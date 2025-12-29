Sorpresa en la Serie A: el entrenador de Lazio fue operado del corazón

El entrenador de la Lazio, Maurizio Sarri, se sometió a una intervención quirúrgica en el corazón que “se desarrolló con éxito” y debería poder retomar sus funciones “en los próximos días”, anunció el club romano este lunes en un comunicado.

El motivo de esta operación fue una fibrilación auricular y sus problemas de ritmo cardíaco. Sarri, de 66 años, fue operado en el hospital Tor Vergata de Roma, según precisó Lazio, que actualmente ocupa el octavo puesto en la clasificación de la Serie A.

El comunicado de Lazio indica que Sarri se sometió a una ablación transcatéter con tecnología PFA, un procedimiento planificado desde hacía tiempo y realizado por el profesor Andrea Natale, pionero internacional con más de 30 años de experiencia en el tratamiento de esta afección. El médico de Lazio, el doctor Italo Leo, también estuvo presente en la intervención, tras la cual Sarri afrontará un breve período de descanso.

Sarri volvió a Lazio al inicio de la actual temporada, después de la dimisión de Marco Baroni. Ya había entrenado a ese club entre 2021 y marzo de 2024, terminando segundo en la Serie A en la temporada 2023.

Con una larguísima trayectoria como conductor, Sarri entrenó en el pasado a clubes importantes como Napoli, Chelsea -con el que ganó la Europa League en 2019- y Juventus, al que llevó al título de Serie A en 2020.

Maurizio Sarri, al borde del campo de juego, dando indicaciones(Antonio Saia/LaPresse via AP) Antonio Saia - LaPresse

Igualmente, Sarri planea reincorporarse a sus funciones habituales en los próximos días, con el objetivo de estar en el banco de suplentes en el partido contra Napoli, previsto el domingo 4 de enero próximo, por la fecha 18ª de la Serie A.

Marco Ianni, asistente de Sarri, estará a cargo de los entrenamientos de Lazio, que marcha en el octavo puesto de la Serie A con 24 puntos, diez menos que Napoli, el campeón defensor y escolta del líder Inter (36) y de su más inmediato perseguidor, Milan (35).