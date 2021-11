Sufre Italia: dependerá del Repechaje para no quedar fuera del Mundial por segunda vez consecutiva

El Mundial todavía le queda lejos al campeón de Europa. El muy buen 2021 de Italia, con el título en Wembley y un invicto de 37 partidos que fue récord mundial hasta que lo cortó España, no es completo porque la presencia en Qatar está en suspenso. Deberá pasar por el exigente Repechaje en marzo próximo. Una instancia en la que deberá superar dos partidos ante rivales que se conocerán en el sorteo del 26 de este mes.

Se armarán tres grupos de cuatro equipos de cada uno, con partidos únicos y eliminatorios, semifinales y finales, de las cuales surgirán los últimos tres países del Viejo Continente. Italia será cabeza de serie, disputará la semifinal de local, etapa en la que no se enfrentará con Portugal, Rusia o Escocia.

El trago amargo de la Azzurra fue en Belfast, donde no pasó del 0-0 ante una Irlanda del Norte que no se jugaba nada, pero que ya había dado muestras de su fortaleza de local, donde no recibió goles en cuatro cotejos. Este empate fue aprovechado por Suiza, que goleó 4-0 a Bulgaria y se clasificó a un Mundial por quinta ocasión consecutiva.

La decepción del lateral Giovanni Di Lorenzo Peter Morrison - AP

Italia se asoma a una frustración que ya padeció hace menos de cuatro años, cuando Gianluigi Buffon lloró desconsoladamente ante los micrófonos luego de la eliminación ante Suecia en el Repechaje. Ese fue el último partido del arquero en la Nazionale, que faltaría a un Mundial por primera vez en 60 años, desde Suecia 58. De ese equipo que dirigía el veterano Giampiero Ventura permanecen Bonucci, Jorginho, Donnarumma (era suplente) e Immobile, el goleador ausente este lunes a causa de una lesión.

El resumen del 0-0 de Italia en Belfast

Ahora, Italia acentuó los males que arrastraba: un equipo con poco gol y al que le cuesta ganar, con solo dos victorias en los últimos nueve cotejos. Jorginho, fundamental en la conducción del juego, bajó el nivel; Barella no influyó, y los delanteros (Berardi, Insigne y Chiesa) perdonaron en las pocas ocasiones que dispusieron. Tampoco llegaron soluciones con los otros dos atacantes que Roberto Mancini mandó a la cancha: Belotti y Scamacca.

A los 4 minutos del segundo tiempo, mientras Donnarumma le tapaba dentro del área una definición a Saville, Suiza se ponía 1-0 con un gol del juvenil Noah Okafor. El arquero de la Azzurra le pedía calma a un equipo que tenía la iniciativa, pero pocas ideas ofensivas. La situación se complejizó nueve minutos más tarde, con el 2-0 de Suiza (Ruben Vargas), porque aun ganando, Italia podía quedar relegada por diferencia de gol. Y el panorama se torció definitivamente a 20 del final, con el tercero de Cedric Itten. El 4-0 lo selló Remo Freuler. Suiza ya había dado el batacazo en la última Eurocopa al eliminar a Francia por penales.

Italia estaba obligada a transformar su impotencia en dos o más goles en poco más de un cuarto de hora. Misión imposible. Hasta Donnarumma se descontroló en una salida sobre el final y Bonucci evitó la derrota con un despeje sobre la línea. Bailey Peacock-Farrell, exarquero de Leeds en la primera temporada de Bielsa (2018/19), estuvo seguro y bien ubicado para despejar remates de Di Lorenzo e Insigne, mientras otra definición de Chiesa salía desviada.

Más serio que compungido, Mancini saludó al final a su colega Ian Baraclough antes de meterse en el vestuario. En la conferencia de prensa le dio paso al optimismo: “Si tenés las oportunidades y no las aprovechás... Ya no podemos hacer nada. Nos prepararemos bien para los partidos de marzo. Es una pena porque el grupo tuvo que cerrarse antes. ¿El Mundial? Estoy totalmente confiado, tal vez lo ganemos”. El entrenador que llevó adelante una renovación y le había devuelto la ilusión a Italia, ahora deberá espantar fantasmas conocidos.

Inglaterra, demoledora, con un Kane encendido

Inglaterra se ocupó del último fleco suelto para cerrar la clasificación. San Marino, el peor seleccionado del continente junto con Gibraltar, no se lo puso nada difícil al equipo de Gareth Southgate. Apenas pasada la media hora, ya ganaba 4-0 y terminó 6-0 la primera etapa. El vapuleo llegó a 10-0, resultado que Inglaterra había conseguido por última vez en 1964, frente a los Estados Unidos.

Cuarta en Rusia 2018, Inglaterra, campeona en su país en 1966, Inglaterra participará consecutivamente por séptima vez. No falta a una cita desde 1994.

Harry Kane fue implacable frente a San Marino Chris Ricco - The FA - The FA Collection

Una oposición tan débil fue aprovechada por Harry Kane, que ya venía de marcar un hat-trick contra Albania. El delantero de Tottenham aumentó la dosis (un penal) con un póker. Desde 1927, con Dixie Dean, un jugador de Inglaterra no marcaba dos tripletes consecutivos. Con 15 tantos en el año, Kane es el máximo anotador de The Three Lions en 2021.

Además, Kane, que a principios de esta temporada intentó forzar su salida de Tottenham hacia Manchester City, escaló al segundo puesto de los goleadores históricos de Inglaterra, con 49 festejos, la misma cantidad que Bobby Charlton. Dejó atrás a Gary Lineker (48) y por delante solo tiene a Wayne Rooney (53).

San Marino no fue nada diferente a lo que venía mostrando la tabla de posiciones. Terminó sin puntos, tras recibir 46 goles y marcar solo uno. Una hoja suelta en medio del vendaval inglés.

Este martes, Países Bajos puede ser un nuevo clasificado si de local le gana Noruega o si empata y Turquía no vence por una diferencia de 13 goles a Montenegro.

Los que ya están clasificados para Qatar 2022

Qatar

Brasil

Alemania

Dinamarca

Bélgica

Francia

España

Croacia

Serbia

Inglaterra

Suiza

Los que van al Repechaje