Taty Castellanos sigue en racha tras el póker a Real Madrid: marcó en la victoria de Girona por la Liga de España

Hace menos de una semana, sus cuatro goles a Real Madrid tuvieron un impacto global. La carrera de Valentín Castellanos adquirió una notoriedad como nunca antes había ocurrido. Ahora que acapara más atención, el mendocino sigue respondiendo con eficacia. Este lunes, marcó el segundo tanto en el triunfo por 2-0 de Girona sobre Sevilla, por la 32a fecha de la Liga de España.

Taty Castellanos, que nunca jugó en la primera división del fútbol argentino, convirtió por tercera jornada consecutiva. Está encendido en su primera temporada en el fútbol europeo. La serie comenzó con un gol a Elche, continuó con el póker a Real Madrid y se extendió ante el equipo que tuvo entre los titulares a los campeones del mundo Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Alejandro “Papu” Gómez y Lucas Ocampos, más el ingreso de Erik Lamela en los últimos 10 minutos.

Lo más destacado de Sevilla 0 - Girona 2

En las últimas tres fechas, el exdelantero de New York City hizo seis goles, la misma cantidad que en las 27 anteriores. Con 12 festejos, está a siete del máximo anotador de la Liga, Robert Lewandowski (19). Es uno de los jugadores destacados de un conjunto que ascendió en la última temporada y está a tres puntos del puesto que es clasificatorio para la Conference League.

Castellanos marcó el segundo gol, a los 10 minutos del segundo tiempo, con un zurdazo alto dentro del área, tras recibir una asistencia de Viktor Tsygankov. La jugada había tenido un despeje previo de cabeza de Montiel, luego de un remate que había dado en el travesaño. “No puedo parar de hacer goles”, tuiteó en catalán la cuenta oficial de Girona.

No pot parar de fer gols… 🔥 pic.twitter.com/xrBtekdqNi — Girona FC (@GironaFC) May 1, 2023

Luego del batacazo dado contra Real Madrid, Girona cortó la buena racha que traía Sevilla desde que José Mendilibar reemplazó al despedido Jorge Sampaoli. El equipo andaluz no había caído en los últimos siete cotejos (cinco victorias y dos empates), entre la Liga y la Europa League, en la que se clasificó para enfrentar en las semifinales a Juventus.

“Papu” Gómez, que difícilmente siga en Sevilla en la próxima temporada, fue sustituido a los 14 minutos del segundo período. Acuña estuvo activo como lateral por la izquierda; sus proyecciones fueron constantes desde el momento en que Sevilla quedó en desventaja, a los 23 minutos de la primera etapa. Sobre el final estuvo cerca del descuento con un remate que salió alto.

El vínculo más cercano de Castellanos con el fútbol argentino fue su participación con el seleccionado Sub 23 en el Torneo Preolímpico 2020 desarrollado en Colombia. Disputó 131 minutos en seis partidos (solo uno de titular), sin goles. En ese equipo que dirigía Fernando Batista compartió plantel con Julián Álvarez y Alexis Mac Allister.

A partir de su producción fulgurante ante Real Madrid, debió responder varias consultas sobre una posible convocatoria de Lionel Scaloni: “Sería un sueño, pero voy paso a paso. Sé lo difícil que es porque somos los campeones del mundo y hay jugadores increíbles en mi posición, pero ese sueño no me lo quita nadie”. Esa ilusión está muy vinculada con la posibilidad de compartir el seleccionado con Lionel Messi: “Es Dios, el Dios del fútbol. Los argentinos tenemos al mejor. Me hizo llorar en el Mundial. Soy su fan, un apasionado de Messi”.

Valentín Castellanos pegó el salto en los últimos partidos Fran Santiago - Getty Images Europe

Antes de esta racha positiva, hace apenas 20 días, Castellanos pasó por una experiencia totalmente opuesta, la del goleador que falla una ocasión muy favorable y sufre el escarnio público. Fue ante Barcelona en el Camp Nou, con una definición muy desviada, cuando tenía a un compañero solo frente al arco. Al final del encuentro se lo veía muy compungido. Luego, el director técnico Michel admitió que Castellanos no pudo contener el llanto en el vestuario.

En las redes sociales, el mendocino recibió críticas feroces, por lo cual decidió cerrar sus cuentas de Twitter e Instagram. Cuando le recuerdan que en los últimos tres cotejos pasó de villano a héroe, se limita a responder: “Es la vida, siempre te da revancha. A veces vivimos de la realidad de las redes sociales, que quieren dañar a las personas con mensajes que hacen mal. Lo importante es tener los pies sobre la tierra y estar rodeado por gente que me pueda hacer bien, como mi familia, los compañeros y el cuerpo técnico”.

LA NACION