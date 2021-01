Miguel Ángel Russo y Carlos Tevez parecen hablar sobre el futuro de Boca; el atacante quiere un desquite en la Copa Libertadores, su gran obsesión

Con la Copa Diego Maradona ya en el bolsillo, tras la consagración 5-3 en los penales ante Banfield, el hincha de Boca recibió otra gran noticia vinculada con su último ídolo en actividad: Carlos Tevez seguirá en el club. Otro alivio. Liderazgo y fútbol, ya que de la mano de Miguel Ángel Russo, el 'Apache' recuperó su mejor versión tras aquel primer retorno desde Juventus, en 2015. Claro que detrás de la confirmación hay preguntas que el propio Tevez responderá con el paso de los días.

Otro título para Carlos Tevez en Boca

Se había puesto en duda que Tevez tuviera las fuerzas suficientes para seguir vestido de azul y oro y, especialmente, de pantalón corto y botines. Se sabe que la Copa Libertadores es la obsesión del xeneize, pero también la del propio jugador. El golpe de la eliminación ante Santos, por la goleada y la falta de rebeldía en la revancha, fueron las razones que alentaron la especulación sobre la salida de Tevez. O el retiro.

Sin embargo, en medio de las versiones, el 'Apache' ratificó el "hay Tevez para rato en Boca" de hace algunas semanas: "Que la gente se quede tranquila, voy a seguir. No voy a cometer el mismo error dos veces. Todavía tengo mucho más para dar", dijo Carlitos, haciendo referencia a aquella partida al Shanghai Shenhua, meses después de la eliminación ante Independiente del Valle, de Ecuador, en la Libertadores. Esa decisión puso en peligro la idolatría.

Ahora bien, cómo seguirá esta historia es lo que debe estar en su cabeza, en la de Russo y en la del Consejo de Fútbol, liderado por Juan Román Riquelme. Claro que el encargado de dar las respuestas será el futbolista. No inmediatas, sino que mucho tendrá que ver el nivel que mostrará luego del corto receso y cuál será el protagonismo que tendrá Boca en las diversas competencias. Sin perder de vista, además, cuestiones anímicas debido al agudo cuadro de salud que atraviesa el padre de Tevez.

Carlos Tevez, campeón con Boca

¿Hasta cuándo quiere jugar? No hay una fecha concreta. En esta etapa ya dependerá del día a día, de sus ganas. Esas que, por ahora, están intactas. No obstante, dentro de 17 días cumplirá 37 años y el final de la actividad cada vez está más cerca. Por lo pronto, hay que tener presente dos cuestiones. Una es el contrato: el capitán no ejecutará la cláusula de rescisión que exigió cuando renovó el contrato para partir del club en estos días (si se desmotivaba y ponía fin a su carrera), pero sí -seguramente- se hará uso de la opción que extiende el vínculo que vence en junio hasta diciembre de 2021. Por otro lado, la nueva edición de la Copa Libertadores está próxima a comenzar.

Edwin Cardona, Ramón Ábila, Eduardo Salvio y Carlos Tevez, que despejó la incógnita y confirmó que seguirá en Boca

Así, surge otra pregunta: ¿la competencia continental será su principal motivación? En cada temporada, la respuesta es un 'sí' rotundo. Será su motor. "Si la gano, me retiro. Quiero dejar el fútbol a lo grande", lanzó hace algunos años a modo de promesa. "Me siento bien y estando así no veo razón para no seguir intentándolo", reiteró tras la victoria ante Banfield, sobre el anhelo de reencontrarse con el trofeo que levantó en 2003.

¿El título recientemente obtenido cómo influirá en su mente? Más allá de que no se lo vio demasiado efusivo, Tevez sabe -y comunica- que cada trofeo que cosecha lo disfruta como si fuera el primero porque no sabe si será el último. En menos de un mes, además, comenzará la nueva Copa Diego Maradona y el delantero también querrá obtenerla para ser tricampeón doméstico. En su carrera, en tanto, el obtenido ante el 'Taladro' es el título número 29, posicionándolo en soledad como el segundo argentino más ganador de la historia, superado nada menos que por Lionel Messi (34). En lo que respecta a su vida en Boca, además, se trató de su undécima consagración: en ese aspecto, aún está lejos de las 17 coronas que ostenta Sebastián Battaglia, el más ganador. Pero cada título, para él es un mimo.

Por otro lado, el alivio ante Banfield lo pudo haber fortalecido tras la eliminación con Santos:"Fallamos junto a Russo en no sacarle la rebeldía a nuestros compañeros", hizo autocrítica el líder mayor del vestuario. Boca debía ponerse de pie y no recibir otro golpe. Salvando las distancias de las competiciones, el grupo le mostró a su capitán que puede imponerse en una final: los penales tienen un valor adicional porque se ejecutaron tras el empate agónico de Banfield y los jugadores le demostraron que pueden cumplir en contextos en los que parece derrumbarse todo.

Incluso, él tuvo el carácter desde los doce pasos para encargarse del primer penal de la tanda. Suele ser un enemigo: en el último tiempo erró muchos (hoy no figura entre los candidatos a patear durante un partido). Esta vez, lo hizo muy bien al acomodar el pie de costado para empujar la pelota contra el palo. Él mismo recordó igual, a la misma esquina, que en la definición de la Champions League 2008, cuando se coronó con Manchester United ante Chelsea.

Viajó a San Juan un día después que sus compañeros por culpa de esas noticias que nadie quiere recibir: "Lamentablemente, mi viejo no tiene posibilidades de seguir luchándola. Fui padre e hijo en estas horas, tuve que hablar con mis hijas sobre la situación del abuelo. Es muy difícil", impactó con sus palabras el N° 10.

Carlos Tevez está condicionado en el aspecto anímico por el delicado estado de salud de su padre

¿Cómo le afectará? Problemas personales como ésos llevan tiempo asumirlos. Es imposible obtener una respuesta. Al menos en lo inmediato, con el golpe recién recibido, mostró su profesionalismo y compromiso: acompañó al plantel, respetó la suplencia decidida por Russo y aportó lo que el equipo necesitaba en un momento caliente.

Se encargará él de darle una respuesta a ese duro interrogante y a todos los demás cuando comience la próxima temporada, en apenas unas semanas. Por el momento, Carlos Tevez seguirá vestido con los colores que ama.

