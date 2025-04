Superclásico: Marcelo Gallardo contó por qué fue uno de los mejores partidos del año e hizo un pedido por Mastantuono

“Feliz domingo para todos los hinchas de River”, fue la frase que utilizó Marcelo Gallardo para culminar la conferencia de prensa tras la victoria de River por 2 a 1 frente a Boca en el Superclásico de la fecha 15 del Torneo Apertura. El DT remarcó la importancia de haber ganado un partido tras una semana con mucho desgaste y además se refirió a Franco Mastantuono, la figura del partido.

Sobre lo que generó el triunfo en él y su plantel, expresó: “Siempre son disfrutables las victorias con Boca. La gente las vive de una manera muy especial, nosotros también, así que estoy feliz por el equipo. que merecían darse una alegría de estas, que generan emoción, identificación, en nuestra cancha y con nuestro público. No podía ser mejor”.

"UN VIAJE MUY CANSADOR EN EL MEDIO. NO TUVIMOS MUCHO TIEMPO DE PREPARARLO, CONTRA UN RIVAL QUE SÍ..."



River venía de igualar 2 a 2 en Quito con Independiente del Valle, por la Copa Libertadores y sobre eso hizo referencia el Muñeco al gran valor que tiene este triunfo: “Viendo el contexto, sabíamos de la exigencia que íbamos a tener en la semana, con tres partidos y un viaje cansador en el medio, no tuvimos tiempo de preparar el partido de hoy, pero estábamos enfocados frente a un rival que sí se preparó en la semana para jugarlo, por eso mismo tiene más valor este partido. Pudimos jugar como queríamos, dominando el primer tiempo, siendo el equipo que manejó la pelota con criterio. Tuvimos movilidad, pasamos a ganarlo, pudimos ampliarlo. Después, en el segundo tiempo nos empezó a costar sostener lo que hicimos en el primero, producto del desgaste. Así y todo, nos defendimos bien, pudimos aprovechar alguna contra que nos hubiese aliviado y no sufrir hasta el final. Estoy feliz de que fue una semana redonda para nosotros de regalarle este triunfo a los hinchas de River”.

Previa del superclásico River Plate vs Boca Juinors en el estadio Monumental. Marcelo Gallardo DT de River Marcos Brindicci

Franco Mastantuno marcó un golazo de tiro libre. El juvenil de 17 años le pegó desde 28 metros y la clavó en un ángulo: “No veo uno así desde el de Juanfer (Quintero) a Racing, cómo cae la pelota. Una perla”, elogió el Muñeco. Luego hizo referencia a cómo llevan al juvenil en este proceso: “Hay que acompañarlo, está dando sus primeros pasos. Sé que el mundo y los mercados están dinámicos, pero todavía no lo vendan. Es un chico que tiene los pies sobre la tierra. Hay que hacerle sentir que está creciendo, no con normalidad, porque a los 17 años no está creciendo de manera normal, pero lo acompañaremos para que se siga desarrollando como persona, como futbolista. Pero repito, no lo vendamos, que eso no va a suceder en el corto plazo”, dio el entrenador en primer lugar.

Y agregó: “Yo veo su rebeldía todo el tiempo. Él vino de la selección juvenil sin ser titular, alternó mucho. Nosotros teníamos muchas esperanzas en él de que tuviera las condiciones naturales para resolver situaciones con sus cualidades y capacidades, que le vienen bien al equipo. Franco no es el conductor de River, es uno más que se acopla y a partir de su espíritu libre, demuestra. No carga con responsabilidad. Por sus cualidades, sale a jugar y juega, y eso tiene mucho valor, también adopta cualidades físicas con las que está muy preparado”.

Franco Mastantuono fue una de las figuras de River en el superclásico frente a Boca Manuel Cortina - LA NACION

Sobre la táctica con la que fue a jugar Boca al Monumental, Gallardo contestó: “Era una posibilidad que vengan a jugar con línea de cinco, la clave para nosotros iba a ser detectar dónde iban a jugar los laterales, al verlos bajos nos facilitó la tenencia de la pelota, tuvimos el control en la mitad de la cancha recuperamos rápido la pelota y nos permitió generar el juego que generamos en al primera etapa”.

Ante la consulta sobre si fue el mejor primer tiempo de River en lo que va de 2025, el DT estuvo de acuerdo y respondió por qué: “Si vemos la envergadura del rival y de la manera que dominamos, fue uno de los mejores. No veníamos haciendo las cosas mal, pero tenemos que seguir aceitándolo. Me parece que si focalizamos cómo fue la semana, con el desgaste en la altura de Quito, remontando un partido, jugar a los pocos días con Boca casi sin preparación, lo pongo como uno de los mejores, sí”.

Gallardo rescató el gran partido que hicieron Armani, Enzo Pérez, Driussi y Kevin Castaño Manuel Cortina

Luego habló de las diferentes individualidades: “Armani siempre está y Enzo (Pérez) no viajó a Quito, decidí que descanse, que no viaje, para tenerlo bien hoy. Son jugadores con experiencia en estos partidos y el equipo los valora mucho. Driussi es un jugador de jerarquía, lo demostró hoy, tuvo su adaptación al fútbol argentino; es lógico, normal. Incluso cuando parece que las cosas no funcionan, hoy ya mejor físicamente con ritmo de partido y adaptado, está muy bien. Para mí no es sorpresa. Castaño se adaptó bien, rápido, eso no es normal, pero él venía jugando con continuidad, eso lo pone en un lugar de jerarquía”.

