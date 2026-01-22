Tapia defendió a Toviggino y contraatacó: “A los que me quieren ver preso, los espero en abril”

Claudio “Chiqui” Tapia reunió el miércoles a su tropa de dirigentes del ascenso. Fue en el tercer piso del edificio de la AFA de la calle Viamonte, a pasos de Tribunales. Allí, más de cincuenta directivos de la Primera Nacional, la B Metropolitana, la Primera C y el Federal A debieron dejar sus teléfonos celulares en una caja antes de ingresar al salón del encuentro. Les dieron un número, que entregaron a la salida para recuperar sus aparatos. El presidente de la AFA no quería filtraciones de ningún tipo.

Todos esperaban que el máximo dirigente del fútbol argentino desglosara las sumas que cada club recibiría durante el año en concepto de ingresos de TV, su principal ingreso ordinario. Sin embargo, el presidente tenía otras ideas: defendió la autoproclamada “gestión Tapia”. “No voy a entregar al tesorero”, se plantó, en relación a Pablo Toviggino, salpicado por la causa judicial que investiga el origen de los fondos para adquirir la casaquinta en Pilar con helipuerto y depósito de autos de lujo. La frase de Tapia fue confirmada por tres fuentes independientes entre sí. Y según constató este diario, Toviggino no estuvo en el encuentro.

El presidente continuó con su alegato: “A mis amigos nunca los dejo tirados”. La decisión de que ningún directivo pudiera usar su celular durante el encuentro y, por esa razón, no hayan trascendido fotos del cónclave, se enmarca en el resquemor que el presidente de la AFA tiene con algunos de sus colegas. Les habló a quienes no lo quieren, sin nombrarlos: “Si ustedes piensan que voy a estar preso en marzo... los espero acá mismo, en abril”, desafió.

Tapia y Toviggino, una alianza en el corazón del poder del fútbol x.com/ascensointerior

Hubo quienes interpretaron la reunión de ayer en el tercer piso de la AFA como una muestra explícita a la gestión del líder, a quien el propio Toviggino trata de “Comandante”. “Una vez más el fútbol de ascenso y la LPF hicieron una clara demostración de apoyo irrestricto a la gestión de Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Podrán hacer cientos de operaciones más; el fútbol tiene claro quién los representa”, escribió Javier “Pipo” Marín, hombre fuerte de Acasusso, recién ascendido a la Primera Nacional.

El concepto de la “operación mediática” contra la gestión de la AFA fue refrendado por el propio Tapia durante una breve estadía en la playa marplatense, la semana pasada. Entrevistado por LA NACION, el presidente de la AFA fue tajante: “Son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente”, dijo Chiqui, entre los pedidos de fotos y en medio de una caminata hacia su carpa. “No le doy bola a lo otro, es lo mediático”, insistió Tapia en relación a las investigaciones en su contra. “¿Cómo lo llevo? Tranquilo, no estoy imputado, nada”, completó.

Ese mismo Tapia aprovechó el encuentro cara a cara con los dirigentes del ascenso para “ir al hueso”, según contaron testigos del cónclave. Y ampliaron: “Aunque no dio nombres propios, el presidente sospecha de un presidente de la Primera Nacional”. Traducido: Tapia cree que hay un topo. El hermetismo con el que se manejaron cerca del presidente de la AFA se expresa por la escasa cantidad de detalles del encuentro que trascendieron. El auditorio estaba compuesto por directivos que lo acompañaron desde el nacimiento de “Ascenso Unido”, la plataforma que lo catapultó al sillón de Julio Humberto Grondona.

La primera reunión del comité de la Liga Profesional de 2026 ayer, en Puerto Madero; luego, Tapia recibió a los dirigentes del ascenso en la AFA

Pero, también, por dirigentes del Federal A, es decir, del Consejo Federal. El ascenso profundo del interior del país. Ese es el fútbol que le responde a Toviggino. Así, no es casual que Tapia lo haya defendido en público. Si bien los directivos se fueron con cierto sabor amargo porque no hay ninguna certeza del importe que cobrarán en la temporada 2026, supieron de boca del presidente que en febrero la AFA se pondrá al día con las transferencias de dinero, como ocurre todos los años (el importe de enero es menor). Lo que cobren en marzo dependerá del contrato -o los contratos- de TV que se firmen en estos días.

En este sentido, el presidente de la AFA les confirmó a los dirigentes de todas las categorías del ascenso que habrá una licitación para quedarse con las imágenes. Y que vencerá el próximo lunes. Horas después, lo informado fue publicado en un párrafo dentro del Boletín Oficial del comité ejecutivo de la AFA. No hay ni pliegos disponibles y cada oferente podrá apuntar a lo que quiera. “Nosotros no somos un organización pública. Nosotros no licitamos ni concursamos. No tenemos que cumplir con la ley de compras o ventas. Somos una organización privada”, respondieron en la AFA ante la consulta de este diario sobre la venta de los derechos.

Claudio "Chiqui" Tapia en su carpa del balneario 12 de Punta Mogotes Mauro V. Rizzi

Algunos dirigentes contaron que Tapia blanqueó la existencia de “tres ofertas” para los derechos de TV del ascenso. En este sentido, justificó la necesidad de mejorar el ingreso: aseguró que la AFA distribuye $30 mil millones entre todos los clubes del ascenso. El monto cuadruplica la cifra anual que pagaban los anteriores dueños de los derechos televisivos.