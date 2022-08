Las frustradas incorporaciones de Luis Suárez a River y de Arturo Vidal y Edinson Cavani a Boca generaron una eferverscencia estéril entre los fanáticos de uno y otro club en las últimas semanas. La ilusión de los hinchas finalmente chocó contra la dura realidad de la respuesta negativa de esos futbolistas.

Pero no es la primera vez que esto ocurre. De hecho, se da cada vez que se abre el libro de pases, cuando el desfile de nombres resulta incesante. Aunque después el rumor se derrumba como un castillo de naipes. A veces hay charlas reales, que concluyen sin éxito, y en otros casos son literales bombas de humo y un peligroso juego mediático.

En LA NACION elegimos a las 20 transferencias más resonantes del fútbol argentino... que nunca se concretaron.

1-Maradona a River (1980)

En este caso, la negociación estaba avanzada y el presidente del Millo, Rafael Aragón Cabrera, tenía prácticamente todo resuelto con Argentinos Juniors. Pero Diego, ya hábil para manejar a los medios a su antojo, llamó a la prensa y armó la bomba de humo más grande que se conozca.

“No firmo con River porque tengo todo arreglado con Boca”, dijo ante los micrófonos, para sorpresa de todos, ¡incluídos los propios dirigentes de Boca!, quienes no tenían manera de contratar a la joven promesa del Bicho. El desenlace de la historia ya es conocido.

"Así te queremos ver, Maradona", se ilusionaba la revista de River con una foto trucada de Diego con la banda roja

2- Francescoli a Boca (1982)

"Pese a que durante las tratativas con Marzolini, los dirigentes dijeron que no se iba a intentar ninguna compra (...) se procurará conseguir el pase de dos uruguayos. Uno es Heber Bueno (...). El otro, Enzo Francescoli, integrante de la selección juvenil uruguaya (...) Francescoli actúa indistintamente como 9 o 10, es habilidoso y goleador. Juega en Wanderers y está sindicado como uno de los juveniles uruguayos con más futuro".

Ese recorte de la revista Goles sorprende con ese dato poco conocido. ¿Qué hubiera pasado si se concretaba la llegada de Enzo al xeneize?

3- Bochini a Boca (1988)

"Esta locura es posible", tituló la revista El Gráfico en su edición Nº 3562 del 12 de enero de 1988. Encima, la foto de tapa era el Bocha, con la 11 xeneize que le había cambiado a Jorge Comas. ¡Bomba nuclear! provocada desde ese medio como consecuencia de su buena relación del 10 de Independiente con el Pato José Omar Pastoriza (DT del club de la Ribera), desactivada en cuestión de horas por el club de Avellaneda y el mismo futbolista.

"Esta locura es posible", decía la revista EL Gráfico sobre la hipotética incorporación de Bochini a Boca en 1988

4- Alonso a Boca (1977)

Imposible. Jamás existió la chance. Sin embargo, la revista Goles tituló en 1977 con la alternativa de que el Beto pudiera llegar a cambiar de vereda, a su regreso de su experiencia en el fútbol francés.

5- Maradona a Independiente (1979)

Según un "Informe Confidencial" de El Gráfico, Independiente era un destino concreto para Diego de cara a 1980.

El entonces presidente del Rojo decía: "Es cierto que esperamos contratar a Maradona. Cuando termine el Nacional hablaremos de los refuerzos del ’80. Tenemos mucha amistad con Argentinos Juniors y con sus dirigentes. Ellos nos dijeron que nosotros tenemos la prioridad del pase dentro de la Argentina". Mientras, Maradona contestaba: "Yo estoy muy cómodo en Argentinos. Soy hincha de independiente y admirador de Bochini. Pero no tienen relación una cosa con otra".

La misión era imposible y, como era de esperar, aquel informe confidencial se autodestruyó en cinco segundos.

6 – Roberto Baggio a Boca (2005)

En medio de la organización por el Xentenario Xeneize, surgió el rumor de sumar al equipo entinces dirigido por por Jorge "Chino" Benítez al crack italiano, que a los 38 años llevaba varios meses retirado (se despidió en 2004, jugando para Brescia).

7 - Rivaldo a Racing (2004)

La historia es así. Un importante sponsor (Petrobras) le ofreció a Racing a Rivaldo completamente gratis.

Parecía un negoción, y el intermediario era Alejandro Mancuso. Pero la realidad es que el crack brasileño jamás pisó Avellaneda.

8 - Latorre a River (1997)

"En junio me voy a River", dijo Diego Latorre antes de jugar un partido para Racing contra Estudiantes. "Admiro el estilo de River porque no soy ciego: siempre jugó bien y a sus hinchas les gusta el buen fútbol".

Todo quedó en la nada.

9 - Valderrama a Newell´s (1995) o a Independiente (1996)

El Pibe pudo haber jugado en Newell´s en 1995. Fue una chance concreta y hasta hubo presentación y fotos. Pero se hizo humo por culpa de desmanejos y la aparición de cheques sin fondos que echaron para atrás la operación.

Al año siguiente se habló de su arribo al Rojo, pero no pasó a mayores.

10- Caniggia a Talleres (1998)

Aún molesto porque Passarella lo había dejado afuera del Mundial 1998, Claudio Paul Caniggia pudo haber encontrado su lugar en el mundo en Córdoba, defendiendo los colores de Talleres. Según diarios de esa provincia, un par de intermediarios ofrecieron al "Pájaro" y hasta se habló de cuánto cobraría Cani por cada juego con la casaca Tallarín. No pasó nada

11 - Pep Guardiola a River (2005)

Ante la venta de Javier Mascherano a Corinthians y el fiasco del regreso de Matías Almeyda (que había acordado su vuelta y luego se arrepintió), a River y a su técnico, Leonardo Astrada, le llovieron decenas de volantes centrales. Entre ellos apareció el nombre de un casi retirado Pep Guardiola. Olé lo promocionó con una tapa inolvidable, pero el club de Nuñez lo descartó por problemas físicos.

La portada del diario Olé, en la que se destaca la posibilidad de que Guardiola se incorpore a River en 2005

12 - Batistuta a San Lorenzo (2004)

Una verdadera bomba de humo para tapar problemas internos del club azulgrana. El vice Rafael Savino anunció que, en medio de problemas económicos graves, San Lorenzo haría un intento por contratar a Gabriel Batistuta. El máximo goleador histórico de la selección argentina rechazó la oferta por cuestiones de seguridad.

13 - Edgar Davids a River (2009)

El volante holandés Edgar Davids se reunió durante dos horas con el presidente de River, José María Aguilar, pero no pasó de ahí. El futbolista, famoso por los anteojos que usaba para jugar, le había pedido un año antes a su representante que lo llevara a Boca.

Al parecer, su sueño era vivir desde adentro el fútbol argentino y retirarse aquí. Pero no lo concretó.

14 - Asprilla a Boca o a River (1997)

Al crack colombiano lo tentaba la idea de jugar en la Argentina, y no dudó en posar con las camisetas de los dos equipos más grandes. Por las dudas… Al final, no llegó a ninguno de los dos.

15 – Maradona a All Boys (1998)

Si bien se había retirado en octubre de 1997, poco después a Diego le picó el bichito de volver a ponerse los cortos de manera oficial.

Guillermo Coppola habló con los dirigentes del club de Floresta y el presidente de esa entidad, Pablo Brey, salió a declarar que el pase estaba casi hecho.

La información salió publicada en varios medios, e incluso hubo declaraciones de Diego confirmando todo, y exhibiendo su alegría por volver a jugar con su amigo Sergio Batista en el Albo...

16 - Buffon a Boca (2018)

El anuncio rimbombante de que Boca iría a la carga por Gianluigi Buffon activó las redes sociales en abril de 2018. Y lo que comenzó como un comentario realizado en broma por Daniel Angelici en un asado, durante la inauguración de un quincho en el complejo que la entidad de la Ribera tiene en Ezeiza, se convirtió en Trending Topic y fue blanco de burlas y memes.

¿El supuesto nexo? Carlos Tevez. Todo basado en el vínculo (real) del Apache con el arquero (compañeros en Juventus hasta junio de 2015), en una situación idéntica a la que hace dos años afirmaba que Boca buscaría, a través del delantero, seducir al volante Andrea Pirlo.

Según Carlos Zambrano, Podolski le pidió que lo lleve a Boca fifa.com

17 - Podolski a Boca (2020)

Lo que se inició como un comentario más se fue agrandando hasta convertirse en una gran bola de nieve. Bastó que Carlos Zambrano dijera que Lukas Podolski le pidió que lo lleve a Boca para que de pronto el apellido del delantero alemán nacido hace 36 años en Polonia se convirtiera en tendencia por su posible arribo a la entidad azul y oro.

Pero las chances eran nulas. Desde Brandsen 805 se lo aseguraron entonces a LA NACION. Como en todos los clubes argentinos y en buena parte del resto del mundo, las prioridades cambiaron por completo con la pandemia. Hubo un antes y un después del coronavirus, y de la crisis económica.

18 - Vidal a Boca (2022)

“Nació para jugar en Boca”, declaró Juan Román Riquelme sobre Arturo Vidal, cuando la posibilidad de que el chileno se incorpore a Boca era un sueño latente. Pero ese coqueteo mediático jamás ingresó en el terreno de lo real.

Lo concreto es que Vidal recibió la propuesta del club de la Ribera y la evaluó, pero finalmente una oferta millonaria del Flamengo inclinó la balanza y del crack chileno se mudó de Milán a Rio de Janeiro.

Un sueño hecho realidad 🙏🏽@flamengo 🖤❤️ ahora tenemos que trabajar más fuerte que nunca!!!💪🏽💪🏽 Quedan 90 minutos y esta copa tiene que ser nuestra!!!💪🏽🔥👍🏽 pic.twitter.com/YapFGRiJxH — Arturo Vidal (@kingarturo23) July 28, 2022

19 - Luis Suárez a River (2022)

El Pistolero sonó fuerte en el mundo River como posible refuerzo para este semestre. Hubo entusiasmo e ilusión, y parecía que ambas partes estaban muy cerca. Pero la decisión del goleador uruguayo quedó atada a la suerte del equipo de Marcelo Gallardo en la Copa Libertadores. La derrota en octavos de final con Vélez sepultó toda chance.

“No había nada que me sedujera más que River”, declaró Lucho poco después de la eliminación del conjunto millonario en el Monumental. Luego, cerró con Nacional de Montevideo, en donde ya debutó e hizo su primer gol.

20 - Cavani a Boca (2022)

El operativo seducción de Juan Román Riquelme comenzó en el más absoluto silencio mediático a mediados de 2020, en plena pandemia. Desde entonces, económicamente Boca no alteró su oferta. Edinson Cavani dijo que no entonces, y otra vez no en agosto de 2021, cuando optó por seguir su carrera en Europa y sumarse al Manchester United.

Este domingo se confirmó un nuevo no de su parte a Boca. Solo él sabe si especuló esta vez con relanzar su nombre para que suene en Europa, donde el mercado de pases cierra el 31 de agosto.

Aquel sueño de colgarse del alambrado de la Bombonera “como el Manteca Martínez”, como alguna vez confió, sigue muy lejos del plano de la realidad.