Sunderland, el club recientemente ascendido que vive un inesperado cuento de hadas en la Premier League

Anunciado como uno de los grandes candidatos al descenso antes de la temporada, el recién ascendido Sunderland está rompiendo los pronósticos y amargando a los gigantes de la Premier League con un prometedor inicio en el certamen. Y se explica por los numerosos fichajes y la gestión del entrenador Régis Le Bris.

¿Luchar por la permanencia? ¡No, gracias! Los Black Cats ocupan la cuarta posición antes de visitar a Fulham este sábado por la 12ª jornada de la liga inglesa. “Nuestra intención es jugar cada partido como si fuera el primero en la Premier League”, declaró el DT.

Tras ascender a la Premier League, Sunderland sigue festejando con un equipo potenciado por 14 contrataciones que no comprometieron a la tesorería. X @SunderlandAFC

El club del norte de Inglaterra, acérrimo rival de Newcastle, suma ya 19 puntos en 11 fechas, y logró 9 de ellos en partidos en los que iba por detrás en el marcador, cumpliendo su máxima de luchar “hasta el final” (“Till the end”, en inglés).

Luego de sorprender a Chelsea con un 2-1 in extremis, Sunderland le aguó la fiesta al líder, Arsenal, justo antes de la interrupción del torneo por las eliminatorias. Los Gunners venían de encadenar diez victorias entre todas las competiciones, ocho de ellas, sin haber recibido goles. Pero el tanto de Sunderland en el cuarto minuto agregado sirvió para frenar al puntero con un 2-2.

Compacto de Sunderland 2 vs. Arsenal 2

“Es muy, muy difícil jugar contra ellos”, valoró el máximo goleador de la historia de la Premier League, Alan Shearer, en la cadena BBC. “Arsenal no tendrá muchos partidos más difíciles que ese en esta temporada, se lo aseguro”, vaticinó.

La máquina bien engrasada por el entrenador Mikel Arteta se atascó frente a la resistencia de Sunderland, su disciplina táctica y su... picardía. Los locales acercaron los paneles publicitarios al campo de juego para limitar el impulso de los laterales, un punto fuerte de Arsenal. “Intentamos encontrar los detalles que nos permitieran ganar el partido”, reconoció Le Bris.

El director técnico de 49 años conquistó a los comentaristas de Inglaterra y, sobre todo, se ganó la confianza de la afición de un club que no hace tanto llegó a tocar fondo, al caer a la tercera categoría. Cuando fue anunciado como entrenador de los Black Cats, en junio de 2024, Le Bris era un semidesconocido que acababa de descender a Ligue 2 en Francia preparando a Lorient.

Noah Sadiki, de 20 años, ataca en el 2-2 contra Arsenal; el congoleño es uno de los jugadores que pueden ser convocados para disputar la Copa África en diciembre. X @SunderlandAFC

Con Le Bris, en la primera temporada el club rojiblanco inglés terminó en la cuarta posición del Championship, la segunda categoría, antes de unos playoffs de ascenso que tuvieron momentos de locura: el gol de la victoria a falta de dos minutos durante la ida de la semifinal, la clasificación para la final asegurada en el tiempo añadido de la prórroga durante la vuelta y la remontada contra Sheffield United para un 2-1 con goles a 14 minutos del final y en el quinto minuto adicional.

El milagro continuó en las primeras semanas de la Premier League, luego de un mercado de traspasos frenético. El club invirtió más de 175 millones de euros (200 millones de dólares) para adquirir 14 jugadores. Para ello se sirvió de sus reservas económicas (venta de Jobe Bellingham, en especial), de una masa salarial baja, del botín por los ingresos televisivos y de las oportunidades de mercado aprovechadas por Kristjaan Speakman y Florian Ghisolfi, responsables de las contrataciones.

“Las cifras muestran que, salvo que hagamos algo extraordinario, nos arriesgamos a volver al Championship a final de temporada”, había explicado a Sky Sports Kyril Louis-Dreyfus, el propietario. “Los gastos han sido importantes, pero hemos fichado a los jugadores que queríamos”, celebró.

Sonríe todo Sunderland en el festejo del defensor Daniel Ballard (5), que llegó al club en 2023 y juega, además, en la selección de Irlanda del Norte. Owen Humphreys - PA Wire

El mayor gasto fue realizado para contratar a Habib Diarra, joven centrocampista llegado de Racing, de Estrasburgo. Además Sunderland logró atraer al suizo Granit Xhaka, excapitán de Arsenal y de Bayer Leverkusen. El jugador de 33 años fue catalogado como “el mejor fichaje de la temporada” en la Premier League por los ex jugadores Wayne Rooney y Jamie Carragher.

Ahora, el mayor peligro será gestionar la inminente Copa de África, cuya disputa puede privar a Sunderland de contar con hasta siete jugadores a partir de mediados de diciembre, dado que serían convocados Diarra, Reinildo Mandava, Noah Sadiki, Bertrand Traoré, Chemsdine Talbi, Simon Adingra y Arthur Masuaku.

