Talleres vs. Belgrano, por los octavos de final del Torneo Apertura, en vivo

Sebastián Fassi, uno de los responsables del área deportiva de Talleres e hijo de Andrés, presidente de la T, aseguró que la continuidad de Carlos Tevez al frente del equipo “está encaminada”. “Estamos muy contentos con Carlos, Carlos está muy contento con Talleres y eso es lo más importante”, dijo en la antesala del clásico con Belgrano, citado por La Voz del Interior. Y añadió, de cara al partido: “Armamos un gran equipo. Hicimos todo de nuestro lado para que las cosas salgan bien. Ahora depende de los 11 que salgan en un buen día y darnos una alegría. Lo que se tenía que hacer se hizo y de muy buena manera”.

Carlos Tevez, entrenador de Talleres de Córdoba Hernan Cortez - Getty Images South America