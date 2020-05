El presidente de la AFA, Claudio Tapia, habla durante la Asamblea Extraordinaria de la entidad, que se realizó hoy en forma remota y lo reeligió hasta 2025. Crédito: AFA

La Asamblea Extraordinaria de la AFA en la que se reelegiría a Claudio Tapia como presidente hasta 2025 y extinguiría a la Superliga se iba a transmitir en vivo por YouTube . El link del evento estuvo disponible 24 horas antes y se pobló de hinchas de San Martín de Tucumán , quienes usaron el hashtag "JugamosTodosONoJuegaNadie" para reclamar el ascenso a Primera División, ya que los torneos fueron dados por finalizados y el club marchaba en una posición de privilegio en la Primera Nacional. Mientras se acercaba la hora señalada para el comienzo de la emisión (15.30), la convocatoria se hacía más numerosa . Y la cuenta regresiva para el inicio de la transmisión recomenzaba. Ocurrió un par de veces. Era un mal indicio.

Pasadas las 15.30, llegó un mensaje de alerta: "La Asamblea ya empezó. Está hablando Tapia. Agradece por el acompañamiento de todos estos años". Era cierto. El presidente de la AFA recordaba cómo había encontrado la AFA en marzo de 2017 y todo lo que había hecho junto a los dirigentes que lo acompañaron estos años para ponerla en pie. Era una especie de memoria de gestión. El discurso duró cerca de media hora. La página de YouTube se mantuvo inamovible. Ni rastros de los 43 delegados quienes, tablet en mano, se disponían a cumplir con los ocho puntos que estaban incluidos en el orden del día de la reunión.

"¡Empiezan a votar el primer punto!", advirtió alguien por WhatsApp. Habían pasado casi 40 minutos del comienzo real de la Asamblea, y el reloj marcaba casi las 16.15. A esa altura, el vivo era más falso que vivo. Hubo una consulta a la AFA: "Hubo un pequeño delay entre la transmisión de YouTube y la Asamblea", confirmaron. La explicación oficial fue que el sistema usado para la asamblea no permitía la emisión simultánea a través de YouTube. "Una cuestión tecnológica", agregaron. Los desconfiados podían pensar que la AFA de Tapia no quería ser testigo de las críticas de los hinchas tucumanos. O, incluso, que no quisiera pasar por el ridículo en caso de algún error durante la transmisión.

El tiempo pasaba. Llegó el resultado de la segunda votación. Y la tercera. Y la cuarta, la quinta. hasta la sexta, que incluía más de 30 artículos del estatuto que fueron modificados en general y sin que se hiciera una lectura particular de cada uno de ellos (la AFA mandó el correo electrónico con la versión definitiva del documento el domingo a la noche). Todas fueron goleadas grondonísticas: más de 40 votos a favor, sobre 43 asambleístas que habían presentado sus credenciales. Hubo uno, por cierto, que se desconectó. Y otro que no pudo votar en varias ocaciones. Según se informó, los dos con problemas tecnológicos fueron Esteban Milcoff, presidente de la Liga del Noroeste de Chaco (Las Breñas) y Salomón Ramírez Santacruz (Deportivo Paraguayo, Primera D). En un tramo de la asamblea realizada a través de la plataforma Zoom puede verse cómo dos personas quieren ingresar a la reunión, pero los encargados de llevarla adelante continúan como si nada.

Mientras la página de YouTube de la AFA mantenía la señal que anunciaba la Asamblea, el acto seguía su curso. La séptima votación implicaba la reelección de Claudio Tapia hasta 2025, con un comité ejecutivo reformado que incluiría a cuatro de los cinco equipos grandes (River, Boca, San Lorenzo e Independiente; Racing mantendría la secretaría general). Además, el ascenso ganaría una vicepresidencia (en manos de Marcelo Achile, máximo dirigente de Defensores de Belgrano) y Guillermo Raed (Mitre de Santiago del Estero) renovaría la suya como representante de los clubes del interior.

En eso, una sorpresa. No había dudas de que Tapia sería electo, ya que la suya era la única lista que se presentaba. El hecho es que se trató de una elección sin votos. Carlos Montaña, delegado de Independiente, propuso que la votación se realizara "por aclamación". Con aplausos, en lugar de un botoncito en la tablet que la AFA les había dado a todos los participantes. Cristan Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, apoyó la moción. "Dennos unos segundos para que abramos los micrófonos así todos pueden aplaudir", pidió Gustavo Lorenzo, el histórico maestro de ceremonias en las asambleas de la AFA. "Así van a poder votar en forma ostentosa". Y aplaudieron todos. Desde Marcelo Tinelli hasta Víctor Blanco. De Lucía Barbuto (Banfield) a Hernán Arboleya (Lanús), pasando por los dirigentes del ascenso que mantienen a su líder en el sillón de Grondona. Y si alguien quería votar en contra, ni siquiera pudo. Tapia podrá decir que fue reelecto hasta 2025 sin abstenciones ni sufragios en blanco.

El último punto del orden del día hablaba de cuándo asumirían las nuevas autoridades del comité ejecutivo. El boletín oficial de la AFA había definido que sería luego de la Asamblea Ordinaria del año próximo (2021) y que hasta ese momento sólo tendrían voz y no voto. Así, el regreso de River a la AFA luego de casi tres años sería poco más que testimonial. Lo mismo que el de Boca, cuyo miembro activo seguiría siendo Daniel Angelici. Cristian D'Amico, vicepresidente de Newell's, leyó lo que le habían pedido y mocionó que los nuevos miembros tuvieran solo voz hasta la asamblea de "octubre de 2020" (es decir, este año). El papel que le entregaron a D'Amico decía "vos" en lugar de "voz". Y la fecha estaba mal: debía ser hasta la Asamblea de 2021 y no de 2020. Se votó igual. Y se aprobó por amplia mayoría, claro (40 a favor, dos en blanco y un desconectado).

De todas maneras, desde la AFA confirmaron que esa moción "estuvo mal". Y adelantaron que en los próximos días habrá una reunión de comité ejecutivo para que los viejos integrantes pongan en funciones a los nuevos, con plenas facultades de voz y voto. Así, la AFA de Tapia terminará de deshacerse de Angelici, quien hasta hace poco menos de un año era uno de sus máximos aliados. Terminado el acto, hubo tiempo para que el presidente reelecto dijera unas palabras y agradeciera a todos los que lo votaron-aplaudieron-aclamaron. Ya no estaban en pantalla ni el delegado de la IGJ ni Maximiliano Levy (Almirante Brown). Minutos después, la Asamblea real-virtual terminó. Y entonces, recién entonces, comenzó la transmisión en diferido a través de YouTube.