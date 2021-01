Lionel Messi Fuente: AFP

8 de enero de 2021 • 13:41

"Soy pesimista, Lionel Messi se va de Barcelona a mitad de año". Contundente y sincera fue la opinión del precandidato a presidente del club catalán, Agustí Benedito. "Mantener a Messi sería la mejor noticia para el club, pero no soy muy optimista. Me hubiera gustado que dijera en su entrevista de la otra semana que su deseo es quedarse en el club, pero no lo hizo y ahora hay que esperar y ver", declaró el el dirgiente, con miras a los comicios del 24 de enero.

Son meses clave para el club. Las elecciones presidenciales, el futuro de su principal figura, Lionel Messi, y la actualidad futbolística del primer equipo hacen eco en Barcelona. Cada presentación del equipo es una nueva prueba para el DT holandés Ronald Koeman. Cada nuevo paso que da Messi es una presunción de negociación acerca de su futuro deportivo. Mientras que los candidatos presidenciales buscan calmar las aguas, transmitir entusiasmo y alcanzar el cargo deseado.

Pero, estos últimos días, Benedito, optó por la sinceridad a los hinchas de la delicada situación económica del club y lo sucedido con Messi: "La verdad es que soy pesimista. Hay que tener en cuenta que en agosto dijo que quería irse después de 20 años y aún no especificó qué quería hacer. El resultado más probable que veo es que nos deje a mitad de año".

Este mensaje fue en el sentido contrario a lo expuesto por Koeman tras el último partido del equipo. Además, en la conferencia de este viernes previa al compromiso frente a Granada por La Liga, el holandés apuntó: "Messi es un ganador que le gusta entrenarse y jugar. Leo desde el primer día hizo todo por este equipo. Ojalá que siga".

"Perdimos bastante puntos y ahora tenemos que recuperar. Es una señal para los equipos y para nosotros mismos que podemos. Es una presión altísima para los jugadores y los equipos que no podemos perder más puntos. Intentamos preparar todos los partidos de la mejor manera", dijo Koeman, y añadió: "Hay que ir partido a partido, por nuestra situación en la Liga. El partido de mañana primero y después iremos por el segundo, no estamos en una situación para pensar más allá, estamos obligados a dar lo máximo para recuperar".

Barcelona, en la Liga de España, marcha tercero con 31 puntos, por debajo de Atlético de Madrid (38, con dos partidos menos) y Real Madrid (36). Jugó 17 encuentros con nueve victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Por la fecha 18º, se enfrentará al Granada desde las 14.30 (hora argentina).

