Tapia recorrió el predio de River y aseguró que solo restan detalles administrativos para aprobar la localía

29 de octubre de 2020

La polémica parece empezar a llegar a su fin. Después de diversas idas y vueltas, con declaraciones cruzadas y sin confirmaciones oficiales, River empieza a ver cada más cerca su deseo de poder ser local en el River Camp de Ezeiza en la Copa Liga Profesional que comienza este viernes. Y hoy dio otro paso hacia su objetivo: Claudio "Chiqui" Tapia recorrió las instalaciones y dio el visto bueno para habilitar el complejo de entrenamiento de cara al partido del domingo frente a Banfield a las 21.15.

El presidente de la AFA llegó minutos antes del mediodía para conocer las reformas realizadas, tras la invitación que Rodolfo D'Onofrio le hizo ayer en la reunión que tuvieron en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino y de la que también participaron Jorge Ameal, presidente de Boca, y Pablo Toviggino, secretario ejecutivo de la AFA. Tras pasar menos de una hora en el predio que se encuentra a la vera de la autopista Ezeiza-Cañuelas, Tapia concluyó su visita con declaraciones a los medios presentes. Y, aunque la decisión final está en manos de la Liga Profesional de Fútbol, dejó en claro que solo restan detalles administrativos para que River pueda ser local allí hasta que finalicen las obras en el campo de juego del Monumental (prevista para mediados de febrero).

River se entrenará hoy a las 19 para probar una vez más las luces y para que los jugadores se adapten a la iluminación del predio por la noche.

"Pudimos ver todo el predio y las instalaciones, aunque ya teníamos los antecedentes del informe de la Comisión de Estadios, que por eso se jugaban las inferiores, las infantiles y la reserva. Ahora resta hacer lo administrativo para notificar a las autoridades del Aprevide y que puedan jugar", explicó el presidente de la entidad rectora del fútbol nacional.

"Los trabajos se están llevando a cabo y hay pedidos de la TV que se están haciendo. Veo muchísima gente trabajando y con mucha confianza para terminar todo el sábado, que el domingo esté en condiciones de jugar y que el producto se pueda ver bien como queremos todos para el fútbol argentino. Las condiciones están dadas", agregó Tapia, quien, más allá de su postura, no tiene la última palabra desde lo reglamentario. A pesar de que solo la AFA posee una Comisión de Estadios, la decisión final sobre la habilitación depende de la LFP, que mantenía una postura diferente.

En los últimos días, distintos dirigentes de la Liga se han manifestado en contra de la idea del club de Núñez. Tanto Cristian Malaspina, vicepresidente de la LPF y titular de Argentinos Juniors, como Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia y Prosecretario ejecutivo de la LFP, criticaron la propuesta, se aferraron al reglamento y apuntaron que River deberá buscarse un estadio por un "tema de imagen y seriedad" para la competencia. El que no hizo comentarios públicos al respecto fue Marcelo Tinelli, presidente de la entidad.

¿A qué se aferran los dirigentes de la nueva entidad de la primera división? Al artículo 28 de la Organización y Transmisión de los partidos, que exige un estadio habilitado con un mínimo de 16.000 espectadores para la organización del desarrollo de un encuentro de Primera División. Claro que, en este contexto, no resulta un punto determinante: los partidos no tendrán público. En tanto, el artículo 44, que apunta que "los estadios deberán contar indefectiblemente con sistemas de iluminación artificial", está fuera de discusión, ya que en la cancha número uno de Ezeiza hay ocho torres de iluminación luces Led con potencia de 1.500 lumens.

River jugará entre 5 o 6 partidos de local en la Copa Liga Profesional: recibirá a Banfield, Rosario Central y Godoy Cruz en la Zona 3 y luego, según su clasificación, podría ser local en dos o tres oportunidades en la "Copa Principal" o "Copa Secundaria".

"Están haciendo un esfuerzo importantísimo y hay mucha gente trabajando. Todos queremos cuidar el producto del fútbol argentino y por eso se está trabajando. Hoy la TV va a hacer las pruebas con las luces, acomodando todo y para tener la imagen necesaria de un partido de noche y más en el comienzo de la primera fecha de la Liga", comentó Tapia, y luego habló de la diferente postura de los dirigentes de la LPF. "Acá todos queremos lo mismo: que el fútbol argentino siga creciendo.Marcelo (Tinelli) sabe que venía, acabo de estar con él en la reunión de árbitros previa a las competencias. Él sabe muy bien que todos queremos lo mismo. Ahora hay que hacer lo administrativo. Tiene que tener lo requerido por la TV y lo que requiere la Liga".

Además de la iluminación, que fue inaugurada en noviembre del año pasado, el campo de juego posee casi las mismas medidas que el de Núñez (105x70 y 105x68), se encuentra en perfectas condiciones y cuenta con dos tribunas (una del lado de cada banco de suplentes) donde habitualmente se ubican la prensa, los familiares, invitados y colaboradores del plantel.

La cancha uno del predio de River cuenta con ocho torres de iluminación Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

Además, entre las modificaciones que se verán para poder lograr la localía, se dispondrá una cabina tubular diseñada para la transmisión de la televisión y ubicada a una altura de entre cinco o seis metros; se plotearán los costados con lonas gigantes de los sponsors para evitar que desde la TV se pueda observar las autos que transitan por la autopista; se potenciarán los protocolos de seguridad que hoy el club ya utiliza para los entrenamientos; se mejoraron las luces y los bancos de suplentes; se realizó una puesta en valor de los vestuarios; se agregó una oficina de Unidad de Coordinación Operativa portátil; y se sumó un nuevo grupo electrógeno. Estos detalles fueron confirmados a LA NACION por fuentes del club.

La palabra de D'Onofrio: "Está todo listo"

Tras la palabra de Tapia, minutos más tarde, fue D'Onofrio quien decidió hablar con la prensa y mostró su satisfacción de poder conseguir el objetivo: "Está todo listo, ya está el operativo de seguridad armado con la Provincia, solo faltan detalles. Es una alegría poder ser locales en nuestro predio. Están dadas todas las condiciones. Tapia recorrió y vio las comodidades para el equipo visitante y los árbitros y cómo va a funcionar todo. Creo que quedó gratamente impresionado. El vestuario de los árbitros es hasta más grande que el del Monumental. Los visitantes también van a tener un lugar excelente y el campo de juego está perfecto. Va a ser algo muy lindo", explicó.

"Económicamente no es una desventaja, hay una inversión hecha. Es importante porque es un orgullo poder jugar en este lugar porque reúne todas las condiciones porque no hay público. Si hubiese público, las cosas serían de otra manera", agregó D'Onofrio, y luego opinó del conflicto por los derechos de la TV: "Tengo buena relación con Ameal, es una excelente persona, y los dos queremos terminar con que en el mundo deportivo todo sea un River-Boca. Podemos hacer una contribución muy grande junto con todos los clubes para tener un fútbol mejor. Y sacamos el comunicado para que nos den la posibilidad de no tener que ir a votar sin haber tenido la posibilidad de discutir qué estamos votando. Pedimos poder participar. Ninguno de los dos somos miembros del Comité Ejecutivo de la Liga ni de la AFA. No somos nada. Y somos mucho. Lo que pedimos es que nos dejen opinar antes de que se tomen las decisiones".

