En qué canal pasan River vs. Rosario Central hoy, por las semifinales del Torneo Apertura 2026

River y Rosario Central se enfrentan desde las 19.30 (horario argentino) en el estadio Monumental de Núñez, Buenos Aires, y prometen ponerle mucha temperatura a un sábado frío en la Capital Federal. Es que, el partido correspondiente a las semifinales del Torneo Apertura 2026 promete mucho más que fútbol, ya “picado” en la previa por declaraciones polémicas, y tendrá mucho en juego además del acceso a la final. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com, con datos actualizados al instante.

El encuentro, que tendrá el arbitraje de Nicolás Ramírez, seguramente mirado de manera especial, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, los canales que tienen los derechos, pero para los que se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”.

Por las otras semifinales chocarán Argentinos Juniors y Belgrano, este domingo en La Paternal.

Sebastián Driussi será titular este sábado y la principal arma de ataque de River AIZAR RALDES - AFP

River vs. Rosario Central: todo lo que hay que saber

Semifinales del Torneo Apertura 2026.

Día : Sábado 16 de mayo.

: Sábado 16 de mayo. Hora : 19.30 (horario argentino).

: 19.30 (horario argentino). Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Nicolás Ramírez.

River vs. Rosario Central: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 19.30 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium y TNT Sports.

Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.

DGO - ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Angel Di María es el emblema de Rosario Central; el campeón del mundo con la selección es capitán y figura Marcelo Manera - LA NACION

El encuentro, más allá de lo futbolístico, estará condicionado por una previa a pura polémica. El lunes, después de ganar el domingo los cuartos de final ante Racing por 2 a 1 (a la Academia de Avellaneda le expulsaron dos jugadores), Angel Di María hizo fuerte declaraciones sobre que “los porteños” no soportan los éxitos de Rosario Central y la antesala se alteró más. Angelito dijo que el fútbol “es igual” para todos y reprobó las acusaciones de los hipotéticos beneficios que le otorgan los arbitrajes al conjunto Canalla. Incluso mucho tuvieron las declaraciones del presidente de la Academia, Diego Milito.

Entresemana, periodistas y sobre todo hinchas, arremetieron contra ‘Fideo’ en las redes sociales.

Más allá de eso, el Millonario se metió entre los cuatro mejores del certamen al derrotar a Gimnasia de La Plata por 2 a 0 como local, gracias a las anotaciones de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta. El Canalla también fue local ante Racing al que se impuso con goles de Gastón Ávila y Enzo Copetti (Matías Zaracho empató transitoriamente para la Academia).

Además, el partido tendrá el condimento de la primera vez de Eduardo ‘Chacho’ Coudet, entrenador de River, dirigiendo en contra de Rosario Central desde que está en Núñez. A pesar de estar ampliamente identificado y ser muy querido en el barrio rosarino de Arroyito, a los hinchas canallas no les gustó que el DT no volviese a dirigirlos tras aquella experiencia que marcó sus primeros pasos en este nuevo rol.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 1° de febrero de este año, por la tercera fecha del Grupo B del Apertura, en un encuentro disputado en el Gigante de Arroyito que finalizó 0 a 0.

Autoridades de las semifinales del Torneo Apertura

Sábado 16 de mayo

19.30 River vs. Rosario Central - ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Laura Fortunato

Domingo 17 de mayo

17 Argentinos vs. Belgrano - ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Andrés Gariano

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez