El festejo de Jonathan Menéndez (27) tras su gol, el de la victoria de Talleres Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

El irregular andar de San Lorenzo por la Superliga exhibió otro paso en falso en Córdoba. El Ciclón llegaba envalentonado por la victoria sobre Vélez, pero frente a Talleres volvió a tropezar y la caída 1-0 no hace más que sembrar nuevas dudas. En lo que transitó de este año (un triunfo, un empate y dos derrotas), el equipo de Diego Monarriz apenas se mostró con brillos aislados y con una irregularidad peligrosa.

Talleres se acomodó más rápido en el estadio Mario Kempes. Se mostró más decidido y con mejor predisposición. De entrada pudo abrir el marcador primero con Nahuel Bustos y luego con Jonathan Menéndez, pero se encontraron con las respuestas de Sebastián Torrico. Fue un período en el que ambos intentaron quebrar sus resistencias y le dieron al partido un comienzo dinámico.

Siempre con las riendas en sus manos, con más posesión de pelota y con más gente en el campo rival, Talleres era más fluido en el medio. Simple en cada uno de sus movimientos. Menéndez, Nahuel Bustos, Franco Fragapane y Guilherme Parede, inquietos, no le daban referencias a la defensa azulgrana. Eléctrico, incisivo, el equipo local se animó con saludables inquietudes ofensivas.

Bruno Pittón (3) no lo puede creer: San Lorenzo se perdió el empate en el minuto final Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

Con espacio para el contraataque, San Lorenzo se movió con más impulso que criterio. En el reparto de roles aparecen actores principales y otros que desempeñan papeles secundarios. Entre los que tienen voz de mando de este Ciclón se nota el liderazgo de los hermanos Romero. Pero apenas por momentos la faceta ofensiva quedó representada con la rebeldía y el desparpajo de los paraguayos. El entusiasmo se fue apagando con el correr de los minutos.

San Lorenzo parece depender demasiado de lo que produzcan sus jugadores estrella. En el resto, de atractivos poco y nada. Ni juego atildado ni circulación prolija. Confusiones generalizadas, intercambio de equivocaciones y pelotazos a la deriva. De esas noches opacas.

La polémica expulsión de Juan Ramírez

Una mención especial merece la expulsión de Juan Ramírez. El árbitro Ariel Penel, de muy pobre rendimiento, lo expulsó por doble amarilla. Lo insólito es que la primera tarjeta se la sacó por una infracción que cometió. Alejandro Donatti. Así, el Ciclón volvió a perder a un futbolista en el mismo minuto (41) que en el cruce anterior ante Vélez (Fabricio Coloccini). A la olvidable noche azulgrana se le sumó la lesión de Nicolás Fernández (en principio un esguince de rodilla).

El resumen del partido

Para el segundo tiempo, Diego Monarriz optó por sacar de la cancha a los Romero. El doble cambio llamó la atención y hubo fuertes trascendidos de que el DT discutió con Oscar Romero y dispuso su cambio, lo que provocó el enojo de su hermano Angel; este se habría solidarizado con Oscar y entonces Monarriz habría resuelto sustituirlo también.

En medio de ese clima enrarecido, entró Adolfo Gaich, el delantero clave en el Preolímpico con el Sub 23, pero no resultó. En el arranque Talleres volvió a mostrar un apetito ofensivo que hacía presagiar una noche de alegría. A los 5, Menéndez sacó un zapatazo cruzado y abrió el marcador. De ahí en adelante el equipo local siempre fue por más, con las ideas lúcidas de cómo neutralizar al rival y por dónde atacarlo. Siempre tuvo más claro cuál era su negocio. Y contó con algunas situaciones que no logró capitalizar.

Diego Monarriz sacó a los hermanos Romero en el entretiempo Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Talleres es un equipo que busca un equilibrio. Ayer sufrió hasta el cierre, pero lo salvó Guido Herrera antes de la expulsión (terminó atajando Bustos: San Lorenzo terminó con 10 y la T con 9 jugadores. No había ganado este año el club cordobés, al tal punto que su última victoria se remitía al 5-0 sobre Godoy Cruz el 1 de diciembre de 2019. Anoche celebró con justicia, pero también conoce, y a la perfección, que mucho le queda por mejorar. Del otro lado volvieron a surgir las dudas. En el estadio Kempes, el irregular San Lorenzo volvió a tropezar. Y terminó hundido en su propia impotencia.