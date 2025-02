¿Boca entra a la Copa Sudamericana 2025? Qué le queda tras perder en el repechaje de la Libertadores

No hubo remontada. Al menos no la suficiente. Boca no logró clasificarse a la Fase 3 del repechaje de la Copa Libertadores 2025: a pesar del 2 a 1 en la Bombonera, perdió por penales con Alianza Lima y quedó eliminado. En la próxima instancia, el conjunto peruano se verá las caras con Deportes Iquique, de Chile, que eliminó a Independiente Santa Fe por penales luego de empatar 3 a 3 en el global.

El xeneize necesitaba reponerse de la caída por 1 a 0 en la ida para avanzar de ronda y mantener viva la ilusión de regresar a la etapa de grupos del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. Se hizo fuerte como local y se quedó con la victoria por 2 a 1, pero el empate 2 a 2 en el resultado global llevó la serie a los penales. Fernando Gago, DT de Boca, decidió reemplazar a Agustín Marchesín por Leandro Brey para afrontar la tanda, pero el juvenil no pudo atajar ningún remate y, finalmente, fue derrota para el local por 5 a 4.

Al despedirse en esta instancia, tampoco tendrá como “premio consuelo” jugar la Copa Sudamericana. En contrapartida, el equipo dirigido por Néstor ‘Pipo’ Gorosito se enfrentará en la Fase 3 a Deportes Iquique. El ganador de dicho cruce obtendrá uno de los cuatro cupos vacantes para el cuadro principal del certamen continental. El perdedor, en tanto, caerá en la Copa Sudamericana. Ambas cosas también cuentan para los participantes de las otras tres series: Cerro porteño o Monagas vs. Melgar o Deportes Tolima, y Bahía o The Strongest vs. Ñublense o Boston River.

El rival del combinado azteca ingresó al playoff al terminar tercero en la Primera División de Chile 2024, con el delantero Steffan Pino como una de las principales figuras, con un rendimiento que le permitió ser convocado por Ricardo Gareca para debutar en la selección a principios de este año. Hay cuatro argentinos en el plantel y todos llegaron en enero: Leandro Requena (libre tras su paso por Cobresal), Tiago Ferreyra (a préstamo desde Juventud Unida de San Luis), Juan Pablo Gómez (libre tras su paso por Universidad de Chile) y Enzo Hoyos (proveniente de Chacarita).

El festejo de los jugadores de Deportes Iquique tras avanzar a la Fase 3; se enfrentarán a Boca LUIS ACOSTA - AFP

La etapa de grupos iniciará la semana del 2 de abril. Previamente, el 19 de marzo, se sortearán las ocho zonas con un procedimiento similar al de las últimas ediciones. Habrá cuatro bombos diferentes con ocho equipos en cada uno de ellos, organizados en orden ascendente en base al ranking Conmebol del 16 de diciembre de 2024 (los cuatro provenientes de playoffs ocuparán directamente el bombo 4). Una de las restricciones es que dos equipos de un mismo país no pueden compartir la misma zona, a excepción de que uno de ellos provenga de las rondas preliminares.

Bombos para el sorteo de la etapa de grupos

Bombo 1

Botafogo

River Plate

Palmeiras

Flamengo

Peñarol

Nacional de Montevideo

San Pablo

Racing

En caso de meterse en la etapa de grupos, Boca podría verse las caras con su eterno rival, River Mario Sar

Bombo 2

Olimpia

Liga de Quito

Internacional de Porto Alegre

Libertad

Independiente del Valle

Colo Colo

Estudiantes de La Plata

Bolívar

Bombo 3

Atlético Nacional

Vélez

Fortaleza

Sporting Cristal

Universitario de Lima

Talleres de Córdoba

Deportivo Táchira

Universidad de Chile

Bombo 4

Carabobo

Atlético Bucaramanga

Central Córdoba de Santiago del Estero

San Antonio Bulo Bulo

A confirmar

A confirmar

A confirmar

A confirmar

