Sorteo de los grupos de la Copa Libertadores 2025: cuándo es y todos los equipos clasificados

La etapa de grupos de la Copa Libertadores 2025 iniciará en la semana del 2 de abril. Previamente, el 19 de marzo, se sortearán las ocho zonas, que estarán conformadas por cuatro equipos cada una. Ya hay 28 preclasificados y los últimos cuatro cupos disponibles se definirán en la Fase 3 del repechaje, programada para las semanas comprendidas entre el 6 y 13 de marzo. Tras la eliminación de Boca en la Fase 2 ante Alianza Lima, se confirmó que habrá seis argentinos en el cuadro principal: River, Racing, Talleres, Estudiantes, Vélez y Central Córdoba.

El procedimiento del sorteo será similar al de las últimas ediciones. Habrá cuatro bombos diferentes con ocho equipos en cada uno de ellos, organizados en orden ascendente en base al ranking Conmebol del 16 de diciembre de 2024 (los cuatro provenientes de playoffs ocuparán directamente el bombo 4). Una de las restricciones es que dos equipos de un mismo país no pueden compartir la misma zona, a excepción de que uno de ellos provenga de las rondas preliminares.

El sorteo de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2025 se llevará a cabo el 19 de marzo

En la última instancia de playoffs se llevarán a cabo cuatro enfrentamientos y aquellos que se impongan en cada uno de ellos lograrán el objetivo de ingresar a los grupos de la Libertadores. Los perdedores, por su parte, tendrán como premio consuelo jugar la Sudamericana como ocurrió en 2024 con Bragantino, Nacional de Paraguay, Always Ready y Sportivo Trinidense. Hasta el momento, solo hay un cruce confirmado: Alianza Lima vs. Deportes Iquique. Los otros saldrán de las siguientes opciones: Bahía vs. Ñublense o Boston River, Cerro Porteño o Monagas vs. Melgar o Deportes Tolima, y Corinthians o Universidad Central vs. Barcelona o El Nacional.

Bombos para el sorteo de la etapa de grupos

Bombo 1

Botafogo

River Plate

Palmeiras

Flamengo

Peñarol

Nacional de Montevideo

San Pablo

Racing

River y Racing son los argentinos con mejor ranking entre los clasificados a la Libertadores Nicolas Aboaf - FOTOBAIRES

Bombo 2

Olimpia

Liga de Quito

Internacional de Porto Alegre

Libertad

Independiente del Valle

Colo Colo

Estudiantes de La Plata

Bolívar

Bombo 3

Atlético Nacional

Vélez

Fortaleza

Sporting Cristal

Universitario de Lima

Talleres de Córdoba

Deportivo Táchira

Universidad de Chile

Bombo 4

Carabobo

Atlético Bucaramanga

Central Córdoba de Santiago del Estero

San Antonio Bulo Bulo

A confirmar

A confirmar

A confirmar

A confirmar

Todos los campeones de la Libertadores

Los dos primeros equipos con más títulos en el certamen continental son Independiente, con siete vueltas olímpicas, y Boca, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), River y Estudiantes de La Plata (cuatro cada uno); y seis clubes con tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos. Por países, la Argentina tiene 25 Libertadores, Brasil 23, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.

Botafogo ganó la última edición de la Copa Libertadores: se consagró por primera vez Gustavo Garello - AP

Independiente - Siete títulos

Boca Juniors - Seis

Peñarol - Cinco

River y Estudiantes de La Plata - Cuatro cada uno

San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio, Santos y Flamengo - Tres cada uno

Cruzeiro, Internacional y Atlético Nacional - Dos cada uno

Colo Colo, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Vélez, Once Caldas, Liga de Quito, Vélez, Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco Da Gama, Fluminense y Botafogo - Uno cada uno

