, roja", concluyó.

El club catalán hizo lo suyo y en las horas posteriores al partido presentó un reclamo oficial ante la UEFA. “El FC Barcelona informa que, en el día de hoy [por ayer], los servicios jurídicos del Club han presentado una queja formal ante la UEFA en relación con los hechos ocurridos en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League disputado contra el Atlético de Madrid”, señaló la institución en un comunicado oficial. Sostuvo que hubo una “actuación arbitral contraria a la normativa vigente” que tuvo impacto directo tanto en el desarrollo del encuentro como en el resultado final. El reclamo se concentra en una situación que se produjo en el segundo tiempo y que causó protestas durante el encuentro.

¡LA JUGADA QUE PIDE TODO EL MUNDO CULÉ! ¿Era penal para Barcelona por mano de Pubill con el partido 1-0 para el Atlético?



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Según el texto difundido, “en el minuto 54 del partido, una vez que el juego se había reanudado correctamente, un jugador rival agarró el balón con la mano dentro del área sin que se señalara el correspondiente penalti”. En ese sentido, el club consideró que la decisión arbitral y la ausencia de intervención tecnológica constituyen un “error importante”.

Por ese episodio, Barcelona solicitó la apertura de una investigación formal. También pidió acceder a las comunicaciones entre los árbitros y el VAR, con el objetivo de esclarecer los criterios utilizados en la ocasión. Además, reclamó un “reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes” en caso de que sean comprobadas irregularidades.