En qué canal pasan Boca vs. Huracán hoy, por el Torneo Apertura 2026

El encuentro se disputa este sábado a las 19 en la Bombonera, con arbitraje de Pablo Echavarría; el ganador se cruzará con Argentinos Juniors o Lanús
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Este sábado, desde las 19, Boca y Huracán se enfrentan en un partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Echavarría, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El xeneize se clasificó a la primera instancia de eliminación directa tras quedar segundo en el Grupo A con 30 puntos, producto de ocho victorias, seis empates y dos derrotas. En la última jornada le ganó 2 a 1 a Central Córdoba en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero con goles de Alan Velasco y Milton Giménez (Michael Santos descontó para el Ferroviario).
El Globo, por su parte, avanzó de ronda en el séptimo puesto de la zona B con 22 unidades (cinco triunfos, siete igualdades y cuatro caídas). Viene de empatar 0 a 0 con Racing como visitante. No gana desde hace tres partidos y llega a este compromiso en un momento de dudas, por lo que debe recuperarse desde lo mental y, también, desde lo futbolístico, para intentar dar la sorpresa ante Boca.
Boca vs. Huracán: cómo ver online
El partido está programado para este sábado a las 21.30 en el barrio porteño de La Paternal y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- Flow - TNT Sports.
- Telecentro Play - TNT Sports.
- DGO - TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los cuartos de final, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.94 contra los 4.55 que se repagan por un hipotético triunfo de Huracán. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.
Posibles formaciones
- Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
- Huracán: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; y Jordy Caicedo.
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