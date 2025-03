Sin Messi, cómo puede sorprender Scaloni para no perder juego ni poder ofensivo ante Uruguay y Brasil

Lo venían cuidando. No había un mejor combo entre las decisiones del propio Lionel Messi y el entrenador Javier Mascherano para que Inter Miami no sea un obstáculo en la ruta del capitán y la selección rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, el fútbol no siempre responde a la lógica y los esfuerzos físicos tienen imponderables, esfuerzos que no se pueden medir en plena competencia. Por eso no estará. Messi arrastra una molestia en el aductor de su pierna izquierda y fue desafectado para los partidos ante Uruguay y Brasil, por las Eliminatorias.

Ahora bien: ¿cuánto altera los planes de Lionel Scaloni esta situación de cara a los partidos del viernes y martes próximos? Por empezar es un buen desafío, incluso pensando en el próximo Mundial. Está claro que para todo entrenador siempre es mejor contar con un futbolista como Messi, pero –teniendo en cuenta el contexto- aparece como una oportunidad para proyectar selecciones argentinas que (con un reloj biológico que se va consumiendo) en algún momento deberá arreglárselas sin el 10. Incluso si llegara a estar en el plantel de la próxima cita mundialista, habrá que ver cuántos minutos podría jugar, si viajará como una pieza indiscutida y titular o si tendrá un rol secundario para agarrar a los adversarios más cansados y ofrecer su repertorio en los minutos finales. Pero hoy la ecuación es otra.

Un pensativo Lionel Scaloni durante el partido entre Argentina y Perú disputado en la Bombonera JUAN MABROMATA / AFP - AFP

Scaloni se vio obligado, ante este imprevisto, a retrasar la entrega de la lista. El contexto es inmejorable: la Argentina manda cómoda en la tabla de las Eliminatorias con 25 puntos y el segundo es Uruguay, con 20. Le siguen Ecuador y Colombia (con 19), Brasil (18) y Paraguay (17). Si bien nadie puede dormirse en los laureles conseguidos (una de las principales virtudes demostradas del actual ciclo) no deja de ser una buena instancia para probar el carácter y la jerarquía de quienes les toque reemplazar a Messi.

¿Y en cuanto al equipo titular? Una formación lógica, teniendo en cuenta decisiones que ha tomado ya Scaloni, podría ser bajo un esquema 4-4-2 con Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Otamendi y Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Con los mismos nombres, si el DT pretende ocupar mejor el ancho y transformar el sistema táctico en un 4-1-4-1, se podría correr Julián Álvarez hacia la derecha, quedando Enzo Fernández o Mac Allister como 5 táctico (se han repartido el rol incluso durante el mismo partido) y con el exRiver, De Paul, Fernández o Mac Allister y Nico González por detrás de la máxima referencia de Inter de Milán.

Julian Alvarez vive un gran momento en Atlético de Madrid JOSE JORDAN - AFP

En la selección de los 10 (muchos enganches readaptados en sus carreras pero todos con buen pie), los principales no estarán: porque Paulo Dybala, que podría ser el más natural para reemplazar a Messi, está lesionado. También se quedó al margen por el mismo motivo Giovani Lo Celso, otro zurdo con visión y capacidad de conducción. Nicolás Paz, habilidoso futbolista de Como de Italia se destaca en Europa, pero su aparición sería una sorpresa.

Sin embargo, claramente la selección puede adueñarse de la pelota con mediocampistas como Enzo Fernández, Mac Allister y De Paul y luego jugar con tres delanteros, por más que dos de ellos se ubiquen como extremos: uno podría ser Julián ¿y el otro? Si no es Nico González, por actualidad Giuliano Simeone, de Atlético de Madrid, es quien mejor se adaptaría a jugar como volante-wing y hasta ser lateral-bis en el retroceso. Así se lo vio sobre todo en los cruces con Real Madrid, por la Champions League. Giuliano, de 22 años, viene de debutar en la selección mayor en la victoria ante Perú por 1-0, el 19 de noviembre de 2024: ingresó por Lautaro Martínez y jugó los últimos 9 minutos.

Benjamin Dominguez, jugando para Bologna ante Cagliari, el 2 de marzo de 2025 Michele Nucci - LaPresse

Angel Correa, que aporta soluciones cada vez que ingresa en Atlético de Madrid, es un viejo conocido de Scaloni. Con mismas características a las que Giuliano Simeone podría ser una alternativa Benjamín Domínguez, que viene de destacarse en el Calcio con Bologna, mientras que Santiago Castro aparece como alternativa como segunda punta, más para mantener el doble 9 en caso de que Lautaro y Julián no puedan jugar juntos. O como recambio durante el partido si pretende mantener dos delanteros netos.

Las amarillas también “juegan” su partido. Los que están en capilla y deberán cuidarse para no perderse el partido con Brasil son Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Exequiel Palacios y Germán Pezzella. Pero se trata de dos clásicos. Y todos saben que los encuentros ante Uruguay no se pueden jugar en puntas de pie. La intensidad no se puede medir y jugarán al 100%, pero… ¿Scaloni puede permitirse perder al mismo momento a De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister? Por más buenas condiciones que tengan, ¿sería una desventaja que Palacios, Paredes y Perrone sea el medio campo titular con Brasil? Entonces quizás eso también influya a la hora de la conformación del once contra Uruguay.

Alexis Mac Allister ante Bolivia, el 15 de octubre de 2024; es uno de los que debe cuidarse de las amarillas Manuel Cortina - LA NACION

Scaloni ya demostró que siempre trata de estar un paso delante de las dificultades y contratiempos. En algún momento, mientras le estaba dando pista a Alejandro Garnacho ante un Di María que cerraba su ciclo en celeste y blanco, ya seguía de cerca a Valentín Carboni. Por eso más que nunca, el equipo ante Uruguay será evaluado como un partido de 180 minutos.

Christian Leblebidjian Por