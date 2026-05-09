Talleres vs. Belgrano, por los octavos de final del Torneo Apertura, en vivo
Se miden en el Mario Alberto Kempes, que sólo tiene hinchas de la T
¡Final del primer tiempo!
El árbitro Darío Herrera señala hacia la mitad de la cancha y se termina la primera parte en el estadio Mario Alberto Kempes: Talleres y Belgrano igualan sin goles.
Schott tiene el gol... ¡travesaño!
La T termina mejor la primera parte. Augusto Schott se aprovecha de una pelota muerta en un tiro libre y remata al arco. El balón da en el travesaño y pica sobre la línea. La jugada queda invalidada más tarde por una infracción en ataque.
La chance más clara es de Talleres
Rick se inventa un amague y resuelve con pierna derecha al palo más lejano del arquero uruguayo Thiago Cardozo. Pero el charrúa responde bárbaro y manda la pelota al córner. Es la mejor chance del primer tiempo para la T.
Aparece Zelarayán
El Chino hace de las suyas en el área de la T. A puro engaño, no encuentra remate, pero sí habilita a Passerini, que llega de frente al arco. El 9, sin embargo, le erra al arco. Avisa Belgrano, que se siente cómodo jugando al contragolpe.
No se hacen daño
El partido entra en una meseta, la pelota vive en la mitad de la cancha y no la encuentran ni Baroni y Cristaldo, en la T, ni Zelarayán, en el Pirata.
Amonestado Falcón
El lateral derecho de Belgrano ve la primera tarjeta amarilla por una falta sobre el brasileño Rick en la mitad de la cancha.
Prueba Cristaldo... cerca
Después de un despeje largo de la defensa de Belgrano, Cristaldo remata desde lejos y la pelota se va cerca. La llave del ataque de la T parece ser el colombiano Valoyes en la banda derecha.
Rick, en el césped por un golpe en su cabeza
El extremo brasileño de Talleres queda tendido tras un golpe con Falcón. Tevez sale eyectado del banco de suplentes pidiendo una tarjeta. Herrera no la muestra.
Duelo de números 5: Galarza vs. Sánchez
Matías Galarza y Adrián Sánchez se trenzan en la mitad de la cancha. Herrera los llama al orden y los separa. El partido se calienta.
El VAR anula el gol de Belgrano
La jugada se ensucia por un par de rebotes, pero es un premio a la constancia de los jugadores de Belgrano. Herrera da un rebote largo tras un tiro de González Metilli; el propio ex Argentinos levanta luego la pelota para que Lucas Passerini convierta el gol. La jugada es revisada por el VAR. “Antes del inicio del ataque, el jugador número 9 de Belgrano se encuentra en fuera de juego”, dice Herrera. Y el gol se anula.
ATENCIÓN: Lucas Passerini había puesto el 1-0 de Belgrano contra Talleres en el Kempes por los octavos del #TorneoApertura, pero fue anulado por este offside previo.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026
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Avisa Belgrano con Rigoni
Galarza se equivoca en la salida, la pelota deriva en Rigoni y el ex Independiente guapea contra sus marcadores. Encuentra el espacio para lanzar un remate cruzado que pasa muy cerca del palo más lejano de Herrera.
Morales salva ante Ronaldo Martínez
El colombiano Valoyes tira un centro al corazón del área y el 9 de la T se relame. Pero el defensor central del Pirata llega antes y evita su remate.
Se juega en campo del Pirata
Belgrano no puede salir del asedio al que lo somete la T desde el pitazo inicial de Herrera. A los dirigidos por Tevez les falta profundidad y aún no llegó al arco de Thiago Cardozo.
¡Se juega!
Herrera da la orden y ya juegan Talleres y Belgrano por un lugar en los cuartos de final del Torneo Apertura.
¡Salen los equipos a la cancha!
Los veintidós protagonistas salen rumbo al campo comandados por el árbitro Darío Herrera. Si bien hay ilusión por ver goles, las estadísticas conspiran: igualaron 19 de los últimos 30 clásicos, y empataron en las últimas siete veces que se midieron.
Los once elegidos por Carlos Tevez
El Apache también tiene a sus once titulares para jugar con Belgrano desde las 16.30: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Giovanni Baroni; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez.
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¡Así va Belgrano!
Ricardo Zielinski, entrenador del Pirata, definió a los once titulares para jugar el clásico con la T, por los octavos de final del Torneo Apertura. Belgrano sale a la cancha del Kempes con esta formación: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini.
8️⃣vos de Final | El once de #Belgrano en el clásico.— Belgrano (@Belgrano) May 9, 2026
¡Dale la B! 🏴☠️ pic.twitter.com/jj6r1VEvgp
Cómo se define en caso de empate
Si Talleres y Belgrano empataran al término del tiempo reglamentario, la Liga Profesional estableció que se jugará un alargue de 30 minutos, divididos en dos tiempos de 15. En caso de persistir la igualdad, el ganador del partido se decidirá por disparos desde el punto penal.
Tevez, cerca de la renovación
Sebastián Fassi, uno de los responsables del área deportiva de Talleres e hijo de Andrés, presidente de la T, aseguró que la continuidad de Carlos Tevez al frente del equipo “está encaminada”. “Estamos muy contentos con Carlos, Carlos está muy contento con Talleres y eso es lo más importante”, dijo en la antesala del clásico con Belgrano, citado por La Voz del Interior. Y añadió, de cara al partido: “Armamos un gran equipo. Hicimos todo de nuestro lado para que las cosas salgan bien. Ahora depende de los 11 que salgan en un buen día y darnos una alegría. Lo que se tenía que hacer se hizo y de muy buena manera”.
Apedrearon el micro de Belgrano
En cuanto la delegación del Pirata arribó al estadio Mario Alberto Kempes fue recibida a piedrazos por un grupo de hinchas de Talleres. El micro que trasladaba al plantel recibió la mayor cantidad de proyectiles, sin que se registraran heridos. Sin embargo, los reportes sanitarios consignan que un colaborador del Pirata sufrió cortes y debió ser asistido en una de las ambulancias que está abocada al operativo de seguridad en el estadio.
#AHORA - Apedrearon el micro de Belgrano en la previa del clásico vs. Talleres en Córdoba. pic.twitter.com/SNGFmXDGvU— SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026
Clásico en Córdoba por un lugar en cuartos de final
Talleres y Belgrano animan en el Mario Alberto Kempes un clásico caliente que abrirá los octavos de final del Torneo Apertura. El encuentro se jugará desde las 16.30, tendrá el arbitraje de Darío Herrera (uno de los tres árbitros argentinos que irá a la próxima Copa del Mundo) y la televisación de ESPN Premium.
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