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Suiza vs. Colombia por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Suiza y Colombia en el marco de la jornada 5 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido.

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Suiza vs. Colombia por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online
Suiza vs. Colombia por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Suiza y Colombia correspondiente a la jornada 5 del Mundial 2026 se disputará este martes 7 de julio a las 17.00 h en el estadio BC Place de Vancouver.

El presente de ambos seleccionados

Ambos conjuntos llegan al compromiso con la moral alta tras obtener resultados positivos en sus últimas presentaciones. Suiza viene de conseguir un triunfo por 2-0 frente a Argelia, mientras que Colombia llega tras imponerse por 1-0 ante Ghana en su reciente enfrentamiento.

Números a considerar

El rendimiento mostrado en la previa por ambos equipos sugiere un choque de alta intensidad en Vancouver. Tanto suizos como colombianos buscarán mantener la racha ganadora obtenida en sus compromisos previos dentro de esta fase del torneo.

Lo que está en juego

Sumar de a tres en esta instancia del Mundial 2026 es fundamental para las aspiraciones de Suiza y Colombia, quienes buscan consolidar su posición en la tabla durante la jornada 5 y avanzar con paso firme en la competencia.

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