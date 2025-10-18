Talleres - River, en vivo, por el torneo Clausura
El equipo millonario llega con cuatro caídas en fila y necesita recobrar terreno en la clasificación para la Copa Libertadores
Armani controla sin dificultades un intento de Ortegoza
Ulises Ortegoza, de perfil cambiado, probó de zurda desde afuera del área, pero su remate fue débil y controlado sin problemas por Franco Armani. Talleres insiste con disparos lejanos.
Primer amonestado
El equipo de Gallardo comienza a manejar la posesión, aunque sigue impreciso y sin generar peligro en el área rival. Lautaro Rivero cometió una infracción táctica sobre Valentín Depietri en mitad de cancha para frenar una posible contra y recibió la amarilla: es el primer amonestado del partido y queda suspendido para la próxima fecha.
Probó Galarza desde afuera
Rebote al borde del área, Matías Galarza sacó un derechazo potente que se fue por encima del travesaño. Talleres vuelve a acercarse con peligro.
Juego detenido en Córdoba
El partido se interrumpe momentáneamente por un inconveniente en el sistema de comunicación del árbitro Ariel Penel, que debió ser asistido por el cuarto árbitro para realizar el cambio del equipo tecnológico.
Aviso River
Pase largo de Lautaro Rivero, Maximiliano Salas conectó de volea, pero el remate se fue muy por encima del travesaño. Desde el banco, Gallardo pide intensidad y le reclama a sus jugadores que no jueguen hacia atrás.
Primer aviso de Talleres y dudas en River
El equipo cordobés tuvo la primera llegada clara con un remate de Rick que pasó cerca del palo derecho de Franco Armani. River, algo impreciso en los pases, intenta romper la defensa local mientras ambos entrenadores observan con atención desde sus áreas técnicas.
Comenzó el partido
En un marco imponente en el estadio Mario Alberto Kempes, con fuegos artificiales incluidos, ya se juega el duelo entre Talleres y River. En la previa, hubo saludo entre Marcelo Gallardo y Carlos Tevez, con abrazo incluido.
Las formaciones confirmadas
Marcelo Gallardo optó por realizar seis cambios respecto al último encuentro. La principal novedad es la presencia de Lautaro Rivero como defensor lateral izquierdo en reemplazo de Marcos Acuña, lesionado. Sebastián Driussi vuelve a ser titular luego de sumar minutos en la jornada 12, y Santiago Lencina se mantiene entre los once. La alineación titular: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Lautaro Rivero; Juan Portillo, Kevin Castaño, Santiago Lencina y Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.
Por su parte, Carlos Tevez diagramó un equipo con nombres habituales e intenta aprovechar el buen presente colectivo. Guido Herrera es el capitán y arquero, y el local saldrá con un mediocampo joven y ofensivo y una delantera encabezada por Federico Girotti: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Juan Palomino y Gabriel Báez; Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Marcos Cáceres y Rodrigo Morais; Valentín Depietri y Federico Girotti.
El motivo del cambio de horario
El partido estaba inicialmente previsto para las 22.15, pero la Liga Profesional decidió hace un par de día adelantar su inicio para las 20.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, debido a una reprogramación de los encuentros decisivos de la Copa Libertadores Femenina. La jornada continental se adelantó en su totalidad: la final entre Cali y Corinthians empezó a las 16.30, por lo que el choque entre el equipo cordobés y el millonario fue anticipado casi dos horas.
¿Cómo llegan los equipos?
Talleres sacó siete puntos sobre los últimos nueve y se mantiene competitivo en el grupo B. River, por su parte, atraviesa un momento crítico, aun estando en puestos de clasificación para los playoffs: perdió los últimos cuatro partidos en el certamen, cayó al quinto puesto de la zona y perdió mucho margen de error, especialmente pensando en la tabla anual, que define el acceso a la Copa Libertadores.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Talleres - River
Comenzamos el seguimiento en directo de Talleres vs. River, que se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 20.30 y será arbitrado por Ariel Penel, con la asistencia del VAR a cargo de Adrián Franklin. Televisará TNT Sports y Lanacion.com seguirá al instante lo que suceda en Córdoba.
