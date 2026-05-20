VIDEO: el insólito blooper en la goleada de Atlético Tucumán a Talleres por la Copa Argentina

En el estadio Marcelo Bielsa, a Talleres, ya sin Carlos Tevez en su banco, no le salió absolutamente nada en el compromiso que afrontó este miércoles ante Atlético Tucumán, por la Copa Argentina. En realidad, además de aquello, mereció caer como cayó y hasta pudieron ser varios puñales más si el Decano encontraba mayor efectividad: se fue goleado por 3-0. Pudo haber descontado, al menos. Sin embargo, hubo un insólito blooper protagonizado por el árbitro, que se lo privó.

El cuadro tucumano no tuvo piedad y sacó el boleto a los octavos de final del certamen federal. De principio a fin fue un dominio claro del vencedor. Un golpe para la institución cordobesa, que se suma a la eliminación en los octavos de final del torneo Apertura frente a su clásico rival Belgrano, que -justamente- jugará la final del campeonato el domingo, frente a River, en el Mario Alberto Kempes. Lo que parecía marchar bien, con la idea de la renovación de Tevez incluida, transita en un escenario totalmente contrastado.

Los jugadores de Atlético Tucumán celebran con el "cheque" que les otorga el pase a los octavos de final de la Copa Argentina Juan José García - FOTOBAIRES

Un blooper del árbitro

No dio la talla en Rosario, donde su gente, de todos modos, ocupó buena parte de la popular local para apoyar a sus jugadores y aspirar con avanzar de ronda como consuelo, pero ni siquiera eso. Tampoco un gol, porque cuando tuvo la posibilidad clara en medio de la goleada, apareció Andrés Gariano para privarlo de una forma insólita.

Valentín Dávila desbordó, la jugó al centro para la definición de Bruno Barticcioto y el rebote tras la tapada de Luis Ingolotti le dejó otro intento, desde afuera del área, a Valentín Depietri. El arco no estaba vacío porque cuatro defensores llegaron rápido para ubicarse por detrás del arquero, pero no dejaba de ser una oportunidad tentadora. Entonces, Depietri remató, pero se encontró con un resbalón del referí, justo de frente, cuando pasó por encima de la pelota para no tocarla: el balón pegó en su cola, causando la risa del juez, pero la incredulidad del delantero.

Depietri apuntó al arco, disparó, pero la pelota rebotó... ¡EN EL ÁRBITRO! #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/KSZICLhRBV — TyC Sports (@TyCSports) May 20, 2026

Talleres sintió el agobio del conjunto de Julio César Falcioni. Si con apenas cuatro minutos de juego ya sufrió el primer revés por la fácil definición de Renzo Tesuri tras el genial pase de Nicolás Laméndola cuando todos pensaban que sacaría el zurdazo.

El segundo demoró hasta el segundo tiempo, pero el cuadro tallarín no solo padeció a la hora de las llegadas, sino que también algunos lujos y solturas de su adversario le redujeron todavía más el autoestima. A los 12 minutos del complemento, la ejecución de un lateral al área tucumana desprendió un contragolpe letal en el que Laméndola, otra vez, tuvo la rapidez para permitirle a Lautaro Godoy arrancar una carrera desde detrás de la mitad de la cancha e irse solo contra Guido Herrera, la única resistencia que dejó la T en aquella jugada. Desconcierto y desorden total.

El compacto de Talleres 0 vs. Atlético Tucumán 3

Y faltando un cuarto de hora para el final, se cerró la merecida goleada. Laméndola, esta vez, daría el toque final tras la chance desperdiciada por Leandro Díaz, que terminó lanzando un centro prácticamente de espaldas y encontró el cabezazo de la gran figura.

En ese momento, Talleres tendría la posibilidad mencionada para intentar una reacción tardía, pero el árbitro se lo negaría con una acción insólita. Atlético Tucumán espera por el ganador de Unión e Independiente, que se enfrentarán este viernes también en el estadio de Newell’s.