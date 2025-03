Tabla de posiciones de las Eliminatorias, en vivo: así se juega la fecha 14

Este martes se disputa, íntegra, la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, con cinco partidos determinantes para el objetivo que tienen en común los 10 seleccionados pertenecientes a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol): clasificarse a la próxima Copa del Mundo, con la selección argentina y Ecuador como los únicos que pueden asegurarse su boleto en esta jornada.

Para obtener su cupo antes de jugar ante Brasil a partir de las 21 en el Monumental, el equipo dirigido por Lionel Scaloni debe esperar un empate o una derrota de Bolivia frente a Uruguay, en el encuentro programado para las 17 (horario argentino) en el estadio Municipal de El Alto. En caso de que la Verde derrote a la Celeste, a la Argentina le alcanzará con igualar frente a su eterno rival para convertirse en el tercer clasificado -sin contar los tres anfitriones- a la cita ecuménica del año próximo.

De no mediar inconvenientes, la selección argentina se asegurará un lugar en el Mundial 2026 Matilde Campodonico - AP

El cronograma comienza a desarrollarse a las 17 con el choque entre bolivianos y uruguayos, que contará con el arbitraje del ecuatoriano Augusto Aragón. Luego, habrá cuatro partidos en simultáneo a las 21: Colombia vs. Paraguay en el Metropolitano Roberto Meléndez con el argentino Facundo Tello de colegiado; Chile vs. Ecuador en el recinto Nacional Julio Martínez Prádanos con el charrúa Gustavo Tejera como juez; Venezuela vs. Perú en el Monumental de Maturín con el chileno Cristian Garay; y la selección argentina vs. Brasil en el Monumental de la Ciudad de Buenos Aires con el colombiano Andrés Rojas.

Cronograma de la fecha 14 de las Eliminatorias

Martes 25 de marzo

17: Bolivia vs. Uruguay (TyC Sports)

Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador).

21: Argentina vs. Brasil (Telefé, TV Pública y TyC Sports)

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

21: Chile vs. Ecuador (DSports)

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

21: Colombia vs. Paraguay (Canal 116 de Flow y TyC Sports 2)

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

21: Venezuela vs. Perú (DSports 2)

Árbitro: Cristian Garay (Chile).

Tras la modificación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) sobre la cantidad de selecciones que participarán de cada Copa del Mundo a partir de 2026 (serán 48, a diferencia de los 32 participantes de los últimos siete Mundiales), el proceso de clasificación en cada Federación miembro también cambió. En la Conmebol se mantuvo el formato de juego, pero no así la cantidad de cupos: pasó de tener cuatro y medio a seis y medio (seis directos y uno por repechaje).

Las 10 selecciones sudamericanas (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) juegan todas contra todas a ida y vuelta, por lo que disputan 18 partidos cada una. Las que culminen entre el primer y el sexto puesto se clasificarán de manera directa al Mundial, mientras que el que termine en el séptimo lugar deberá afrontar un repechaje ante un seleccionado de otra confederación.

Así se juega la próxima fecha de las Eliminatorias

Colombia vs. Perú

Paraguay vs. Uruguay

Ecuador vs. Brasil

Venezuela vs. Bolivia

Chile vs. Argentina

