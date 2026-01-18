Sigue la sequía de Julián Alvarez, pero a Atlético de Madrid lo salvó Alexander Sorloth

Le alcanzó para ganar y no quedarse con el sabor amargo de un traspié. Es que son demasiados los compromisos en el calendario, entonces, dosificar energías es una opción, aunque sin resignar demasiado. Atlético de Madrid entendió que debía apostar a casi todo su mejor personal para enfrentarse a Alavés, por eso Diego Simeone diseñó un dibujo táctico que le permitió imponerse por 1-0, mantenerse expectante en la Liga a once puntos de Barcelona y alimentar el ánimo para poner la cabeza en Champions League.

Un triunfo demasiado agotador, porque si bien Atlético dominó en casi todo el partido, en el último tramo el equipo de Simeone se replegó más de la cuenta y terminó sufriendo algunos avances del Alavés, de Chacho Coudet. Sin embargo, como local parece sentirse cómodo, porque acumula 12 victorias consecutivas.

Ahora bien, en este encuentro nuevamente Simeone se quedó con sensaciones encontradas, porque la victoria le permite planificar sin presiones, pero la realidad es que en el duelo ante Alavés quedó en claro que hay futbolistas que tienen que asumir que son algo más que actores de reparto. Porque acumula cuatro partidos ganando por la mínima diferencia, lo que denota que el poder ofensivo colectivo está lejos de ser el ideal.

🇪🇸🔴⚪️ Atlético de Madrid 1-0 Deportivo Alavés | LaLiga de España



Sigue el buen momento goleador de ALEXANDER SORLOTH, que cabecea tranquilo y pone en ventaja al Colchonero 🇳🇴⚽️pic.twitter.com/jsqe3aoYE5 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) January 18, 2026

No le resultó sencillo a Atlético de Madrid poder imponerse, a pesar de haber dominado desde un inicio en la posesión (54% contra 46%) y haber llegado en múltiples ocasiones al área rival (seis tiros al arco contra cero). Recién en los minutos finales del primer tiempo fue cuando Atlético encontró las opciones más inquietantes. Un cabezazo de Giuliano Simeone y un tiro al travesaño de Julián Alvarez, que acumula 11 partidos sin poder convertir ante equipos españoles, en el ámbito local: lo hizo por última vez ante el Sevilla el 1° de noviembre del año pasado.

Con esas buenas sensaciones empezó la segunda mitad del encuentro y en ese contexto apareció el gol del triunfo: un cabezazo de Alexander Sorloth tras un gran centro de Pablo Barrios, que el noruego colocó junto al palo izquierdo de Antonio Silvera.

Tuvo un envión sobre el final Alavés para ir en la búsqueda del empate, cuando Atlético empezó a disminuir sus energías, y hasta el arquero del equipo que dirige Coudet fue a buscar un cabezazo en la última del partido: un tiro libre que resultó en un cabezazo de Lucas Boyé que se fue muy cerca.

Así, Atlético, con este triunfo, se ubican cuartos con 41 unidades en la tabla de La Liga, a ocho unidades de Barcelona, líder con 49, mientras que Alavés se sitúa 18°, en la zona de descensos, con 19 puntos.

El próximo partido del Atlético será frente Galatasaray, el miércoles próximo, a las 14:45, (hora de la Argentina), por la séptima fecha de la Champions League.

Tras el partido, Simeone habló de la victoria y acerca de Julián Alvarez: “Como pasa en todos los jugadores importantes, hay etapas que no están su mejor nivel, en este momento en cuanto al gol. Con el Deportivo estuvo bien, con el Madrid también muy bien, hoy hizo un muy buen partido y el gol llegará. Tuvo una que iba a dentro por el ángulo y la sacó un defensor. Es importantísimo, lo necesitamos y volverá. Cuando no nos demos cuenta estará haciendo goles..."