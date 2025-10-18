Talleres - River, en vivo, por el torneo Clausura

Marcelo Gallardo optó por realizar seis cambios respecto al último encuentro. La principal novedad es la presencia de Lautaro Rivero como defensor lateral izquierdo en reemplazo de Marcos Acuña, lesionado. Sebastián Driussi vuelve a ser titular luego de sumar minutos en la jornada 12, y Santiago Lencina se mantiene entre los once. La alineación titular: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Lautaro Rivero; Juan Portillo, Kevin Castaño, Santiago Lencina y Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

📋 Así forma el Millonario esta noche en Córdoba 💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️

Por su parte, Carlos Tevez diagramó un equipo con nombres habituales e intenta aprovechar el buen presente colectivo. Guido Herrera es el capitán y arquero, y el local saldrá con un mediocampo joven y ofensivo y una delantera encabezada por Federico Girotti: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Juan Palomino y Gabriel Báez; Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Marcos Cáceres y Rodrigo Morais; Valentín Depietri y Federico Girotti.